小醉好Cafe by Another Round

位於市政府站的小醉好，隱身加油站旁，藍白裝飾搭配大片落地窗，下午就開始營業透著冬日暖陽，點個早午餐，來份經典法式薄餅，就著陽光午後時分頗有歐風咖啡廳的氛圍。入夜後小醉好點亮燈光，搖身一變變成質感法式餐酒館，有多款浪漫名稱調酒，還有奢華食材高貴不貴雙人套餐，整體氣氛好活潑熱鬧，跟姐妹小酌聊天或是朋友聚餐都很適合。除了有一個小圓桌包廂，小醉好還是間寵物友善餐酒館，帶著毛孩一起來場法式饗宴吧!信義區餐酒館推薦給軟絲們。小醉好一樣收錄在軟西的台北餐酒館、市政府餐酒館、信義區餐酒館、板南線餐酒館推薦中。

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從市政府站4號出口一走出來，經過加油站轉個彎就能看見隱身在其中的小醉好，位於精華地段，來信義區喝一杯交通超方便。

信義區餐酒館 小醉好用餐環境

位於市政府站附近的小醉好Cafe by Another Round，白天是法式早午餐咖啡廳，大片透光玻璃面對來往行人，很有歐式街邊咖啡廳的悠閒感，入夜後氣氛燈光搭配經典藍白配色，搭配各種浪漫名稱調酒，搖身一變變成法式質感餐酒館。

小醉好座位不算太多，大多雙人情人雅座，或是吧台區的高腳椅位，雖然桌距比較近，但店員親切活潑很愛跟人客聊天(?XD，整間店雖然熱鬧但不吵雜，反而有種溫馨朋友餐酒館的感覺，即便是平日依舊座無虛席，建議訂位以免向隅。

小醉好最後方有個簾子可以隔起來比較有隱私的小包廂，6人為最舒適，不分平假日低消NT3000，多一個人加NT500，最多可坐8-12人，跟姐妹們想來個包廂餐廳聚會可以來小醉好，氣氛好餐點好，喝個小酒小酌怡情剛剛好!其他包廂可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦。

另外小醉好除了有各種有著浪漫名稱的調酒外，還有超多自然酒選擇，每次都會進不同的酒款，讓來小醉好的人客可以以餐搭酒變化不同風味。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

小醉好同時也是間寵物友善餐酒館，狗狗貓貓都可以帶，牽繩必要，如狗狗比較容易便溺須準備禮貌帶或尿布，可落地可上椅，但請狗狗盡量待在主人旁邊，以不影響其他客人為主。其他寵物友善可參考台北寵物友善餐廳、台北寵物友善餐酒館推薦。

信義區餐酒館 小醉好美食介紹

小醉好全日雙人套餐(NT1490)

春日花園沙拉(凱薩燻鮭魚)

上面鋪天蓋地的起司根本把鮭魚跟沙拉淹沒了吧XD一整座堆得像小山一樣的生菜、番茄，爽脆甜口的生菜加上柔嫩煙燻鮭魚，入口的時候還有融在其中的奶香和凱薩醬鹹甜，做為開胃菜很是潤口清爽。

蛤蠣蒜頭濃雞湯

雞湯放了一下上面就出現一層膠質，小醉好真材實料不馬虎，喝起來有著蛤蠣本身的海鮮鮮甜，加上入口直接細緻化開的蒜頭，吸飽湯汁去除了辛辣感反而帶溫潤濃郁雞湯香甜，小小一碗大有學問!

馬鈴薯蟹肉餅

這是小醉好主廚全手工捏製，把蟹肉跟馬鈴薯加在一起下去煎，小小一個圓圓的很像蝦餅的大小。

不過軟西覺得這道比較可惜一點，馬鈴薯味道蓋過蟹肉比較不明顯，吃起來也是比較偏軟褥馬鈴薯那種鬆軟的感覺，軟西個人喜歡兩邊更恰恰有脆度一點，喜歡馬鈴薯的可以試試，下次來小醉好軟西會想試試松露薯條!

