



高CP值／地表上最強的無菜單鐵板燒餐廳－明水然．樂來到板橋插旗囉！

和我一樣是板橋的朋友有口福了~YA!!開心(⁠~⁠￣⁠³⁠￣⁠)⁠~

明水然．樂共有六間分店. 不論平假日都是一位難求. 是間無菜單鐵板燒名店. 曾榮獲2023年DailyView 網路溫度計“此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒第一名”深受許多美食饕客們的喜愛



食材都是採用最新鮮又頂級的. 1600元+10%能享用到14品盛宴頂級饗宴．精選活龍蝦／干貝／日本A5和牛／海膽等豐盛食材，現場還能欣賞職人主廚精采廚藝，來過一次保證成為主顧

自從上次去過信義A13店品嚐後. 就立刻將這間鐵板燒名店收納為美食口袋名單. 這次特地和閨蜜相約一起來新開的板橋重慶店嚐鮮(⁠*⁠＾⁠3⁠＾⁠)⁠/⁠～⁠♡

店內提供優雅的環境和獨立包廂，適合節慶慶祝、約會、商務聚餐，採預約制用餐，建議要提早訂位（這裡連平日中午都是客滿）！

線上訂位：http://pse.is/5gmalx （僅限30日內訂位）



板橋重慶店距離府中捷運站車程約8分鐘，走路約17分鐘. 鄰近設有公有停車場．交通上很方便！









明水然樂的海鮮品質都是最新鮮最優．絕對不是冷凍的！

入口處右側有一座活龍蝦養殖缸．這些都是主廚當天現撈現料理的食材









走入店內能感受到日式空間設計意境，以優雅溫潤木質感，巧妙詮釋日式餐館調性

讓饕客們在享受美食同時更能享受細膩雅緻的氛圍，一同享受典雅自然氣息，感覺很是放鬆！





＜樂禮遇活動＞

即日起至明水然，樂 無菜單鐵板燒店內用餐．只要拍照或錄影明水然勒最吸引你的畫面．並寫下一句喜歡明水然樂的原因 @明水然樂，並分享於IG / FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份



<樂多多會員>

加入樂多多APP會員可互得主廚私房小菜入會禮乙份

樂多多旗下全品牌積分都可通用，進行兌換好禮（點數６０天內需用完．若是到任一餐廳再次用餐．點數就會再展延60天效期）

加入會員好處多多，有超棒的體貼會員回饋機制！





來看看室內用餐環境，板橋重慶店全新裝潢設計．共設有三間專屬包廂．隱密性很好

加上服務員的親切品質 . 讓來到這用餐的顧客都能感受到尊榮服務（提供商務/貴賓包廂）













我喜歡這裡的用餐空間. 帶有木質溫潤質感，以及自然柔和的採光．打造出愜意與美好～









明水然，樂的食材來源都是最新鮮當日運送的漁貨，並提供高服務品質，所聘請的主廚都是富有經驗且經過訓練的．菜單上的精緻獨特料理都是師傅長時間研發的. 經過不斷測試與調味呈現給大家

