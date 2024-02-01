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信義區餐酒館推薦「小醉好」咖啡廳晚上搖身一變質感法式餐酒館! - 軟西，遊記

2024-02-01 09:18:15 軟西，遊記 人氣：100
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軟西，遊記

發表篇數：472篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小醉好 Cafe by Another Round
place台北市信義區忠孝東路五段61號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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小醉好Cafe by Another Round

位於市政府站的小醉好，隱身加油站旁，藍白裝飾搭配大片落地窗，下午就開始營業透著冬日暖陽，點個早午餐，來份經典法式薄餅，就著陽光午後時分頗有歐風咖啡廳的氛圍。入夜後小醉好點亮燈光，搖身一變變成質感法式餐酒館，有多款浪漫名稱調酒，還有奢華食材高貴不貴雙人套餐，整體氣氛好活潑熱鬧，跟姐妹小酌聊天或是朋友聚餐都很適合。除了有一個小圓桌包廂，小醉好還是間寵物友善餐酒館，帶著毛孩一起來場法式饗宴吧!信義區餐酒館推薦給軟絲們。小醉好一樣收錄在軟西的台北餐酒館市政府餐酒館信義區餐酒館板南線餐酒館推薦中。

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▻原文:信義區餐酒館推薦》小醉好Cafe by Another Round

從市政府站4號出口一走出來，經過加油站轉個彎就能看見隱身在其中的小醉好，位於精華地段，來信義區喝一杯交通超方便。

信義區餐酒館 小醉好用餐環境

位於市政府站附近的小醉好Cafe by Another Round，白天是法式早午餐咖啡廳，大片透光玻璃面對來往行人，很有歐式街邊咖啡廳的悠閒感，入夜後氣氛燈光搭配經典藍白配色，搭配各種浪漫名稱調酒，搖身一變變成法式質感餐酒館。

小醉好座位不算太多，大多雙人情人雅座，或是吧台區的高腳椅位，雖然桌距比較近，但店員親切活潑很愛跟人客聊天(?XD，整間店雖然熱鬧但不吵雜，反而有種溫馨朋友餐酒館的感覺，即便是平日依舊座無虛席，建議訂位以免向隅。

小醉好最後方有個簾子可以隔起來比較有隱私的小包廂，6人為最舒適，不分平假日低消NT3000，多一個人加NT500，最多可坐8-12人，跟姐妹們想來個包廂餐廳聚會可以來小醉好，氣氛好餐點好，喝個小酒小酌怡情剛剛好!其他包廂可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦

另外小醉好除了有各種有著浪漫名稱的調酒外，還有超多自然酒選擇，每次都會進不同的酒款，讓來小醉好的人客可以以餐搭酒變化不同風味。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

小醉好同時也是間寵物友善餐酒館，狗狗貓貓都可以帶，牽繩必要，如狗狗比較容易便溺須準備禮貌帶或尿布，可落地可上椅，但請狗狗盡量待在主人旁邊，以不影響其他客人為主。其他寵物友善可參考台北寵物友善餐廳台北寵物友善餐酒館推薦

信義區餐酒館 小醉好美食介紹

小醉好全日雙人套餐(NT1490)

春日花園沙拉(凱薩燻鮭魚)

上面鋪天蓋地的起司根本把鮭魚跟沙拉淹沒了吧XD一整座堆得像小山一樣的生菜、番茄，爽脆甜口的生菜加上柔嫩煙燻鮭魚，入口的時候還有融在其中的奶香和凱薩醬鹹甜，做為開胃菜很是潤口清爽。

蛤蠣蒜頭濃雞湯

雞湯放了一下上面就出現一層膠質，小醉好真材實料不馬虎，喝起來有著蛤蠣本身的海鮮鮮甜，加上入口直接細緻化開的蒜頭，吸飽湯汁去除了辛辣感反而帶溫潤濃郁雞湯香甜，小小一碗大有學問!

馬鈴薯蟹肉餅

這是小醉好主廚全手工捏製，把蟹肉跟馬鈴薯加在一起下去煎，小小一個圓圓的很像蝦餅的大小。

不過軟西覺得這道比較可惜一點，馬鈴薯味道蓋過蟹肉比較不明顯，吃起來也是比較偏軟褥馬鈴薯那種鬆軟的感覺，軟西個人喜歡兩邊更恰恰有脆度一點，喜歡馬鈴薯的可以試試，下次來小醉好軟西會想試試松露薯條!

