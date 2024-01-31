最近天氣冷颼颼，天天都想吃的青花驕麻辣鍋在新莊開幕了，「青花驕新莊中原店」熱騰騰一月中剛開幕，就在捷運新莊副都心站附近，趁著試營運人潮還沒有擠爆前先來吃嚐踩踩點，麻辣鍋依舊有水準外，這次還吃到之前沒吃過的青麻椒肥牛鍋，真的一吃就立刻成為心頭好，湯頭鮮美，不論煮蔬菜跟肉品都非常好吃；還喝了多款茶口味啤酒，從前菜、飲料、鍋物到甜點都有青花椒的元素，很有特色！

青花驕新莊中原店 營業資訊

青花驕新莊中原店 位置

青花驕新莊中原店位於新莊中原路的中悅廣場二樓，距離最近的捷運站是新莊副都心站與泰山站，步行大約都在十分鐘的路程，開車來的話附近很好停車，很多收費停車場，一小時30~40元的都有，大多最高收費上限都是一天100元，開車來也很方便，青花驕的入口處就在中悅廣場大門旁，會有接待人員在一樓，報到後搭電梯到二樓會有另外的服務人員接引帶位。

青花驕新莊中原店 環境

青花驕走的都是明亮的中國風設計，每次進到青花驕店裡都覺得有種中國山水畫的大器氛圍，青花驕新莊中原店空間寬敞，兩人桌、四人桌、六人桌，到多人用餐的包廂空間通通有，呼朋引伴來吃鍋聚餐空間非常舒適。

沾醬白飯自取，各式辛香調味料還有青花驕特製沾醬，老實說鍋底湯頭本身就很強，食材不沾醬就很好吃，醬料台區還有麻辣將汁與酸白醬汁最棒的調配比例可以參考。

櫃檯區還有生啤拉吧，青花驕最特別的地方就是有自製的生啤酒，可以先試喝看看味道，這次喝了洛神、雨水跟大暑，分別是洛神、金萱茶以及茉莉花茶的口味，其中洛神最多女生愛喝，酸酸甜甜的非常順口。

入座後服務人員會端上青花黑美人烏龍，熱茶先暖暖胃，等等開動吃鍋！

青花驕新莊中原店 菜單

每次來青花驕大多都是會點套餐然後再單點，這次四人用餐，就直接點了四人青花宴，有澎湃的牛肉肉盤以及豬肉、雞肉，也可加價升級海鮮，大家可以參考線上菜單。

青花驕新莊中原店 餐點｜四人青花宴 NT.3188

青花椒麻辣鍋｜青麻椒肥牛鍋 (鴛鴦鍋加價NT. 318)

先前只吃過紅湯底青花椒麻辣鍋，還沒過品嚐過青鍋青麻椒肥牛鍋，沒想到這次一吃就超愛，椒麻香氣真的很夠味，不過湯頭鮮甜越煮越好喝，並不會越煮越鹹或越辣，湯頭真的很驚艷，上桌後服務人員會再加上九葉青花椒在火鍋邊邊，花椒粒跟湯頭是分開的，不用怕喝湯咬到青花椒粒麻到跳腳。

雖說菜色單點，不過青花椒麻辣鍋的豆腐鴨血可以無限續，不得不說，青花驕鴨血口感真的棒，又嫩又入味，紅油湯底本身味道就夠豐富，加上青花椒點綴帶出一點清新椒麻香氣，味道層次更豐富，搭配酥脆老油條更是一絕！

青麻椒肥牛鍋還會附上青鍋雙寶：特選肥牛與東坡烤麩，青麻椒肥牛鍋的湯底加入了紅蔥頭、洋蔥以及青辣椒製作的特製青麻醬，單吃青辣椒不太辣，有糯米椒香氣但沒什麼辣度，青麻椒肥牛鍋的湯頭椒麻的辣度很夠，單喝湯頭非常鮮甜，喝到到白菜的甜味，特選肥牛與東坡烤麩是青麻椒肥牛鍋專屬配料，其中東坡烤麩味道超優秀，烤麩吸滿了青麻椒鍋的鮮美湯頭，很有特色，有夠好吃！

青麻椒肥牛鍋的味道比青花椒麻辣鍋要來的清爽一些，更能吃食材原本的味道，吃完紅白鍋後，私心偏愛青麻椒肥牛鍋呀！

牛三拼盤盛宴 安格斯無骨肩小排｜雪花牛｜牛梅花

安格斯無骨肩小排、雪花牛、牛梅花三種部位組成的超澎湃牛肉拼盤，無骨肩小排口感超細緻，雪花牛、牛梅花的油脂豐富，肉汁鮮甜，稍微燙一下就可以入口，一大盤肉四人吃都覺得有點多，一次就夾個好幾片下鍋大口吃肉，實現食肉自由超過癮！

滑嫩去骨雞腿肉｜帶皮豬五花

平常其實不太愛吃鍋配雞肉，覺得涮肉片才是王道呀！不過這道去骨雞腿肉口感味道有出乎意料的驚喜，雞肉沒有另外調味，只有稍微用蛋清醃漬一下增添滑嫩口感，還帶有一種特別的香氣，還找來工作人員逼問說到底加了什麼！！光是口感就吃得出雞肉非常新鮮，軟嫩又帶著點Q度。

帶皮豬五花吃起來爽口不油膩，外層帶皮部位還多了Q勁。

蔬菜。菇類

彩蔬寶盒綜合蔬菜拼盤包含了五顏六色新鮮蔬菜與菇類，健康的五行顏色都吃下肚了。

青花椒麻口水雞

超開胃前菜椒麻口水雞，特製椒麻醬再撒上花生碎，口味上又香又麻，雞肉的肉質很嫩，光聞到香氣就要流口水。

牽腸掛肚滷味拼盤 牛肚｜牛筋｜大腸頭

麻辣鍋不可少之滷三寶，牛肚、牛筋、大腸頭，三樣都滷的非常入味，其實不用沾醬就非常好吃，帶著醬香、麻香還多了一點甜味，吃完立刻想再加點，太涮嘴吃不夠啊！

老油條｜紅薯粉條

老油條跟紅薯粉條這次都丟到紅鍋裡煮，老油條口感喜歡要脆要軟自己控制，個人比較愛稍微一鍋沾一下的酥脆口感；紅薯粉條很好吃，跟紅湯非常對味，加點醋就有酸辣粉的fu，記得不要煮太久，紅薯粉條的口感會變得太軟喔！

冰鎮青花烏龍｜青花椒啤酒 （加購一組 NT.360）

吃鍋前先來點冰涼的冰鎮青花烏龍，喝起來帶點花香，還有著青花椒微微的香氣；青花椒啤酒以鍋底的九葉青花椒加上啤酒花，喝起來有青花椒的椒麻香以及果香，一起邊吃麻辣鍋一邊喝著清涼啤酒超對味。

青花椒冰淇淋 套餐加購價一個 NT.58 (原價NT.88)

從一開始的青花黑美人烏龍開始，從頭到尾餐點很多都含有青花椒的元素在裡頭，所以甜點吃到青花椒口味的冰也不吃驚了，而且這冰還有兩種吃法，第一先品嚐一下青花椒冰淇淋的原味，帶有的青花椒香氣，做成冰淇淋味道也很好；再來就是淋上青花椒油再撒上一點海鹽，更多青花椒香氣，再加上海鹽提味，甜甜鹹鹹的口味，甜點真的與眾不同。

現在新莊的朋友想吃青花驕不用大老遠的跑到板橋或是台北市了，新莊中原店熱騰騰新開幕，環境寬敞超舒適，快揪親朋好友吃鍋去！