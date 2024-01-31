鮨初割烹 台中北屯無菜單日料｜台中新店報報！松竹路美食，好吃無菜單日料又一間入袋！

位在台中北屯的鮨初割烹，嚴選各式新鮮漁獲，搭配主廚絕妙手藝，特別以生熟食料理穿插出餐，更顯獨到風味，午餐 1280元+10% 人、晚餐1980元+10% 人，12-15道精緻料理，用餐時段僅有12席，採全預約制，喜歡坐在吧檯細細品味美食，還能欣賞主廚現場料理，更期待端出下一道料理時的驚喜，喜愛日料無菜單的朋友，快一起來看看吧

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鮨初割烹 台中北屯無菜單日料 在哪裡？

鮨初割烹 位在松竹路周邊，精巧店面坐落台中北屯精銳in未來一樓，想開車前往的朋友，周邊備有付費停車場，鄰近馬路都是白線，停車不成問題

鮨初割烹 料理

地址：台灣台中市北屯區松竹五路一段131號（請搜尋 精銳in未來

營業時間：12:10-14:00 / 18:30-21:30

ＦＢ｜ＩＧ｜線上訂位

鮨初割烹 店內環境

鮨初割烹 暖心的用餐空間與燈光，搭配舒適高腳椅，營造寧靜溫柔氛圍，以吧台和餐桌為中心的開放式廚房，一個餐期僅接待12位客人，收費方式為 午餐 1280元+10% 人、晚餐1980元+10% 人，提供12-15道精緻料理，現場也有提供包場服務

享受日料之時，喜歡小酌的朋友很適合來點清酒搭配，也提供無酒精飲品，都能選購搭餐，讓用餐體驗更升級，一旁貼心設置掛鉤能妥當安置顧客的大衣外套們

酒後不開車，安全有保障

鮨初割烹 餐點

一入席就備妥招待的精緻小菜與熱茶，每個餐具擺盤都講究

佃煮野菇

選用多款菇類，內含秀珍菇、滑菇、杏鮑菇、新社香菇、猴頭菇、鴻喜菇，以薄口醬油加入味霖、清酒，燉煮至軟嫩入味略帶黏稠感，入口甘甜中帶些鹹香

芥末章魚

絕妙的下酒小品，彈嫩的章魚，佐以芥末的辛香微嗆感，入口清爽鮮味十足，還添加雪菜，多份脆脆口感，整個喚醒味蕾

第一道 北海道甜蝦細麵佐醋凍

嚴選北海道甜蝦，下方搭配將山藥刨絲成細麵狀，再搭上自製醋凍、鮭魚卵、以食用花、紫蘇花點綴，層層堆疊如藝術品精緻

主廚推薦一口品嚐！

白蝦的甜美與鮭魚卵的鮮味，佐以酸甜爽口的醋凍，讓其風味鮮上加鮮，下層細緻滑口的山藥，圓潤整體口感，縈繞嘴中滿是恰到好處的清爽風味，好好吃唷

第二道 磯煮南非鮑魚肝醬

新鮮彈牙帶點脆感的活體鮑魚，搭上以鮑魚肝醬為基底製作的醬汁，入口濃郁帶點奶油蒜香，更無內臟惱人的腥味，入口滿是鮮甜，相當好咀嚼，亦讓鮑魚滋味更上一層

第三道 鹽烤午仔魚

諺語『一午、二鯧、三嘉鱲』，就可知午仔魚的好吃度，也是我很喜愛的品項

挑選來自宜蘭的野生午仔魚，經鹽漬熟成一日處理，再以鹽烤方式，將其魚皮烤製金黃酥脆，豐富的油脂與香氣，細緻的魚肉，幾乎無刺，入口滿是鮮甜多汁，搭配軟Ｑ的愛知縣銀杏、烤娃娃菜、甜豆、與自製青醬，增添豐富度，也多份清爽感

第四道 溏心烏魚子麻糬

有點像日式仙貝，以海苔包裹麻糬與烏魚子，巧妙平衡烏魚子的強烈鮮味，以手握方式品嚐像甜點般，完全沒想到這組合居然那麼搭！

選用高品質的烏魚子，刷上特製醬汁，將表層用火槍炙烤到金黃香酥，讓其香氣完整呈現，中間層質地柔軟濃鮮，猶如溏心蛋口感，鮮味十足，搭配上脆口海苔、Ｑ彈麻糬，還有烏魚子的綿密，三層口感堆疊好享受

第五道 日本鮫鰈握壽司

選用日本進口鮫鰈，經十天熟成處理，魚肉彈嫩滑口，滋味淡雅細緻，搭上明太子多份鹹香，鮨初割烹醋飯可是相當講究，使用日本直購的醋飯桶，將溫度控制極佳入口的37-40度，米飯粒粒分明Ｑ彈，風味酸甜得宜，真的好好吃

第六道 北海道大干貝

嚴選日本當日現挖干貝以空運進口，表層刷上特製醬汁，以火槍炙燒表面，讓其帶些焦香感，內層仍保留生食口感與水分，看到干貝尺寸不禁讚嘆，和我手掌一樣大，視覺上超過癮！拿到手時，整顆彈嫩彈嫩，就知道多鮮嫩