歐風松露海鮮煎蛋

這個根本就是頂級食材的蛋料理，三顆半熟蛋上面滿滿鮭魚卵、生食級干貝、蝦子加上魚子醬、海膽醬，才上桌就被這高級感震懾，迫不及待切開那黃澄澄的蛋黃啦~

煎蛋外層煎得很有酥脆感，中間則是有濃醇蛋液和滑嫩蛋白，切開時蛋香香氣流竄，搭著各種新鮮海味衝擊，蝦子Q彈飽滿，干貝嫩口肥美，上面濃郁魚子醬和海膽讓蛋更有豐富層次，加上逼逼波波鮭魚卵，層層鮮香華麗高級，入口盡是滿足。

法式雞肉薄餅

身為法式餐酒館小醉好，當然也要把經典法式薄餅端上桌，薄餅像千層蛋糕那層一樣軟薄嫩口，帶點點韌度清甜麥香，和蕈菇奶油醬奶香馥郁鹹甜交錯，香氣迷人，塊狀雞肉不乾澀Juicy彈嫩，再加上現刨起司絲，化在口中餘韻猶如來了趟法式美食之旅。

干貝漢堡(加購價NT250/顆)

這是台北知名燒肉發肉燒肉餐酒招牌菜色之一「干貝漢堡」，用北海道生食級干貝，夾著蟹肉棒及蟹膏，塗上經典燒肉醬，上面再用海膽、魚子醬點綴，雖然看似250不便宜，但滿滿奢華海鮮一口吞下絕對過癮，甜潤鮮鹹在口中一次併發，發肉燒肉醬更將海味推滿，荷包預算夠推薦一定要來一顆!

深夜裡的法國甜點北海道重乳酪蛋糕

沒想到在小醉好也可以吃到人氣爆棚的深夜法國甜點，四塊小巧乳酪蛋糕搭配新鮮繽紛水果，猶如一道漂亮藝術品讓人捨不得吃。細膩醇香乳酪散開的奶香濃得恰到好處，雖說是重乳酪但吃來清新順滑，派皮有著顆粒感但細緻不突兀完全中軟西的舌和胃，搭配等等自然酒簡直法餐完美收尾!

信義區餐酒館 小醉好調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

有別於一般用基酒調製的各種調酒，小醉好還有用咖啡、香檳等法式浪漫飲品調製的酒款，不僅有個絢麗的名稱，繽紛花朵點綴其上上桌也超好拍，不喝酒的還有無酒精版本，喝不喝酒都有適合的飲品可以選。

夏特蕾劇院(NT400/450)

這款酸甜調的調酒，葡萄果香明顯，加入金黃色澤香檳後帶淡雅玫瑰清香，喝到尾韻有著明顯酸甜感，細緻氣泡清新爽口，圓潤順滑，酒感不會太重很適合少女喝!

巴黎花市(NT350/400)

直接把紅花鋪上飽和紅色剔透瓊漿玉液，湊進鼻下花香縈繞，猶如步入花市被滿滿花朵包圍，除了有蘋果果甜香外，還有琴酒獨特香料香氣，整體清爽順甜，微微刺激舌尖的酸度很是好喝，不知不覺下肚還是有著酒精洗刷的衝擊，喝著喝著臉紅通通跟花朵一樣了呢!

自然酒(NT400/杯)

除了調酒外，小醉好還有自然酒選擇，紅酒喝起來有著馥郁莓果果香，酒潤甘香濃於口鼻；白酒Moscato則是有甘甜但不膩，豐盛花果香細緻，兩款都非常順口不澀。

信義區餐酒館 小醉好菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

小醉好Cafe by Another Round

位於市政府站的小醉好，交通超方便，空間雖然不算太大，但溫馨有氣氛，是間有質感的法式餐酒館，跟姐妹小酌聊天或是朋友聚餐都很適合，另外壽星還有一公升調酒挑戰，每天8點後調酒、生啤、紅白酒、SHOT買一送一，柯柯看了直呼想揪朋友來喝酒!信義餐酒館推薦給軟絲們。小醉好一樣收錄在軟西的台北餐酒館市政府餐酒館信義區餐酒館板南線餐酒館推薦中。

▻原文:信義區餐酒館推薦》小醉好Cafe by Another Round

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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小醉好Cafe by Another Round

✓小醉好地址：台北市信義區忠孝東路五段61號(地圖點我)

✓小醉好交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站4號出口

✓小醉好電話：02-27566629

✓小醉好營業時間：一-四17:00-23:00、五17:00-01:00、六14:00-01:00、日14:00-23:00

✓小醉好臉書粉絲團小醉好 FB

✓備註：可線上訂位，用餐時間2小時，每天8點後調酒、生啤、紅白酒、SHOT買一送一，壽星一公升調酒挑戰

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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【市政府站美食】

小醉好可以訂位嗎?

小醉好可線上訂位、電話訂位，建議訂位。

小醉好有限時用餐嗎?

小醉好用餐時間2小時



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