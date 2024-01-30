【台北善導寺站】About H Coffee

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $200~$400、無服務費

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

電話：02-3322-5562

營業時間：一～日 12:00–19:00 (每月公休請參考官方IG)

可電話候位

用餐時間90分鐘，低消為每人一杯飲品

【前言】

已經不知道第幾訪了，實在是太喜歡這邊的環境氛圍😍

所以這篇貓咪照片包含了不同天拍攝～可以看到小貓都變大貓了（？）

【菜單】

需低消一份飲品～

【餐點】

Cacao barry 70%巧克力千層 $200，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

初訪時就愛上他們家的千層蛋糕！較紮實口感、不膩口奶香味與剛好甜度

巧克力千層會再附上巧克力醬～推薦一定要淋醬，帶出更濃郁巧克力香氣

熱拿鐵＄130 ，推薦指數：🌟🌟🌟

拉花跟杯子好漂亮（誤）

拿鐵蠻順口的，之前喝過美式也覺得不錯

蕎麥鮮奶＄100

以下為之前點過的水果千層，用料大方！

【環境照】

吧台區

可以看貓咪睡覺😂

近窗邊有三張高腳桌椅～避免拍到其他用餐客人，就拍這張當代表

旁邊還有個四人座位

最靠窗的高腳桌椅可以離貓咪很近！剛好捕捉到他們抱在一起

還有沙發區～愜意輕鬆喝下午茶

飲用水自取，旁邊站著好可愛的太空人

【貓咪照共享時間】

✨✨✨

非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考

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