火槍炙燒熟度恰到好處，仍保留生食感的鮮嫩，入口滿是海味與甘甜，上方佐以紫蘇昆布醬，更濃郁的鹹香海味，更帶出其鮮美度

第七道 清蒸活體龍蝦

今日重頭戲登場！下午到店仍是活跳跳的新鮮龍蝦，以清蒸方式料理，越高檔新鮮食材越不需要過度調味，能完美享受其純粹鮮美

主廚俐落將龍蝦肉取出，再淋上以日式昆布、柴魚片，佐以紹興酒、清酒慢熬而成的高湯，濃稠感的醬汁，讓龍蝦肉品嚐起來更顯滑嫩添香

上方撒上日本萬能蔥與自製烏魚子鬆，多份香氣與風味，微微的鹹香，完美帶出龍蝦的彈牙鮮甜感，大口品嚐新鮮龍蝦肉就是爽快！

第八道 太刀魚握壽司

嚴選當季的太刀魚，也是俗稱的油帶魚，魚皮經大火炙考，多份焦香，再撒上玫瑰岩鹽、柚子鹽，點綴其鮮味與鹹度

魚肉細緻帶些油脂，入口品嚐時唇齒間縈繞著柚子香氣，整體相當爽口

第九道 天婦羅

極度熱愛天婦羅的我，看到這道真的又驚又喜！選用日本進口天婦羅粉，內含栗子南瓜、秋葵、甜玉米、還有一道少見的紫蘇海膽

一旁備有胡椒鹽，但私心希望提供鹽巴能更帶出其天婦羅食材的鮮甜感，也能沾取特製天婦羅醬汁，以蘿蔔泥、薑泥、七味粉、和風醬油調製，清爽甜口，搭配炸物一同品嚐很合拍

一口咬下紫蘇海膽真的戀愛！紫蘇獨特清香、搭以濃郁鮮甜的海膽，外爽脆內層綿密，意想不到的組合有夠合拍，怎麼那麼好吃

第十道 黑鮪魚最中餅

精巧如甜點塔般的黑鮪魚最中餅，選用黑鮪魚中腹部位，經熟成兩週處理，帶些粉嫩感的魚肉，柔軟鮮甜到不行，搭上鮭魚卵、萬能蔥、昆布鹽、海苔、米餅、爽脆化口，鮮度直接爆表，唇齒間海味迴盪，滋味有夠迷人

第十一道 炙燒比目魚

嚴選日本空運來台的比目魚，片成恰到好處的厚度，表層經炙燒處理，更添香氣與降低油脂膩感，佐以紫蘇葉絲，與洋蔥芝麻醬，清新爽口的調味，細緻品嚐魚肉的口感與鮮美，尾韻仍帶有醬香，令人意猶未盡

第十二道 日式釜飯

細細品味多道精緻日料後，來到今日主食 鰆魚釜飯，嚴選日本進口鰆魚，選用腹肉部位，馥郁油脂以慢火烤製，香氣四溢，米飯添加日式高湯烹煮，搭配雪菜、玉米、毛豆仁、再淋上白松露油，使整鍋香氣爆棚，此時雖飽足度已達八分，但聞到香氣就應激發味蕾想開嗑～

米粒飽滿咀嚼有著淡雅醬香，伴隨豐富油脂的鰆魚腹肉、蔬菜們，相當好入口，若想再吃請別客氣，直接和主廚說，就可再續唷

第十三道 味噌湯

別小看這碗味噌湯，可是大有來頭！

高湯使用烤過的日本真鯛魚頭與龍蝦頭，搭上日本昆布，費時五小時熬煮而成，再將高湯、龍蝦肉、真鯛肉，加入鮮奶、日本赤味噌、白味增，運用均質機攪拌，幻化成這碗如濃湯般的香醇味噌湯

入口有著味噌的香醇甘美，帶著一絲奶香，因有真鯛富含膠質，尾韻帶著微微黏嘴感，外貌看似樸實，層次滋味卻令人大大驚艷

第十四道 熱甜點

吃飽喝足總要來些甜甜！因應冬季鮨初割烹貼心推出熱甜點，將日本紅豆與牛奶熬煮成紅豆醬，香甜綿密，搭配鬆軟帶些栗子風味的金時地瓜，最上方麻糬細心烘烤，表層微微脆口，內裡軟Ｑ，點綴其中的宇治抹茶粉，帶些茶香，整道甜度恰到好處，每一口幸福又暖心

限量加購！Ａ5和牛月見燒

選用鹿兒島的A5和牛紐約客部位，加購價為680元，約3-4人份，試營運期間只要580元，用噴槍大火炙烤約五分熟，中間放上放牧雞蛋黃、醋飯、和日本萬能蔥

再用 A5和牛 將內餡包起來，繼續用噴槍炙烤，佐以玫瑰鹽、魚子醬增添風味

溫熱醋飯佐以蛋黃的溫潤，魚子醬的鹹香點綴，搭上日本A5和牛油脂芬芳，肉汁縈繞入口即化，好吃到捧臉，強烈推薦要加購啊

鮨初割烹 一連串十多道料理精湛萬分，在料理調味、份量上面面俱到，特別以生熟食料理穿插出餐，更顯獨到風味，這次品嚐晚餐時段，1980元+10%這價位極為超值，採全預約制，台中北屯日料推薦，分享給喜歡日料、無菜單的你，有機會一定要來嚐鮮看看

以上文章就提供給大家參考囉～

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