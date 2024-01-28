台中早午餐又有新選擇啦！沒想到在餐酒館也能吃得到早午餐吧？去年新開幕的「ABV地中海餐酒館台中概念店」，能夠品嚐環地中海多國的料理，從義大利、西班牙、希臘到利比亞等國的經典美味應有盡有，而且早午餐與晚餐宵夜時段的餐點各有特色！重點是店內竟然擁有高達700款的精釀啤酒，整面繽紛酒牆肯定讓啤酒控們流連忘返！



台中早午餐｜ABV地中海餐酒館台中概念店環境

ABV地中海餐酒館台中概念店位在台灣大道與英才路交叉口，距離勤美綠園道、草悟道與科博館不遠；寬敞的店面外觀相當氣派大方，而且旁邊就有收費停車場。

店內空間多達一百多坪，濃濃的英倫風格結合了工業風的元素，又多了幾分愜意，特別適合與三五好友來小酌一番。(未滿18歲請勿飲酒)

最讚的是，還有多台螢幕隨時轉播運動賽事，想看球賽也能大啖美食、邊喝啤酒好過癮～

最旁邊還有吧台座位區，即使一個人來小酌也能很放鬆。

內側還有更具隱私感的包廂空間，有需要的話也能洽詢店家預訂喲！

再來就是大家每來必訪的超狂啤酒牆啦！據說店藏高達700款的精釀啤酒，從德式、美式、英式到比利時啤酒都能喝得到，魚編甚還有看到台灣製造的啤酒品牌呢～

看著如此繽紛的啤酒牆卻不知道該從何挑起嗎？其實想想也很正常，畢竟這些來自世界各地的啤酒，大概沒喝上個兩年，應該都喝不完吧XD

大家別擔心！他們家也有專業的侍酒師會幫忙介紹，可以依據個人的喜好，推薦相對應的啤酒。

像我們這天是來吃早午餐，想要喝無酒精的啤酒也難不倒侍酒師！從0%-14%的酒精濃度通通有得選～

對了，他們家每款啤酒都有六角形貼紙，喝完啤酒別忘了順便集點，每集滿不同%數的集點卡，可以兌換各式贈品喲！

接著我們就準備入座囉！入座後會送上烤麵包，本身有淋上橄欖油、撒上巴西里，吃不夠還能再續加哦～

台中早午餐｜手工土耳其式牛肉餅串

如果是第一次來到ABV地中海餐酒館台中概念店的朋友，魚編激推這道手工土耳其式牛肉餅串！在土耳其語當中叫作「Sujuk」，指的是一種「帶有辛辣口味的香腸」；由於土耳其以回教徒為主，所以香腸自然不以豬肉製作，而是以牛肉製成。

採全手工特製的牛肉餅串，表面還看得到綠辣椒，辣香帶出十足奔放的牛肉香氣，微辣涮嘴又不失紮實口感，單吃或搭配啤酒都很讚！

搭配隨盤附上的優格黃瓜醬也是一絕，清新爽口的調味，剛好可以中和香腸的油膩感，搭配 Pita餅皮享用也很有飽足感。

整份同時還有豐富生菜、薯條與滑蛋，生菜新鮮爽脆，淋上優格黃瓜醬後，香甜可口也很開胃；薯條多肉酥脆，滑蛋也很嫩口。

台中早午餐｜希臘蜂蜜香料豬肉串

不吃牛肉的朋友也別擔心，這道希臘蜂蜜香料豬肉串同樣讓友人讚不絕口呢！據說對於希臘人來說，蜂蜜被認為是神的食物之一，所以在當地也十分流行以蜂蜜入菜。

這道就是將蜂蜜、蘋果醋與奧勒岡等香料，醃漬豬肉入味後火烤，最後再塗抹上黃瓜優格醬；入口可以感受到豬肉彈嫩緊實的肥美肉質，搭配上爆汁的甜椒，油香肆意流淌在口腔當中，作為早午餐卻完全不顯膩口！

台中早午餐｜法式牛肝菌洋蔥燉牛筋

除了爽口的烤肉串系列之外，來自法國的「法式牛肝菌洋蔥燉牛筋」則是偏濃郁系的風味，以牛筋、牛肝菌和洋蔥等食材為主，並加入雪莉酒醋和香料燉煮而成，剛上桌時還熱呼呼的，搭配烤麵包沾著一起享用也很過癮。

這道最厲害的特色，就在於洋蔥經過適當的焦糖化，讓燉煮至香嫩的洋蔥充份釋放出甘甜味；再結合了牛肝菌的鮮香、以雪莉酒醋的醇香，風味濃厚又有層次感。

而且裡頭的牛筋份量還不少，口感柔嫩不柴，還吸飽了滿滿的湯汁精華，入口更加香甜！為了這道又能再多續幾份烤麵包了XD

台中早午餐｜西班牙經典原味馬鈴薯蛋餅

如果對西班牙不陌生的朋友們，相信你們對「馬鈴薯蛋餅」這款國民美食都很熟悉，從早午餐、下午茶、甚至到晚餐都能看見它的身影；厚度更是比我們的台式蛋餅還要多上2~3倍，真的超級浮誇！

以切片的馬鈴薯過油後拌上蛋液，再加入奧立岡等多種香料，蛋香與馬鈴薯綿密的口感交織在一起，再搭配傳統的AIOLI蒜味美乃滋更夠味，吃起來也超級有飽足感！

ABV地中海餐酒館台中概念店｜飲料系列

早午餐系列每日供應至下午四點，隨餐都會附上英式紅茶或美式咖啡，像我們這天還加價升級拿鐵咖啡與鮮奶茶各一杯，甜度都不會太高，搭配早午餐也很解膩。

前面也有提到我們想喝「無酒精的啤酒」，專業的侍酒師立馬接招，馬上就幫我們推薦了好幾款選擇！大部份是完全無酒精，也有幾款是0.5%、接近無酒精的酒款，而且口味還不少呢！

最後我們選了「潛水者-海鹽IPA精釀啤酒風味飲」與「巴伐亞粉紅莓零酒精飲料」，前者有著麥芽與啤酒花的香氣，但完全沒有惱人的苦味！後者是不少女孩兒都喜歡的莓果風味，酸酸甜甜的妹仔酒，早午餐也能喝起來XD 分享給你們參考喲～

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 台中概念店

電話： 04 23219466

地址：台中市西區臺灣大道二段320號

營業時間：12:00~01:30

粉絲專頁：ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館

官方網站：https://www.abv.com.tw/mediterranean/

備註：從草悟廣場、科博館、勤美綠園道只要走路八分鐘即可到達