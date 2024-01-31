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【仙屋日食】提早吃年夜飯啦！讓御節三重為您獻上滿滿的祝福。

2024-01-31 21:13:23 沾墨點落 人氣：102
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：655篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：仙屋日食
place台南市中西區金華路三段101號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpXLcRcb

【仙屋日食】提早吃年夜飯啦！讓御節三重為您獻上滿滿的祝福。

 

再過不久就是農曆春節！！
時值歲末、辭舊迎新。

用有著滿滿祝福的『御節料理』
好好犒賞一下自己過去整年的辛勞，
也為之後新的一年祈個好兆頭。

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仙屋日食Osechi Ryori

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而過年嘛！要來個吉祥話

◆｢步步高升｣◆

所以、從去年的二重箱往上更進一層。

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✴️〖御節三重箱〗
登場(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧

/tmp/phpbpJM24

 

將盒子一層一層展開、映入眼中的
是讓人賞心悅目的豐饒與飽滿。

各種在御節料理中有著吉祥寓意
的食材應有盡有。

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像是代表健康勤奮的黑豆、喜慶的魚板、
長壽的蝦子、增長知識的玉子燒、
還有招財的麻糬紅豆甜點等等。

高級款的當然是意味著
嶄新開始的紅艷龍蝦(✪ω✪)
一開盒就艷麗奪目！龍蝦肉真脆

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當然囉！鮑魚、干貝、鮭魚
鮪魚等海味珍饈也是少不了、
以及台灣人過年必有的烏魚子。

還有老闆特製配菜
《櫻桃鴨胸卷、鮭魚捲、星鰻壽司》

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再加上仙屋招牌 

『純牛漢堡排』、唐揚炸雞！

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祝福double、份量double、食材等級double。
必然的、飽足感亦是double啊

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PS.〖御節料理〗的食材內容並不完全固定、
有甚麼想吃或不想吃的可以事先告知老闆。
不過、我都是有啥吃啥就是了~
反正從沒失望過啊(ﾉ>ω<)ﾉ❤

店名：仙屋日食

地址：台南市中西區金華路三段101號

時間：下午5:00 - 下午11:00
　　　（周一休息。）

電話：0932771756
　　（接受私訊或電話預訂。）

 

 
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沾墨點落

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