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石石鍋創簡介

石石鍋創敦化店已成立五年了曾經被新聞媒體評價為台北七大必吃石頭火鍋,

位在小巨蛋美食一級戰區卻擁有Google超過2000則4.8的超高評價,被多位美食部落客評價推薦為"質感石頭火鍋"

石石顛覆一般的石頭火鍋以沙茶湯頭,主打用桂丁雞湯為高湯,對於爆炒肉不停推陳出新，從前年推出和牛爆炒肉，去年推出牛舌爆炒肉，都是目前市面上石頭火鍋餐廳不常見的呈現方式。

近期在新北市蘆洲區開分店囉!!個人鍋.套餐,多人聚餐或個人吧檯都有,環境明亮寬敞乾淨,各種肉品.海鮮選擇超多的想吃不一樣的石頭火鍋就來石石鍋創吧！

石石鍋創用餐環境

石石鍋創的座位組合非常多,不論一位.兩位.四位.六位或多人聚餐都沒有問題唷!他們的裝潢簡單樸素非常文青,用餐寬敞明亮,還備有兒童餐椅

最後方還提供了三種飲料及多種調味料供客人自行取用喔!

石石鍋創的菜單及價位

餐點品項組合種類非常多可以選擇,肉品還有分正常量跟肉量升級唷!

現場自助吧還提供2~3種飲料可以自取唷！另外肉品.海鮮.蔬菜.菇類.火鍋料都有可以單點唷!可以依照自己的喜好加點!

口味再開鍋前都可以微調唷!例如不要麻油,不想吃蔬菜的朋友還可以菜盤換100g的牛肉或豬肉~~是不是超貼心!!

豺狼及小幫手餐點介紹及食記分享

今天我們點的是三盛海陸雙人套餐＄１０８０，肉品我們選擇的是牛肉，總共有三種不同部位的牛肉（背肩．板腱．五花）海鮮盤（魚片． 蛤蜊．鮮蚵．鮮蝦）菜盤Ｘ２還有兩人份的職人手工餃類及月見雞油雞絲飯兩碗唷！

點好菜服務人員先送上的是石石鍋物特色的手炒沙茶沾醬：這裡面是使用花生磨成粉和芝麻等穀物加入慢火拌炒，一上桌就聞到濃濃的花生香氣,小幫手還到調味區加了蔥花跟蒜~~吃起來除了濃濃的花生香氣還帶點蔥蒜的辛辣~~超級讚!!



首先服務人員為我們會協助我們爆炒洋蔥再炒板腱牛(半熟)然後加入原湯及桂丁雞湯..超酷超香的...開吃囉!

月見雞絲飯:雞絲油香搭配黃澄澄半熟的蛋黃，佈滿桂丁雞肉絲蔥花油蔥酥~好好吃喔

我想特別推薦一下石石鍋創的職人手工餃系列，這是與南門市場知名店家合作，有別機器做的火鍋料的口感,

手工大蛋餃吃得到煎蛋的香氣,手工墨魚骰子:墨魚花枝超多塊口味很特別真材實料,還有芋頭丸.九層塔丸每款都好吃唷!

今天我們吃的三款不同部位的牛肉,我覺得品質都很好,切的是有一定的厚度所以吃起來口感很讚!我習慣涮約10下五分熟,還可以看到肉片一絲一絲的感覺大口咬下真的很滿足

海鮮的部分魚片跟蝦蝦質感也很佳吸飽高湯整個咬下可以吃到鮮美的甜味,

今天整體用餐我覺得所有的食材到服務都在水準之,環境明亮乾淨讓人可以舒適放鬆的用餐,也很適合朋友聚會唷!今天就遇到六位長者(應該是閨密)大家吃吃喝喝很開心!

石石鍋創集賢店現在有一個消費滿1000元的摸彩活動,獎品是現場食材,最好的獎品有和牛唷!快來試試手氣唷!(抽到獎品下次消費就可以兌換)

石石鍋創地址及相關資訊

石石鍋創-集賢店

地址：蘆洲區集賢路227號1樓

電話:02-2716-8228

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