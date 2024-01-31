為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿 1口進去直接爆汁 現包新鮮看的見 真˙薄皮湯包 宵夜好去處(附菜單)

[中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿 1口進去直接爆汁 現包新鮮看的見 真˙薄皮湯包 宵夜好去處(附菜單)

2024-01-31 17:07:08 芮妮 妮爺NiBe 人氣：99
share
窩客好文

芮妮 妮爺NiBe

發表篇數：87篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：古猗園灌湯包(中壢店)
phone03-2804073
place桃園市中壢區中美路二段116號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_1.jpg

 

常常在看妮爺文章的朋友，

一定都知道妮爺是個超級薄皮湯包控XDDDD

 

常常感覺湯包跟小籠包都很常混淆，

標榜這兩類都會有那種非常厚皮的出現，

都會讓妮爺很難過，覺得明明就是包子，

不知道你們有沒有遇過這樣的狀況!!

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_31.jpg

妮爺我這次注意到住家附近開了一家湯包店，

注意了很久，終於有機會去吃來跟大家分享，

就是在高雄、台中都很夯的－古猗園灌湯包(中壢店)

也終於擴店到中壢來了，

而且開在算是非常市中心的中美路二段上。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_30.jpg

這次假日下午一點半午餐去吃，

已經過了用餐時段，結果店內人潮依然絡繹不絕，

可見古猗園灌湯包(中壢店)的魅力是不容小覷。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_29.jpg

店內的桌數還算足夠，

只是尖峰時期必須要等待一下，

空間很明亮寬敞。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_26.jpg

薑絲、醬料統一都是在自助吧自取，

旁邊也有飲品可以做挑選。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_24.jpg

古猗園灌湯包(中壢店)餐點都是現點現包的，

開放式廚房空間，

新鮮都看得見，很讓人安心。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_14.jpg

今日妮爺我點的餐點是：

鮮蚵灌湯包有夠蝦灌湯包麻醬麵

鮮瓜灌湯包牛肉灌湯包玉米濃湯

飲品是：黑芝麻堅果無糖豆漿

 

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_11.jpg

鮮蚵灌湯包

這款湯包我自己滿推的，

鮮蚵十分鮮甜，包進內餡中跟肉的比例抓得很剛好。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_6.jpg

一口咬下去同時可以吃到鮮蚵跟肉的鹹香，

滿滿的湯汁，我自己非常喜歡。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_13.jpg

有夠蝦灌湯包

真的沒看錯，一整隻的蝦子就這樣讓你看明白，

而且蝦子清洗得滿乾淨的，

小細節也都有整理到。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_8.jpg

咬下去一整個爆汁，

搭配薑絲一起吃很爽口，

也不會太過油膩。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_16.jpg

麻醬麵

麻醬濃香，而且還有豆干跟些許泡菜，

特別提味，份量也很足夠，

一份才60，配一籠湯包，

大食量的人也會飽。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_12.jpg

鮮瓜灌湯包

絲瓜不會過於軟爛，

因為絲瓜本身汁水的鮮甜，

搭配肉的鹹香很剛好綜合。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_7.jpg

吃起來完全不會過鹹，

搭配上絲瓜很對味。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_10.jpg

牛肉灌湯包

牛肉味非常重的一款湯包，

一口咬下肉香四溢。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_5.jpg

帶些許胡椒香味，

很愛牛肉的人很推薦這款，

但是要早點預定，

因為牛肉系列很容易賣完就沒了。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_15.jpg

玉米濃湯

玉米濃湯湯頭很濃郁，

稍嫌配料沒有八X多。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_9.jpg

但是湯頭真的是相對八X濃郁了一些，

份量相對也比較大碗，可以兩人分食。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_17.jpg

飲品是：黑芝麻堅果無糖豆漿

這兩款我都很推薦，

味道非常濃郁夠味，也不死甜，

其中黑芝麻堅果我很喜歡，非常推薦。

 

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_23.jpg

這次造訪古猗園灌湯包(中壢店)

