2024華山最新展覽出爐囉~這裡有超卡哇依的巨型安妮亞、拉拉熊20週年特展、咒術迴戰快閃店、反應過激的貓、華山繪本之森Bookstore、波波冰狗室、Stranger Things怪奇物語、卡通頻道CN主題快閃店、史努比 X 頂尖藝術大師期間限定快閃店等都全部免費參觀，還可以參加Wonder猴World數位體驗免費獲得大師簽名畫像以及HELLO KITTY 50週年特展等，讓你拍得過癮，拍到手軟，每個展區都超有趣的，成為2024台北最新打卡點。

台北華山必拍：巨型安妮亞充氣人偶。

台北華山最新免費展覽：咒術迴戰快閃店，展期：即日起至2024/3/24

台北華山最新展覽：印象派150周年光影藝術展，展期：即日起至2024/4/7

立體還原畫：致敬莫內蓮池，可以親手觸摸感受真的很特別。

台北華山最新免費展覽：史努比 X 頂尖藝術大師期間限定快閃店，展期：即日起至2024/4/8

史努比雞蛋糕超卡哇依的，每份130元，影片分享

還有大型扭蛋機可以轉轉。

台北華山最新免費展覽：Stranger Things怪奇物語

驚嚇指數百分百，還有提供道具免費拍照。

華山最新展覽：HELLO KITTY 50週年特展

光大門就超好拍的，走進去更是少女人大噴發。影片分享

HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧！展期2023/12/30-2024/4/7

華山繪本之森Bookstore內有販售咖啡蛋糕點心。

還有免費提供小朋友的益智遊戲。

華山最新免費展覽：拉拉熊20週年特展，展期：即日起至2024/4/7

一走進去就被大大毛茸茸的拉拉熊給吸引，謝謝你陪我一起度過每一天～

每個場景都超好拍的，還有大型公車可以進入與拉拉熊合影。

到處都有販售拉拉熊的周邊商品。

喜歡拉拉熊的千萬不能錯過這個免費特展。影片分享

Rilakkuma 20TH Anniversary Tour in Taipei，展期：即日起～2024/4/17

拉拉熊20週年台北巡迴活動將美國站經典內容搬到台灣，到處都是可愛造景可以拍照打卡。

連出口都設計的好可愛喔～

華山最新免費展覽：反應過激的貓：7th Anniversary和你在一起，展期：即日起至2024/3/3

華山最新免費展覽：波波冰狗室

華山最新免費展覽：Wonder猴World數位體驗

想給大師畫畫必須要有心理準備，排隊等候時間較長。

透過AI技術，設計創造彷真的白猿街頭藝術大師，結合數位人臉辨識，由白猿拿著畫筆，為您親自畫肖像。

體驗時間約1分鐘，結束後還有大師簽名的肖像畫相片送給你。影片分享

很特別的體驗，只是假日人太多要等很久。

周邊景點：三創生活園區免費體驗元宇宙分身製造所，還可以製作專屬貼圖，超好玩的。

周邊景點：光華商場

周邊景點：唐吉軻德台北忠孝新生店，可以來挖寶。

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