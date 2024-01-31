「全家」攜手「青花驕」椒麻辛香聯名登場，夯番薯、麵食、麵包、炸烤物通通有!

【全家】這次的聯名實在太厲害啦，攜手王品旗下麻辣鍋品牌【青花驕】推出10款美食，以江津青花椒為主題打造各式各樣風味，從冰淇淋、夯番薯、牛肉麵、拌麵、麵包、袋裝小吃和現烤點心通通有，愛吃辣的人千萬別錯過!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品牌介紹

▼【全家】X【青花驕】聯手端出共10款椒香美食，外觀有著充滿代表性的綠色包裝，從正餐到甜點都可以吃到，讓人上癮的香辣暖胃麻辣鍋風味~

如何購買

打開「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」便可查詢鄰近販售店舖

餐點介紹

青花椒麻雞肉拌麵

▼討論度超高的青花椒麻雞肉拌麵，是以盒裝微波方便即食，拌醬結合了青江津花椒粉、丁香等香料，Q彈寬浪花麵緊緊扒著醬汁，微辣醬香好耐吃，還能吃到軟嫩的炙烤腿肉丁!

青麻椒雪花牛肉麵

▼好吃到驚豔的青麻椒雪花牛肉麵，是冷凍袋裝回家加熱就可以吃，以獨門青麻椒湯頭，伴隨著咕溜的烏龍麵體，以及肉量大方的鮮嫩雪花牛肉，整體的椒麻風味很濃郁，跟店內吃到的火鍋口味一樣欸！

青花椒麻香酥炸雞球/青花椒麻霸王炸雞腿

▼有夠涮嘴的青花椒麻香酥炸雞球，脆口好咬的雞塊結合麻香滋味，帶有微辣的香氣好過癮!

▼青花椒麻霸王炸雞腿這款比較不會辣，每袋共有內含一個雞腿，外皮酥脆肉質鮮嫩多汁!

青花椒麻虎紋蛋

▼網路好評的青花椒麻虎紋蛋，每袋共有兩顆蛋，有事先炸過，蛋皮像夜市麻辣魚蛋口感，雞蛋沾滿香濃的青花椒麻醬汁， 椒麻醬香氣重但不會很辣~

青花椒麻嫩雞胸

▼青花椒麻嫩雞胸是我最喜歡的品項，嚴選國產雞胸肉以獨特辛香料入味，入口有著迷人麻香，最厲害的是肉超嫩完全不柴!

青花椒麻鮪魚麵包

▼超特別的青花椒麻鮪魚麵包，內餡以江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，吃到最後會有麻而不辣的尾勁。

青花椒麻辣川耳

▼開胃解膩的青花椒麻辣川耳，以獨家麻辣醬汁調味川耳，彈脆香辣的滋味很是清爽!

用餐心得

原本就很喜歡吃【青花驕】的我，對於這次聯名覺得超滿意，結合麻香的江津青花椒粉，真的有復刻出麻辣鍋的味道，讓食物大大提升了美味層次，而且品項超級豐富，是主餐或宵夜的最佳選擇!

店家資訊

全台全家便利商店

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即日起至2/6為止凡於「全家」購買青花驕聯名產品任1款，再送贈青花驕「鮮蝦滑」兌換券（限至青花驕門店內用消費使用）。

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