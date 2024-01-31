【仙屋日食】提早吃年夜飯啦！讓御節三重為您獻上滿滿的祝福。
再過不久就是農曆春節！！
時值歲末、辭舊迎新。
用有著滿滿祝福的『御節料理』
好好犒賞一下自己過去整年的辛勞，
也為之後新的一年祈個好兆頭。
【仙屋日食。Osechi Ryori】
而過年嘛！要來個吉祥話
◆｢步步高升｣◆
所以、從去年的二重箱往上更進一層。
✴️〖御節三重箱〗
登場(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧
將盒子一層一層展開、映入眼中的
是讓人賞心悅目的豐饒與飽滿。
各種在御節料理中有著吉祥寓意
的食材應有盡有。
像是代表健康勤奮的黑豆、喜慶的魚板、
長壽的蝦子、增長知識的玉子燒、
還有招財的麻糬紅豆甜點等等。
高級款的當然是意味著
嶄新開始的紅艷龍蝦(✪ω✪)
一開盒就艷麗奪目！龍蝦肉真脆❤
當然囉！鮑魚、干貝、鮭魚
鮪魚等海味珍饈也是少不了、
以及台灣人過年必有的烏魚子。
還有老闆特製配菜
《櫻桃鴨胸卷、鮭魚捲、星鰻壽司》
再加上仙屋招牌
『純牛漢堡排』、唐揚炸雞！
祝福double、份量double、食材等級double。
必然的、飽足感亦是double啊❤
PS.〖御節料理〗的食材內容並不完全固定、
有甚麼想吃或不想吃的可以事先告知老闆。
不過、我都是有啥吃啥就是了~
反正從沒失望過啊(ﾉ>ω<)ﾉ❤
店名：仙屋日食
地址：台南市中西區金華路三段101號
時間：下午5:00 - 下午11:00
（周一休息。）
電話：0932771756
（接受私訊或電話預訂。）
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