不定期的還會更換新菜單，讓經常回訪的饕客每次來都會有驚喜感，來到這可以深刻感受到主廚師傅們的用心～









板橋重慶店提供兩種價位套餐

分別是1600樂饗宴＆2400樂盛宴，大家可以依照個人需求進行點餐，這次玉媽咪和閨蜜各點一種價位套餐各來享用！



簡單介紹一下兩種套餐的差別

1600+10% ( 樂饗宴 ) ：這份套餐2000元有找，是CP值最高也是最受歡迎的人氣NO1

主要食材：波士頓活龍蝦／北海道生食級干貝／日本Ａ５和牛／頂級桂丁雞



2400+10% ( 樂盛宴 )：物超所值大升級套餐．限量供應．老饕必享！

主要食材：波士頓活龍蝦／北海道生食級干貝／海鮮海膽／南非生猛活鮑魚．還有整尾現流魚／日本Ａ５和牛／頂級桂丁雞／西班牙伊比利老饕豬

























當天需要的配料也會擺在料理台旁，先備著等等料理使用，每樣食材都是真材實料呈現









當天的美食佳餚所用醬汁都是最新鮮的. 師傅以手工現熬煮的！





入座後．服務員會先倒上一杯熱熱的茶品（ 飲品／雙拼小菜是可續的）



荔枝烏龍茶

帶有獨特的荔枝果香，茶水溫潤順口，滋味甘甜且口感豐富，尾韻帶香醇！





這是師傅手工雙拼小菜－洛神蘿蔔＆柚香洋蔥，口感酸甜爽脆很是開胃．味道十分獨特！





開幕迎賓禮－彩虹莓果特調飲（2024/1/18~2024/2/5板橋重慶店限定）

帶有酸甜口感及果香馥郁風味．氣泡口感也很細緻，讓人一喝就愛上！



入會禮－炙燒烏魚子

紮實彈牙的烏魚子和白蘿蔔／蘋果切片一同入口．鹹香又爽口．超涮嘴的！





湯品－松露濃湯

滑順濃郁的松露濃湯，香濃中帶有淡淡的松露味．味道堪稱一絕！





樂饗宴冷前菜－胡麻蔬菜捲

我喜歡這盤桌邊菜，胡麻醬甜而微鹹的絕妙滋味，搭配川燙後的菠菜，有著豐富層次的美味，味道恰到好處！





樂盛宴冷前菜－海膽蒸蛋

真材實料的海膽蒸蛋，口感鮮嫩Ｑ彈，搭配甘甜味美的海膽，帶有濃郁的鮮味，讓人嚐一口就愛上！









熱前菜－翡翠芙蓉豆腐

師傅運用精湛的刀工，將豆腐切成一朵花狀入湯品，看上去就像藝術品. 美極了～





入口後無比滑嫩，味道清淡柔順，品嚐後真令人回味～





海鮮 干貝－北海道干貝佐南瓜蟹肉

精選生食級北海道大干貝．肉質帶有珍珠白色澤，粒粒飽滿厚實

主廚先是煎至表面帶有微焦香五分熟熟度，再進行入盤佐以原鮮食材，達成極致完美和諧的平衡！









底層搭配滑順濃郁的南瓜泥，放上新鮮干貝後再佐以新鮮蟹肉絲，襯出干貝的細緻鮮甜，最後再刨點檸檬皮，使整體味覺增加層次豐富，演繹出令人讚嘆的食尚新風貌！













樂饗宴 肉品－南非鹽蒸野生鮑

將野生原味即食活鮑魚．加上蒸鮮鮑魚原料：檸檬．酸豆．最後再以昆布和粗鹽覆蓋燜煮．這時煎台上滋滋作響. 飄散出陣陣香氣~

過程中主廚將火侯和時間完整掌控，將野生鮑魚的鮮美發揮到極致！





熟透的厚實Ｑ彈野生鮑魚，一口咬下可以感受大海的鮮甜．沾點盤內的松露醬汁，更能呈現鮑魚的鮮美濃郁，真是人間美味啊～









樂饗宴 肉品－鹽焗雞胸肉佐馬鈴薯幕斯

這道料理以鹽焗烹煮方式，將雞胸肉完整鎖住肉汁，增添甘、鮮、甜，味蕾，能感受到肉質鮮甜無腥味. 完全不乾柴保持濕潤，比舒肥的還好吃！









肉品－醬燒牛筋蔬菜捲

帶有膠質口感的牛筋，經過拌炒收汁後散發出迷人香氣～

主廚搭配生菜將醬燒牛筋放入，直接捲起來就可以享用了，非常濃郁夠味香脆可口，別有一番風味！













樂盛宴 海鮮 鮮魚－時令現流魚－赤松魚

挑選來自台灣海域的時令現流魚-赤鯮．裹上粉後乾煎至金黃恰恰，就可以擺盤後上桌了~

經過主廚的完美廚藝 . 完整保留住魚肉的鮮美柔嫩和外皮焦酥！





夾一口品嚐發現吃起來完全不油膩，外皮金黃酥脆，魚肉口感軟嫩，整體來說外酥內嫩，不會乾巴巴的，相當鮮甜美味. 有點出乎我的意料之外. 建議先品嚐魚肉的新鮮原味. 再擠上金桔能感受到別有一番風味～









加納魚排

嚴選極鮮真鯛．經過主廚火候掌控煎熟後，魚肉口感依然鮮甜可口，肉質好細緻，沾點紫蘇鹽更增添層次口感！









波士頓龍蝦蛋捲堡

這是我第一次吃到如此美味的龍蝦蛋捲堡．主廚一層層好料堆疊上．超豐富的！

大口咬下那瞬間感到無比滿足～怎麼可以如此美味(⁠〃ﾟ⁠3ﾟ⁠〃⁠)



