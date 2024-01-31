常常在看妮爺文章的朋友，
一定都知道妮爺是個超級薄皮湯包控XDDDD
常常感覺湯包跟小籠包都很常混淆，
標榜這兩類都會有那種非常厚皮的出現，
都會讓妮爺很難過，覺得明明就是包子，
不知道你們有沒有遇過這樣的狀況!!
妮爺我這次注意到住家附近開了一家湯包店，
注意了很久，終於有機會去吃來跟大家分享，
就是在高雄、台中都很夯的－古猗園灌湯包(中壢店)。
也終於擴店到中壢來了，
而且開在算是非常市中心的中美路二段上。
這次假日下午一點半午餐去吃，
已經過了用餐時段，結果店內人潮依然絡繹不絕，
可見古猗園灌湯包(中壢店)的魅力是不容小覷。
店內的桌數還算足夠，
只是尖峰時期必須要等待一下，
空間很明亮寬敞。
薑絲、醬料統一都是在自助吧自取，
旁邊也有飲品可以做挑選。
古猗園灌湯包(中壢店)餐點都是現點現包的，
開放式廚房空間，
新鮮都看得見，很讓人安心。
今日妮爺我點的餐點是：
鮮蚵灌湯包、有夠蝦灌湯包、麻醬麵、
鮮瓜灌湯包、牛肉灌湯包、玉米濃湯，
飲品是：黑芝麻堅果、無糖豆漿。
▲鮮蚵灌湯包▲
這款湯包我自己滿推的，
鮮蚵十分鮮甜，包進內餡中跟肉的比例抓得很剛好。
一口咬下去同時可以吃到鮮蚵跟肉的鹹香，
滿滿的湯汁，我自己非常喜歡。
▲有夠蝦灌湯包▲
真的沒看錯，一整隻的蝦子就這樣讓你看明白，
而且蝦子清洗得滿乾淨的，
小細節也都有整理到。
咬下去一整個爆汁，
搭配薑絲一起吃很爽口，
也不會太過油膩。
▲麻醬麵▲
麻醬濃香，而且還有豆干跟些許泡菜，
特別提味，份量也很足夠，
一份才60，配一籠湯包，
大食量的人也會飽。
▲鮮瓜灌湯包▲
絲瓜不會過於軟爛，
因為絲瓜本身汁水的鮮甜，
搭配肉的鹹香很剛好綜合。
吃起來完全不會過鹹，
搭配上絲瓜很對味。
▲牛肉灌湯包▲
牛肉味非常重的一款湯包，
一口咬下肉香四溢。
帶些許胡椒香味，
很愛牛肉的人很推薦這款，
但是要早點預定，
因為牛肉系列很容易賣完就沒了。
▲玉米濃湯▲
玉米濃湯湯頭很濃郁，
稍嫌配料沒有八X多。
但是湯頭真的是相對八X濃郁了一些，
份量相對也比較大碗，可以兩人分食。
▲飲品是：黑芝麻堅果、無糖豆漿▲
這兩款我都很推薦，
味道非常濃郁夠味，也不死甜，
其中黑芝麻堅果我很喜歡，非常推薦。
這次造訪古猗園灌湯包(中壢店)，
第一次吃到皮很Q彈的湯包口感，
而且真的每咬下去都是爆漿，
每一個口味也都做得很夠味，
有些還帶點胡椒香氣，非常特別。
很推薦大家可以來品嚐古猗園灌湯包(中壢店)看看，
會是一種不同的體驗，
而且老闆也很客氣熱情。
只是因為是現包現蒸需要一點時間等候，
建議大家可以先打電話預訂，
減少等候時間唷！
<菜單低加<
妮爺我再來分享一個優惠好消息：
GOMAJI：https://www.gomaji.com/store/197088
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#GOMAJI懂吃懂玩很可以
本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～
提供給有需求的人去做參考。
詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，
每個人口感不一，還是以個人口味為主。
本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，
實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。
妮の懶人包
粉絲團：古猗園灌湯包(中壢店)
地址：臺灣桃園市中壢區中美路二段116號(近中壢夜市、sogo、a22捷運站)
營業時間：週二至周日10:30-24:00(周一公休)
預訂專線：03-2804073
餐點滿意度：★★★★▲
口味多樣化：★★★★▲
價位：★★★★▲
份量：★★★★▲
再訪度：★★★★▲
支付方式：現金。
餐券購買連結：https://www.gomaji.com/store/197088
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