韓國景點有哪些好玩 ? 又有哪些景點或活動到韓國必去 ? 為了幫助大家順利安排首爾景點旅遊行程，去過韓國的我不藏私 ! 將首爾必去的景點、必玩的活動體驗集結成精華，透過這篇首爾景點推薦文章，分享給所有想去首爾觀光的人，讓大家妥善利用旅遊時間玩遍首爾外，還能夠省下許多腳程、體力與交通費喔 !

首爾景點行程規劃

到韓國一定要提前買好「」類似台灣悠遊卡、日本西瓜卡，地鐵站與超商都可儲值，不管是地鐵、巴士、機場巴士、公車、計程車都可以刷，連超商、超市、自動販賣機、景區門票都能用卡支付，省去排隊買交通票、掏錢找錢的麻煩，超級方便 !

一日行程盡量以「同區域」去安排，除了能省下許多交通時間，也可以省下交通費，以下我的行程建議就是以同一區的景點來安排一天的行程：

⚠️一定要下載Naver Map IOS / Naver Map Android 才能導航以下的行程

Day 1 【東大門美食逛街一日遊】

早餐 廣藏市場

景點 益善洞

午餐 橋村炸雞

購物逛街 (DOOTA/新平和時尚城/光熙市場/HelloApm)

晚餐 陳玉華一隻雞

晚上 東大門設計廣場

Day 2【韓國必去傳統文化一日遊】

早餐 土俗村蔘雞湯

體驗 Hanboknam韓服體驗 ｜

景點 景福宮

景點 北村韓屋

景點 三清洞

午餐 三清洞摩西

景點 仁寺洞

景點 愛來魔相4D藝術館 ｜

Day 3【明洞與首爾景點一日遊】

早餐 南大門市場｜韓順子奶奶刀削麵

景點 首爾塔｜

午餐 明洞餃子

看秀 亂打秀 (下午5點)｜

晚上 明洞商圈

晚餐 BHC炸雞

Day 4【江南/梨大/弘大一日遊】可以分成兩天

早餐 倫敦貝果博物館 在狎鷗亭

逛街 狎鷗亭

景點 星空圖書館 (CoEX mall裡)

午餐 No Brand Burger (CoEX mall裡)

景點 COEX水族館 (CoEX mall裡)｜

景點 樂天世界塔｜

樂園 樂天世界樂園｜

景點 梨花女子大學

景點 新村商圈

晚上 弘大商圈

晚餐 小豬存錢筒烤肉店 / 豬腳小姐 / 荒謬的生肉

Day 6【南怡島郊遊踏青一日遊】

Day 7 【愛寶樂園一日遊】/【DMZ 非軍事區之旅】

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Day 8【維瓦爾第度假村滑雪場一日遊】

首爾景點推薦

1. 南大門市場

明洞走路到南大門市場10分鐘，集結超過一萬家店，女裝街、童裝街、飾品配件街、相機街、乾貨街，還有現在最夯的「韓國棉被」都有。

南大門美食我推薦一定要吃湯頭鮮甜、麵條勁道的「韓順子奶奶手工刀削麵」與Gate 2 IBK銀行旁的「炸起司蔬菜煎餅&蜂蜜甜餅」剛出爐熱騰騰的時候最好吃 !

在刀削麵街旁還有「帶魚胡同」能吃到各式各樣的白帶魚料理，像烤帶魚、辣帶魚湯等等。

NAVER導航 南大門市場

NAVER導航 韓順子奶奶手工刀削麵

2. 益善洞

想參觀韓屋、拍照的話，除了北村韓屋外還可以到益善洞，搭地鐵「鐘路三街站」走路3分鐘，益善洞一帶有上百間韓屋，並改建成了咖啡廳、服飾店、飾品店等等，成為了韓國年輕人、文青最愛去的逛街約會首爾景點。

