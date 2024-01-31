【蒙虎白湯小火鍋專賣】新址環境更舒適

喜歡吃小火鍋的朋友，這家三峽人氣小火鍋

「蒙虎白湯小火鍋專賣」從小攤車升級為店面啦～

難得來一趟三峽，馬上決定好要來吃這家，剛好天氣涼涼的，

來上一份招牌蒙古白湯鍋暖心又暖胃，還有乾鍋系列也很推薦，趕緊來分享給大家囉～

三峽美食【蒙虎白湯小火鍋專賣】外觀

「蒙虎白湯小火鍋專賣」店址位於三峽老街、北大附近，

來這裡品嚐完美味的鍋物後，還可以到三峽老街逛逛，可以安排三峽、鶯歌一日遊。

「蒙虎白湯小火鍋專賣」櫃檯打造小攤子的概念還蠻可愛。

北大美食【蒙虎白湯小火鍋專賣】店內環境

搬遷後的「蒙虎白湯小火鍋專賣」內用環境寬敞舒適，打造出網美風，牆上還有有趣的標語。

店內座位數還不算少，且座位間的距離不顯壅擠，明亮乾淨的用餐環境很舒適。

蠻適合三五好友來聚餐或是家庭來用餐，趕快約一約來吃火鍋啦～

▲蒙虎白湯小火鍋專賣自助吧

▲蒙虎白湯小火鍋專賣自助吧

內用白飯、飲料、冰淇淋免費供應，而且還是小美冰淇淋喲!

三峽火鍋【蒙虎白湯小火鍋專賣】菜單

有6種湯頭可以選擇，還有乾鍋系列，餐點可以加點菜或加肉，

也有多種火鍋料及麵食，火鍋料3樣50元、蔬菜三樣100元

餐點也可以外帶，外帶小資餐只要129元!

週三學生日憑學生證/制服可享9折優惠

北大聚餐【蒙虎白湯小火鍋專賣】餐點介紹

招牌蒙古白湯169元/肉加量+39元/溏心蛋+20元/王子麵+20元

使用大骨下去熬，每日新鮮熬煮，加入中藥材、各式辛香料及牛奶，

湯頭呈現乳白色，淡淡藥材香，湯頭喝起來溫潤甘醇很順口，加上各式食材吸附湯汁精華，

這裡的鍋物是煮熟後才上餐，減少火鍋店的悶味，相對也比較安全，不用邊吃邊煮的懶人鍋物，

因拍攝要呈現食材，所以有撈一些湯起來，實際湯量不會像我這麼少喲!

可愛的秘笈卷軸小豆皮，2/8前加購一組只要29元!

這個真的好吃又好拍，小豆皮上還有獨特的烙印，放入湯鍋中吸附湯頭，入口輕盈無負擔!

▲每碗都有可愛的秘笈卷軸小豆皮

蒙古特香麻辣169元/肉加量+39元/溏心蛋+20元/蒸煮麵+35元/老闆的滷鴨血40元

想吃澎湃一點就可以像我們這樣，想吃的食材都加點起來，

這鍋是招牌白湯加入特製麻辣，湯頭微辛辣但不失白湯原本的風味，

濃郁的湯頭加上麻辣香很對味!吃完不會太油膩，而且這裡也有提供加湯服務，

每鍋都有時令蔬菜及10種不一樣的火鍋料，不定時會更換，

這鍋我們還有加上麻辣鴨血，吃起來軟嫩入味，麻中帶辣，真的太搭啦~

香炒麻辣179元

喜歡吃辣的朋友，可以點這鍋!

使用朝天椒、自製麻辣油，加入中藥材，香炒而成的乾鍋系列，

炒的香辣過癮，食材融入麻香滋味，非常的入味過癮!

也可以搭配白飯，香辣的滋味非常下飯，越吃越開胃，而且內用白飯免費供應，

有別於一般連鎖火鍋店，這裡的白湯及乾鍋還蠻有特色，而且店家十分的親切，

若有機會來三峽可以過來吃看看!

【蒙虎白湯小火鍋專賣】店家資訊

店名:蒙虎白湯小火鍋專賣

電話:02-2673 9818

地址:新北市三峽區文化路262號

營業時間:11:00-14:00；16:30-21:30

六日11:00-21:30

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愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

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●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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