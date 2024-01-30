【新竹食記】玖樓中餐廳

這次慶祝老爸的70大壽，我們訂了這間位在新竹國賓飯店九樓的玖樓中餐廳，這間必吃的是廣式片鴨，且須三天前提前預訂才吃得到，餐廳還提供各式中式料理和港式點心，用餐環境氣派豪華，還提供專屬包廂，很適合多人聚餐和慶祝家庭節日。

國賓飯店有提供專屬停車位，完全不用煩惱停車問題。

▲玖樓中餐廳是名副其實在九樓，從停車場直接搭到九樓即可抵達。

▲玖樓中餐廳門口有個流水的造景池，對面是高檔CUT牛排有機會也來去吃看看。

▲走進來後有三朵大型造景花，增添了許多雅興，很適合在門口拍照留念。

▲用餐空間寬闊舒適，有四人座位也有多人圓桌座位，如果大型聚餐可選擇包廂座位(有低消限制)。

▲四人座位有這種靠窗小沙發區，很適合小家庭。

玖樓中餐廳菜單->

▲菜上來前先來一壺熱呼呼的熱茶暖暖胃，茶喝完了可以回沖。

▲廣式片皮鴨 2800元：片鴨需三天前預約，師傅會親自走到桌前為你服務，還會問說要不要先拍照將烤鴨放到桌上讓大家拍，實在是太懂顧客在想甚麼了！

▲這個這油亮亮的烤鴨讓人忍不住食指大動+流口水阿！

▲師傅切好的片鴨擺放成漂亮的花型，底層是帶皮的胸肉，上層是鴨皮較多的部位，鴨肉肉質極為鮮嫩，鴨皮的油脂和香氣濃厚。

▲烤鴨附的大蔥、黃瓜絲和甜麵醬，可加在餅皮中一起吃。

▲將大蔥、黃瓜絲、甜麵醬和鴨肉一起吃，油脂的香氣與餅皮充分融合，大蔥和黃瓜絲剛好解了鴨皮的油脂，整個就是match！

▲鮮蝦燒賣 400元：燒賣上方有滿滿的魚卵，裡面的鮮蝦相當新鮮有脆度。

▲鮑絲芋頭糕 400元：芋頭口感綿密扎實，配上表層的鮑魚絲和蔥絲，每一口都有豐富的鮮味。

▲百合銀杏綠蘆筍 420元：內有蘆筍、銀杏、草菇、紅蘿蔔，種類很豐富，蘆筍吃起來很清爽，整體沒有過多調味。

▲越南網絲春捲 400元：春捲外皮呈現網狀炸得脆脆的，內餡呈現膏狀老實說我也不是很清楚裡面有甚麼，吃出來有香菜和蝦泥等食材。

▲鮮蝦腐皮捲 400元：外皮炸得金黃酥脆，內餡的鮮蝦極為鮮甜，沾上醬油讓味道更會提升。

▲椰香咖哩海鮮煲 680元：有馬鈴薯、鮮蝦、彩椒、洋蔥等配料，醬汁有濃郁的椰香南洋風味，是道很下飯的菜。

▲鴨肉炒麵(烤鴨加一吃)200元：炒麵的份量很多，內有滿滿的鴨肉，鴨肉肉質鮮嫩炒麵很夠味，上面灑上了芝麻和香菜提味。

雞蛋糕短評：餐廳位在國賓飯店九樓，用餐可免費停車，服務人員親切有熱忱，會主動協助客人並提醒餐點太多，用餐環境氣派舒適，烤鴨要提前預訂，肉質滑嫩外皮酥脆油脂很香，適合聚餐好地方。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★



玖樓中餐廳美食資訊：

地址：新竹市東區中華路二段188號9樓

電話：035151111#3448

官網：

營業時間：12:00–14:00、18:00–21:30

停車場：有

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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