這裡的咖啡廳每一間都有不同的特色，韓劇《鬼怪》與《德魯納酒店》都曾來此拍攝取景 ! 巷弄內還藏了許多排隊網紅美食，例如「東柏洋果子」的舒芙蕾、韓綜《我獨自生活》推薦的釜飯專賣店「Damsot Ikseon」、韓國社群大爆紅的「望遠洞」杯裝提拉米蘇等等。

NAVER導航 益善洞

3. 景福宮

首爾必去600年歷史的景福宮，是首爾五大宮殿中最美、規模最大的宮殿，也是朝鮮王朝時的正宮。門票成人₩3,000、18歲以下兒童半價，穿韓服則免費入場，所以先換好韓服再到景福宮拍照最合適了 !

想深入了解宮殿歷史背景，可以參加免費的中文語音導覽，一日有三場分別是10:30、13:00、15:00。而在宮殿正門「光化門」每天10:00與14:00有守門軍交接儀式，想要欣賞拍照建議提前卡位 !

走路10分鐘內有一個必吃的首爾美食，就是土俗村蔘雞湯！濃濃的人蔘雞湯，再配上一口非常軟的雞肉，最後再吃人蔘，太讚了！

NAVER導航 景福宮

NAVER導航 土俗村蔘雞湯

4. 三清洞

韓劇「鬼怪」的取景地 ! 從景福宮走路到三清洞只需10分鐘，與北村相比多了一些文青、藝文氣息，將舊韓屋重新翻修，變成氛圍愜意的網美、文青咖啡廳、餐廳及藝廊。這裡還有一條壁畫街，韓綜Running man的成員們，也都曾在拍攝時來此合影。

到三清洞不能錯過「摩西年糕鍋」3人份才台幣₩16,000，CP值超高 ! 暖呼呼的年糕鍋還會放入大量的起司，奶香味十足 ! 我推薦加點韓國泡麵吃起來更過癮 ! 最後還可以用剩下的醬汁精華做成超美味的炒飯。

NAVER導航 三清洞

NAVER導航 三清洞摩西

5. 梨大商圈

因為有許多女大學生在這帶活動，所以有了「女人街」，客群主要是學生，不管是衣服、美妝、飾品還是雜貨都超級便宜親民 ! 在「elCUBE」這座百貨商場集結了美妝「3CE」、「Moonshot」、「April Skin」、文具雜貨「10X10」、鞋店「ABC-MART」與各種服飾、飾品店。

因為疫情影響，現在商圈變得有些蕭條，大家可以慢慢從梨大散步到「新村商圈」這裡相較起來更熱鬧、選擇更多 ! 特別是才新開幕的「Boxquare」是間有60家店鋪進駐的文青創意百貨商場，好買又好拍 !

Naver導航 新村商圈

6. 星空圖書館

擁有超過13公尺高的巨大書架非常壯觀，總共收藏超過50,000本書，不僅可以拍照打卡，還可以自由拿書來看 ! 由於圖書館就在「COEX」百貨內，所以拍完照還可以順便逛街，或是到百貨內的「COEX水族館」玩。

前面提到的平價速食餐廳「No Brand Burger」就在商場內，好比美國的IN-N-OUT，是大家到COEX必吃的美食，份量十足又美味，選擇也很多 !

NAVER導航 星空圖書館

7. 樂天世界樂園

首爾市區最大的樂園，是親子必去的首爾景點 ! 就在樂天世界塔隔壁，安排行程時可以排在一起 !

樂園共有三個主題區，其中旋轉540度的「法國雲霄飛車」、13層樓高「高空落體」、旋轉加倒吊的「搖擺圓盤」與在黑暗中高速衝刺的「彗星特快車」這幾項都是必玩設施。除了刺激設施，也有旋轉飛椅、單軌列車、旋轉木馬等和緩的兒童設施。

入園遊玩前推薦到附近，穿著韓系高中校服到樂園內遊玩、約會，彷彿化身成韓劇主角般，拍照起來也更好看 !

Naver導航 樂天世界樂園