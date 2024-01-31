有煎餃子館列入口袋已久，相傳這裡蝦仁一整尾包進來，且如同小籠湯包鮮嫩多汁，又有脆皮冰花煎餃雙重口感，雖然一顆要價不便宜，但可以單點，一次吃到各種不同口味的煎餃，其中我最愛的就是鱻味蝦一尾、椒麻十三香、韭菜小鮮肉，咬下去還會爆醬流汁，超療癒的，有機會可以來嚐鮮。
台北捷運善島寺站必吃美食：有煎餃子館，就位在華山附近。
除內用也可以外帶，可以做成蒸餃或煎餃，共有五種口味。
採自助點餐、醬料自取，沒有低消，不收服務費。
用餐環境乾淨舒適，具復古文青風。
經典招牌五種口味各一銅板價49元就可以享用。酸辣湯35元。
口味有鱻味蝦一尾、椒麻十三香、韭菜小鮮肉、高麗菜豬豚、鮮松露百蔬等五種口味餡料增量、湯汁倍增的餃子。
招牌必點：椒麻十三香、鱻味蝦一尾、鮮松露百蔬，連蔬食也可以來享用。
鮮嫩多汁皮脆冰花煎餃，一口咬下超滿足的～
最新DM，實際DM以店家為主。
有煎餃子館：台北市中正區杭州南路一段10之1號；營業時間：11:00-20:00
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