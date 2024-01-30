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巴巴娘惹南洋料理重新開幕｜低調重返，走入民宅解個饞｜台中海南雞｜北區小吃推薦 - 小米食

2024-01-30 23:26:31 小米食 人氣：106
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窩客好文

小米食

發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：巴巴娘惹南洋料理
phone04-22083936
place台中市北區西屯路一段492巷54弄3號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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巴巴娘惹南洋料理重新開幕｜低調重返，走入民宅解個饞｜台中海南雞｜北區小吃推薦

巴巴娘惹南洋料理｜低調重返的南洋熱情，走入民宅解個饞🍛

巴巴娘惹南洋料理｜餐廳環境

登出一陣子的巴巴娘惹南洋料理，近期終於在北區新址低調重返重新營業摟！餐館維持一慣的民宅風情(其實就是民宅XD)，有種回鄉下阿嬤家蹭飯的錯覺。

空間古樸簡約，店內四張桌子，約12個座位，桌距合宜用餐起來蠻舒適的；

延續前店的氛圍，入門即可見演奏區和簡單樂器擺放，可以想像晚上肯定是個小型的熱情演唱會！

重新回歸的巴巴娘惹中午內用恢復原價，價格平均200初頭，不算便宜但也還能接受，真懷念那時候的甜甜價＄100元呀

一樣提供五種餐點，分別為海南雞飯咖哩牛肉綠咖哩雞肉骨茶叻沙麵，外觀平凡樸實，入嘴卻能感受其用心，

尤其鮮嫩海南雞配上鹹香老抽，熟客的最愛，莫屬這一盤～愛店南洋料理底加！

巴巴娘惹南洋料理｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 巴巴娘惹南洋料理 官方)

巴巴娘惹南洋料理｜餐點介紹

 ✿ 海南雞飯｜＄200

巴巴娘惹的繁盛必點是海南雞，中午去還有附一碗例湯，

去骨腿肉入口香嫩爽彈帶油脂，蘸點老抽與辣椒提提鮮金讚，

搭配淋著雞油的泰國香米，潤香甘甜頗唰嘴，

一旁還有爽脆小黃瓜與些許配菜點綴，整盤吃光光

 ✿ 咖哩牛｜＄250

醇香咖哩與火熱辣勁呼應極好，配上軟彈牛肉塊，辣個咖哩也不錯，唯一困擾是，會辣到頭皮微出汗

巴巴娘惹南洋料理｜店家資訊

  • 巴巴娘惹南洋料理餐廳
  • 評分： / 4.3
  • 地址：404台灣台中市北區西屯路一段492巷54弄3號( 地圖 )
  • 電話：04 2208 3936
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

    星期二: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

    星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

    星期四: 休息,

    星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

    星期六: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00,

    星期日: 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

 ▎Facebook

週四公休

🅿️ 鄰近收費停車場：停車場路邊停車

巴巴娘惹南洋料理｜店家地圖




#海南雞飯
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文章關鍵字
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