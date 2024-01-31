【仙屋日食】提早吃年夜飯啦！讓御節三重為您獻上滿滿的祝福。

再過不久就是農曆春節！！

時值歲末、辭舊迎新。

用有著滿滿祝福的『御節料理』

好好犒賞一下自己過去整年的辛勞，

也為之後新的一年祈個好兆頭。

【仙屋日食。Osechi Ryori】

而過年嘛！要來個吉祥話

◆｢步步高升｣◆

所以、從去年的二重箱往上更進一層。

✴️〖御節三重箱〗

登場(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

將盒子一層一層展開、映入眼中的

是讓人賞心悅目的豐饒與飽滿。

各種在御節料理中有著吉祥寓意

的食材應有盡有。

像是代表健康勤奮的黑豆、喜慶的魚板、

長壽的蝦子、增長知識的玉子燒、

還有招財的麻糬紅豆甜點等等。

高級款的當然是意味著

嶄新開始的紅艷龍蝦(✪ω✪)

一開盒就艷麗奪目！龍蝦肉真脆❤

當然囉！鮑魚、干貝、鮭魚

鮪魚等海味珍饈也是少不了、

以及台灣人過年必有的烏魚子。

還有老闆特製配菜

《櫻桃鴨胸卷、鮭魚捲、星鰻壽司》

再加上仙屋招牌

『純牛漢堡排』、唐揚炸雞！

祝福double、份量double、食材等級double。

必然的、飽足感亦是double啊❤

PS.〖御節料理〗的食材內容並不完全固定、

有甚麼想吃或不想吃的可以事先告知老闆。

不過、我都是有啥吃啥就是了~

反正從沒失望過啊(ﾉ>ω<)ﾉ❤

店名：仙屋日食

地址：台南市中西區金華路三段101號

時間：下午5:00 - 下午11:00

（周一休息。）

電話：0932771756

（接受私訊或電話預訂。）