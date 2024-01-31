🌊海王乾燒蛤礪專賣。城隍廟店 🌊

海浪滔滔我不怕～

海王道道吃飽飽💪

海王乾燒蛤礪專賣-城隍廟店

位於新竹最熱鬧的城隍廟商圈旁，滿滿蛤蜊的招牌非常好找👌

停車的話周邊有一些停車場可以停車🚗不過建議大家還是騎車前往比較方便😉

使用自助點餐機點餐，想吃什麼自己來就對了😆

湯品-海王原味🌊

選了我～讓你感受純純的愛，滿滿的我🩷

原味湯品非常鮮甜，大火煮開蛤蜊的畫面猛猛的😍

冬粉跟豆芽吸收鮮美湯汁非常爽口對味😋

湯品-剝皮辣椒🌊

選了我～讓你一試成主顧😉

全台獨創的全新口味‼️

寒冬中想來點微辣暖暖身時～

剝皮辣椒絕對是你的首選👍

微微的辣度更是能將鮮美度往上提升～

推推❤️

乾燒-濃郁蒜頭🌊

選了我～濃烈的除了感情還有氣味😚

給蒜完全沒在客氣的啊！

蒜粒蒜泥通通來～

大蒜愛好者千萬不要錯過這道蒜你厲害的口味喔😉

湯品-神仙枸杞🌊

選了我～來勾起你內心最深層的慾望🥰

想要好好補一下～選神仙枸杞就對了😉

不會有太重的中藥味，吃起來特別甘甜～

非常適合寒冬中為自己小補一下的口味❤️

乾燒-濃厚胡椒🌊

選了我～我可是會讓你流汗或流淚😂

店家特製胡椒～聞著就是香🤤

刷嘴的口感非常適合拿來當三五好友小聚時的開胃小菜😋

乾燒-四川花椒🌊

選了我～讓你體驗一把酥麻到頂的快感🥰

酥酥麻麻的大紅炮花椒～配上秘製香料

嗆辣帶勁的好滋味～

喜歡重口味的你，來上一盤絕對讓你大飽口福😉

海王採用每天新鮮配送的蛤蜊與蝦蝦🦐

顆顆飽滿紮實～隻隻都Q彈鮮美😋😋😋

有下酒好朋友〈乾燒〉類跟營養百分百的〈湯品〉類兩種料理方式👌

道道都是100元的佛心價～不香嗎？

喜歡蛤蜊蝦蝦料理的大家～

一定要到海王乾燒蛤城隍廟店來看看喔❤️ㄅ

🌊海王乾燒蛤礪專賣。城隍廟店 🌊

🏠新竹市北區中山路95號

☎️ 0916858527

⏰ 17：00-01：00（售完為止）

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