第一次吃到皮很Q彈的湯包口感，

而且真的每咬下去都是爆漿，

每一個口味也都做得很夠味，

有些還帶點胡椒香氣，非常特別。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_2.jpg

很推薦大家可以來品嚐古猗園灌湯包(中壢店)看看，

會是一種不同的體驗，

而且老闆也很客氣熱情。

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_18.jpg

只是因為是現包現蒸需要一點時間等候，

建議大家可以先打電話預訂，

減少等候時間唷！

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_19.jpg

<菜單低加<

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_3.jpg

妮爺我再來分享一個優惠好消息：

[中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿GOMAJIhttps://www.gomaji.com/store/197088

現在只要在ｇｏｍａｊｉ購買餐券，

只要１２５元即可抵消費１７０元，

現省下４５元，直接可以嚐鮮古猗園灌湯包(中壢店)餐點

最便宜的湯包兩份補一點差價就可以直接帶走，超級划算！！

[中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿GOMAJIhttps://www.gomaji.com/store/197088

 

#GOMAJI懂吃懂玩很可以

LINE_ALBUM_20240122-古猗園灌湯包(中壢店)-芮妮妮爺食旅日常_240122_20.jpg

 本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～

提供給有需求的人去做參考。

詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，

每個人口感不一，還是以個人口味為主。

本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，

實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。

 

 

の懶人包

粉絲團：古猗園灌湯包(中壢店)

地址：臺灣桃園市中壢區中美路二段116(近中壢夜市、sogoa22捷運站)

營業時間：週二至周日10:30-24:00(周一公休)

預訂專線：03-2804073

餐點滿意度：★★★★

口味多樣化：★★★★▲

價位：★★★★▲

份量：★★★★▲

再訪度：★★★★▲

支付方式：現金。

餐券購買連結：https://www.gomaji.com/store/197088

 

ＧＯＯＧＬＥ地圖：


檢視較大的地圖

[中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿桃園美食/旅遊/其他回顧推薦[中壢湯包推薦] 古猗園灌湯包(中壢店) 皮薄Q彈 內餡飽滿

想看更多妮文章

痞客邦 https://bit.ly/2JZECth
臉書粉絲專頁 https://bit.ly/2VXa8PX
IG https://bit.ly/2W0XKyr
Blogger https://bit.ly/2M9J0Zq
YOUTUBE https://bit.ly/2HTojvq

窩克島 https://bit.ly/31u8LHL

歡迎按讚追蹤訂閱分享文章

#中壢夜市 #中壢夜市推薦 #GOMAJI #中壢湯包推薦 #中式

#古猗園灌湯包中壢店 #古猗園灌湯包 #灌湯包 #古猗園 #湯包推薦

#中壢灌湯包推薦 #跟著妮來痴 #中美路美食 #sogo附近湯包推薦

#GOMAJI懂吃懂玩很可以 #芮妮妮爺食旅日常 #妮爺 

#芮妮食旅日常 #跟著妮來試 #妮來桃園 #妮來中壢

文章標籤
中壢夜市推薦 中壢夜市推薦美食 gomaji優惠 gomaji折價序號2024 古猗園灌湯包中壢總店 古猗園灌湯包菜單 古猗園 湯包推薦 GOMAJI懂吃懂玩很可以 妮爺 NNN.__B 芮妮NiBe 芮妮NiBe 's食旅日常 美食推薦 真材實料 妮來桃園 中壢湯包推薦 妮來中壢 sogo附近美食
創作者介紹
創作者 妮爺 的頭像
妮爺

芮妮 妮爺 NiBe 食旅日常




#中壢夜市
morechevron_right
文章關鍵字
中壢夜市 中壢夜市小吃 中壢夜市美食 GOMAJI more
檢舉
share
chevron_left

[台北私廚推薦]一吃上癮私廚市民大道上飄香數年
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
桃園市中壢區桃園中壢-傳承多年料好實在-中壢肉羮大王
 Ivan Sha
福茂貢丸-貢丸界的LV!肉汁鮮甜且口感Q彈，小孩子也愛不釋手的好味道
 球球
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up