歐風松露海鮮煎蛋

這個根本就是頂級食材的蛋料理，三顆半熟蛋上面滿滿鮭魚卵、生食級干貝、蝦子加上魚子醬、海膽醬，才上桌就被這高級感震懾，迫不及待切開那黃澄澄的蛋黃啦~

煎蛋外層煎得很有酥脆感，中間則是有濃醇蛋液和滑嫩蛋白，切開時蛋香香氣流竄，搭著各種新鮮海味衝擊，蝦子Q彈飽滿，干貝嫩口肥美，上面濃郁魚子醬和海膽讓蛋更有豐富層次，加上逼逼波波鮭魚卵，層層鮮香華麗高級，入口盡是滿足。

法式雞肉薄餅

身為法式餐酒館小醉好，當然也要把經典法式薄餅端上桌，薄餅像千層蛋糕那層一樣軟薄嫩口，帶點點韌度清甜麥香，和蕈菇奶油醬奶香馥郁鹹甜交錯，香氣迷人，塊狀雞肉不乾澀Juicy彈嫩，再加上現刨起司絲，化在口中餘韻猶如來了趟法式美食之旅。

干貝漢堡(加購價NT250/顆)

這是台北知名燒肉發肉燒肉餐酒招牌菜色之一「干貝漢堡」，用北海道生食級干貝，夾著蟹肉棒及蟹膏，塗上經典燒肉醬，上面再用海膽、魚子醬點綴，雖然看似250不便宜，但滿滿奢華海鮮一口吞下絕對過癮，甜潤鮮鹹在口中一次併發，發肉燒肉醬更將海味推滿，荷包預算夠推薦一定要來一顆!

深夜裡的法國甜點北海道重乳酪蛋糕

沒想到在小醉好也可以吃到人氣爆棚的深夜法國甜點，四塊小巧乳酪蛋糕搭配新鮮繽紛水果，猶如一道漂亮藝術品讓人捨不得吃。細膩醇香乳酪散開的奶香濃得恰到好處，雖說是重乳酪但吃來清新順滑，派皮有著顆粒感但細緻不突兀完全中軟西的舌和胃，搭配等等自然酒簡直法餐完美收尾!

信義區餐酒館 小醉好調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

有別於一般用基酒調製的各種調酒，小醉好還有用咖啡、香檳等法式浪漫飲品調製的酒款，不僅有個絢麗的名稱，繽紛花朵點綴其上上桌也超好拍，不喝酒的還有無酒精版本，喝不喝酒都有適合的飲品可以選。

夏特蕾劇院(NT400/450)

這款酸甜調的調酒，葡萄果香明顯，加入金黃色澤香檳後帶淡雅玫瑰清香，喝到尾韻有著明顯酸甜感，細緻氣泡清新爽口，圓潤順滑，酒感不會太重很適合少女喝!

巴黎花市(NT350/400)

直接把紅花鋪上飽和紅色剔透瓊漿玉液，湊進鼻下花香縈繞，猶如步入花市被滿滿花朵包圍，除了有蘋果果甜香外，還有琴酒獨特香料香氣，整體清爽順甜，微微刺激舌尖的酸度很是好喝，不知不覺下肚還是有著酒精洗刷的衝擊，喝著喝著臉紅通通跟花朵一樣了呢!

自然酒(NT400/杯)

除了調酒外，小醉好還有自然酒選擇，紅酒喝起來有著馥郁莓果果香，酒潤甘香濃於口鼻；白酒Moscato則是有甘甜但不膩，豐盛花果香細緻，兩款都非常順口不澀。

信義區餐酒館 小醉好菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

小醉好Cafe by Another Round

位於市政府站的小醉好，交通超方便，空間雖然不算太大，但溫馨有氣氛，是間有質感的法式餐酒館，跟姐妹小酌聊天或是朋友聚餐都很適合，另外壽星還有一公升調酒挑戰，每天8點後調酒、生啤、紅白酒、SHOT買一送一，柯柯看了直呼想揪朋友來喝酒!信義餐酒館推薦給軟絲們。小醉好一樣收錄在軟西的台北餐酒館、市政府餐酒館、信義區餐酒館、板南線餐酒館推薦中。

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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小醉好Cafe by Another Round ✓小醉好地址：台北市信義區忠孝東路五段61號(地圖點我) ✓小醉好交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站4號出口 ✓小醉好電話：02-27566629 ✓小醉好營業時間：一-四17:00-23:00、五17:00-01:00、六14:00-01:00、日14:00-23:00 ✓小醉好臉書粉絲團：小醉好 FB ✓備註：可線上訂位，用餐時間2小時，每天8點後調酒、生啤、紅白酒、SHOT買一送一，壽星一公升調酒挑戰

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