首先主廚取出小元麵包塗上明太子醬．以炙燒方式料理．現場香味四溢，光用看的就口水直流～





接著是肥美的龍蝦螯肉進行煎熟，大家都在現場欣賞主廚精湛手藝~









師傅還現做厚蛋捲，最後撒上如雪花般的帕瑪森起司．看著看著讓我已迫不及待想嚐鮮了！

在心中吶喊：我要吃！！我要吃！！給我給我！！





一層層堆疊的好料．明太子麵包／龍蝦肉／厚蛋捲．這高度及厚度，讓人完全無法抗拒！！

麵包的柔軟加上龍蝦肉的Ｑ彈鮮甜．加上蛋捲的口感鬆軟．豐富度及美味度直逼破表(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)













海鮮 龍蝦－波士頓龍蝦佐龍蝦醬

選用肉質鮮甜／無雜味的加拿大品種波士頓龍蝦，現場直接將龍蝦對剖後進行蒸煎料理後上桌！









搭配主廚厚工熬煮龍蝦醬．增添龍蝦肉質的鮮甜度，那口感好美妙~





主廚已將龍蝦去殼挑出蝦肉並做切尾處理．讓饕客們方便食用，用叉子一拉蝦肉就可以抽出大口咬了．完全不會沾手．真是太貼心了！

現撈活龍蝦口感就是不一樣，除了蝦肉本身的甜度，還吃的到咀嚼脆度和口感鮮明. 蝦肉上還有滿滿的蝦膏，這品質真的是沒有話說. 入口後吃的到肉質本身的水份飽足．這道奢華頂級的鐵板料理讓我完全不顧形象的現場大快朵頤．實在是太過癮了！









野蔬山珍煮

盤內有南瓜／日本小芋頭／水果玉米和娃娃菜，美味又營養！

芋頭和南瓜口感鬆軟香甜．玉米和娃娃菜口感細膩汁多. 每一口都是質脆而香甜！









樂饗宴－主餐三選一：日本A4和牛 . 日本A5和牛 . 桂丁雞



桂丁雞

玉媽咪的閨密好友不吃牛，所以選擇桂丁雞

明水然．樂特別選用，特別挑選飼養14週以上，不使用抗生素和成長激素飼養的雞隻，再經由主廚精心料理．雞肉的風味更加純熟且甘甜濃郁，大口吃肉鮮嫩多汁．推薦大家來這裡可以點來吃吃看！









樂盛宴－主餐五選一：日本A5和牛，日本A4和牛，日本A5和牛菲力，桂丁雞．西班牙伊比利豬



日本Ａ５和牛

主廚將厚切和牛煎至外層酥脆噴香，內層五分熟，完整鎖住鮮美肉汁．呈現出和牛最令人銷魂的香氣與口感！









一塊塊入口. 吃的到肉質的柔軟優雅. 那口感與香氣品嚐後還會口齒留香. 讓人好回味～





打卡禮－鮭魚煮蠻

選用鮭魚肉以南鰻醋進行料理，口感清甜帶酸香風味，濃而不膩又清爽！





鐵板炒飯－龍蝦鮭魚鬆炒飯

主廚拿出龍蝦肉和鮭魚鬆．搭配新鮮食材．炒出口感細緻粒粒分明的炒飯，每一粒米飯都是香甜Ｑ軟的. 真是美味～













隨意勺一口都吃得到新鮮魚肉．蛋香和米飯香，我喜歡這樣的簡單樸實好味道！









鮮熬蒜蜆湯

鮮味十足的蒜蜆湯．湯頭濃郁飽滿，菇菇口感清甜，整碗湯鮮味美真是好喝！





熔岩巧克力冰淇淋

主廚的最後一道甜點鐵板料理，將布朗尼巧克力醬倒在鐵板上煎至外層帶脆．裡層爆漿口感

再搭配撒上OREO粉.堅果粉和一球冰淇淋(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

這道手工完美甜點料理，為今天的頂級美食饗宴畫上句點！





布朗尼口感酥脆，大口咬下那醇厚香濃的巧克力像熔岩般瞬間流出，溫暖又濕潤的口感，讓人欲罷不能. 再來一口香草冰淇淋，微苦中帶點香草甜．絕妙的雙重口感令人著迷！





這是我第二次回訪明水然，樂享用頂級饗宴．他們家的服務品質相當棒．餐點品質更是不在話下

來到這可以感受到主廚的用心與豐富經驗．高級食材在師傅的巧手下．都能成為一道道絕美佳餚．口感令人驚豔，推薦情侶約會或是公司/朋友聚餐可以選擇這裡. 絕對不會讓你失望的！





明水然．樂－板橋重慶店

地址：新北市板橋區廣德里重慶路251號

電話：02-2955-8933

線上訂位：http://pse.is/5gmalx （僅限30日內訂位）

８人以上開放２個月內電話訂位或請洽Line@訂位：http://pse.is/5glxec