常常在看妮爺文章的朋友，

一定都知道妮爺是個超級薄皮湯包控XDDDD

常常感覺湯包跟小籠包都很常混淆，

標榜這兩類都會有那種非常厚皮的出現，

都會讓妮爺很難過，覺得明明就是包子，

不知道你們有沒有遇過這樣的狀況!!

妮爺我這次注意到住家附近開了一家湯包店，

注意了很久，終於有機會去吃來跟大家分享，

就是在高雄、台中都很夯的－古猗園灌湯包(中壢店)。

也終於擴店到中壢來了，

而且開在算是非常市中心的中美路二段上。

這次假日下午一點半午餐去吃，

已經過了用餐時段，結果店內人潮依然絡繹不絕，

可見古猗園灌湯包(中壢店)的魅力是不容小覷。

店內的桌數還算足夠，

只是尖峰時期必須要等待一下，

空間很明亮寬敞。

薑絲、醬料統一都是在自助吧自取，

旁邊也有飲品可以做挑選。

古猗園灌湯包(中壢店)餐點都是現點現包的，

開放式廚房空間，

新鮮都看得見，很讓人安心。

今日妮爺我點的餐點是：

鮮蚵灌湯包、有夠蝦灌湯包、麻醬麵、

鮮瓜灌湯包、牛肉灌湯包、玉米濃湯，

飲品是：黑芝麻堅果、無糖豆漿。

▲鮮蚵灌湯包▲

這款湯包我自己滿推的，

鮮蚵十分鮮甜，包進內餡中跟肉的比例抓得很剛好。

一口咬下去同時可以吃到鮮蚵跟肉的鹹香，

滿滿的湯汁，我自己非常喜歡。

▲有夠蝦灌湯包▲

真的沒看錯，一整隻的蝦子就這樣讓你看明白，

而且蝦子清洗得滿乾淨的，

小細節也都有整理到。

咬下去一整個爆汁，

搭配薑絲一起吃很爽口，

也不會太過油膩。

▲麻醬麵▲

麻醬濃香，而且還有豆干跟些許泡菜，

特別提味，份量也很足夠，

一份才60，配一籠湯包，

大食量的人也會飽。

▲鮮瓜灌湯包▲

絲瓜不會過於軟爛，

因為絲瓜本身汁水的鮮甜，

搭配肉的鹹香很剛好綜合。

吃起來完全不會過鹹，

搭配上絲瓜很對味。

▲牛肉灌湯包▲

牛肉味非常重的一款湯包，

一口咬下肉香四溢。

帶些許胡椒香味，

很愛牛肉的人很推薦這款，

但是要早點預定，

因為牛肉系列很容易賣完就沒了。

▲玉米濃湯▲

玉米濃湯湯頭很濃郁，

稍嫌配料沒有八X多。

但是湯頭真的是相對八X濃郁了一些，

份量相對也比較大碗，可以兩人分食。

▲飲品是：黑芝麻堅果、無糖豆漿▲

這兩款我都很推薦，

味道非常濃郁夠味，也不死甜，

其中黑芝麻堅果我很喜歡，非常推薦。

這次造訪古猗園灌湯包(中壢店)，

第一次吃到皮很Q彈的湯包口感，

而且真的每咬下去都是爆漿，

每一個口味也都做得很夠味，

有些還帶點胡椒香氣，非常特別。

很推薦大家可以來品嚐古猗園灌湯包(中壢店)看看，

會是一種不同的體驗，

而且老闆也很客氣熱情。

只是因為是現包現蒸需要一點時間等候，

建議大家可以先打電話預訂，

減少等候時間唷！

<菜單低加<

妮爺我再來分享一個優惠好消息：

GOMAJI：https://www.gomaji.com/store/197088

現在只要在ｇｏｍａｊｉ購買餐券，

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現省下４５元，直接可以嚐鮮古猗園灌湯包(中壢店)餐點，

最便宜的湯包兩份補一點差價就可以直接帶走，超級划算！！

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#GOMAJI懂吃懂玩很可以

本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～

提供給有需求的人去做參考。

詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，

每個人口感不一，還是以個人口味為主。

本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，

實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。

妮の懶人包

粉絲團：古猗園灌湯包(中壢店)

地址：臺灣桃園市中壢區中美路二段116號(近中壢夜市、sogo、a22捷運站)

營業時間：週二至周日10:30-24:00(周一公休)

預訂專線：03-2804073

餐點滿意度：★★★★▲

口味多樣化：★★★★▲

價位：★★★★▲

份量：★★★★▲

再訪度：★★★★▲

支付方式：現金。

餐券購買連結：https://www.gomaji.com/store/197088

ＧＯＯＧＬＥ地圖：



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