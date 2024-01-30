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【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕！華山園區附近下午茶 // 有貓的咖啡廳 喵

2024-01-30 22:04:42 孵蛋的日常 人氣：102
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窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：23篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：About H coffee
phone02-33225562
place台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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【台北善導寺站】About H Coffee

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $200~$400、無服務費

 

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

 

 

【餐廳資訊】

  • 地點：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
  • 電話：02-3322-5562
  • 營業時間：一～日 12:00–19:00 (每月公休請參考官方IG)
  • 可電話候位
  • 用餐時間90分鐘，低消為每人一杯飲品

 

 

【前言】

已經不知道第幾訪了，實在是太喜歡這邊的環境氛圍😍

所以這篇貓咪照片包含了不同天拍攝～可以看到小貓都變大貓了（？）

 

 

【菜單】

需低消一份飲品

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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【餐點】

Cacao barry 70%巧克力千層 $200，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

初訪時就愛上他們家的千層蛋糕！較紮實口感、不膩口奶香味與剛好甜度

巧克力千層會再附上巧克力醬～推薦一定要淋醬，帶出更濃郁巧克力香氣

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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熱拿鐵＄130 ，推薦指數：🌟🌟🌟

拉花跟杯子好漂亮（誤）

拿鐵蠻順口的，之前喝過美式也覺得不錯

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

 

蕎麥鮮奶＄100

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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以下為之前點過的水果千層，用料大方！

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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【環境照】

吧台區

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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可以看貓咪睡覺😂

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

 

近窗邊有三張高腳桌椅～避免拍到其他用餐客人，就拍這張當代表

旁邊還有個四人座位

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

 

最靠窗的高腳桌椅可以離貓咪很近！剛好捕捉到他們抱在一起

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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還有沙發區～愜意輕鬆喝下午茶

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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飲用水自取，旁邊站著好可愛的太空人

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

 

【貓咪照共享時間

✨✨✨

【台北善導寺站】ABOUT H Coffee🐈⎟推薦千層蛋糕

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非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 

歡迎追蹤 👉 孵蛋的美食日常 IG

 


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文章標籤
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