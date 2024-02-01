釜山景點有哪些一定要去 ? 最新釜山必去景點攻略文章一次讓你掌握 ! 札嘎其市場吃爆海鮮大餐、光復路逛街血拼超熱鬧、海雲台看海、跑咖啡廳拍照，親子旅遊必去釜山水族館，這篇文章中的釜山景點，都是我大力推薦覺得有趣又好玩的必去韓國景點，跟著我的建議與介紹，懶人也能輕鬆安排釜山五日遊的行程 !

想在釜山玩好玩滿，我建議遵循「同一區行程安排在一日」的原則，既省時、省體力又能省下不少交通費，以下的行程規劃建議就是將同區的景點安排在同日中。

釜山景點行程規劃

到韓國旅遊必備的交通卡就是「」，就像台灣悠遊卡、日本西瓜卡一樣，地鐵、巴士、機場巴士、輕軌都能使用，不僅比較便宜還不用排隊，甚至超商、超市、餐廳及一些景點的門票都能直接刷卡付費。

⚠️一定要下載Naver Map IOS / Naver Map Android 才能導航以下的行程

Day 1 【釜山南浦洞美食、逛街一日遊】

景點 BIFF廣場

午餐 札嘎其市場

景點 影島大橋 下午2點 [開橋秀]

逛街 南浦樂天百貨

景點 釜山塔｜

晚餐 Lee Jae Mo 披薩

景點 光復路時尚街

景點 南浦洞地下街

Day 2【甘川洞郊遊踏青一日遊】

景點 甘川洞文化村｜

景點 富平罐頭市場

景點 松島天空步道&海上纜車｜

逛街 西面地下街

甜品 Kitten Coffee

咖啡 33 Gate

晚餐 味贊王鹽烤肉 / 松亭三代豬肉湯飯

Day 3【海雲台海景療癒一日遊】

景點 太宗台

美食 태종대조개구이촌 (Cheese烤貝）

景點 五六島天空步道

小吃 古來思魚糕

午餐 密陽血腸豬肉湯飯

小吃 海雲台傳統市場

景點 海雲台海水浴場

體驗 新世界Spa Land汗蒸幕｜

景點 SEA LIFE 釜山水族館｜

晚餐 伍班長烤肉

Day 4【 海東龍寺打卡拍照一日遊】

景點 海雲台X The Sky｜

景點 海雲台天空膠囊列車｜上網預約

景點 海景咖啡店

景點 海東龍宮寺

樂園 釜山樂天世界｜

夜景 The Bay 101

Day 5【 釜山近郊慢旅一日遊】

Day 6【 釜山近郊慢旅一日遊】

釜山景點

1. 札嘎其市場

全韓國最大的海鮮市場，各式各樣的海鮮海港直送超新鮮 ! 不管是松葉蟹、帝王蟹、生章魚、生蠔..等等，甚至連鯨魚肉都有 ! 在一樓攤位選好食材現撈現煮，選完直接上二樓等待好料上桌，邊看海景邊吃海鮮大餐。

來到傳統市場大家千萬不要害羞，一定要記得殺價 ! 且札嘎其市場還有一大優點就是「價格透明公開」不會有宰殺觀光客的狀況發生，而且釜山人都非常熱情，常常半買半相送，選好食材還會多送生魚片、生蠔等等，絕對是海鮮控的必去的釜山景點 !

Naver導航 札嘎其市場

2. BIFF廣場

就在地鐵札嘎其站7號出口、光復路時尚街旁，過去曾經是聞名世界「釜山國際電影節」的舉辦地，在這裡可以看見像好萊塢大道的大街，有許多知名導演、演員的手印，像是鼎鼎大名的張藝謀、侯孝賢、吳宇森等等。

雖然活動已經移到海雲台，但熱鬧度仍不減 ! 廣場已經變成庶民小吃的集散地，在這裡有許多道地的韓國小吃攤，其中必吃的人氣美食就是「元祖黑糖餅」外皮酥脆、內層Q彈，除了黑糖淡淡的甜香味外，還可以嚐到堅果的香氣非常美味 !

Naver導航 BIFF廣場

3. 甘川洞文化村

被譽為「韓國聖托里尼」的釜山必去拍照景點， 因為需要爬坡、爬樓梯，一定要穿好走的運動鞋，還可以先在遊客中心買地圖來攻略想去的拍照點。

最夯的「小王子&狐狸」造景，可以將文化村的彩色屋頂通通捕捉進畫面，主街道還有「穿梭像弄的魚」等造景，這些打卡點假日都需要排隊半小時起跳才能合影，建議大家可以平日前往。

我也很推薦在這裡租套韓服，換上夢幻的韓服穿梭在小巷內，拍照起來更有氛圍感 ! 需注意的是文化村內目前仍有居民，來訪時切記不要私闖民宅及大聲喧嘩喔 !

Naver導航 甘川洞文化村

4. 五六島天空步道

這個浪漫的天空步道是許多韓綜最愛的取景地，是相當知名的韓國景點 ! 步道約35公尺高由強化玻璃打造而成，整體規模雖然不大但視野極佳，天氣好時還可以看到海雲台及釜山港口。腳下就是滔滔的海浪拍打在岩石上，白色的浪花非常美麗，彷彿漫步在海上一樣夢幻。

來這裡建議穿平底鞋、運動鞋，一方面是下車後需要走一小段路才能抵達步道，另一方面是走上步道需要套上鞋套，若是女生穿跟鞋建議脫掉鞋子套上鞋套。

Naver導航 五六島天空步道

5. 新世界Spa Land汗蒸幕

韓國必去行程一定有汗蒸幕 ! 這家五星級汗蒸幕設備高級、環境乾淨，收費卻超級便宜 ! 交通與性能也超方便，就在地鐵「Centum City」站、全世界最大的百貨公司—「新世界百貨」內，很適合逛街逛到累後去休息充電。

採用地下天然溫泉水，有22種不同療效的溫泉池、13個不同溫度的熱療室與汗蒸幕，還有適合情侶、閨密的雙人池，館內幾乎隨處都有空間可以躺著耍廢發呆。

除了泡湯、三溫暖還可以額外加價體驗搓澡、SPA紓壓、美甲、按摩椅，甚至還有網咖可以打電動，餓了就到小賣部買韓劇同款水煮蛋、甜米釀，體驗最道地的汗蒸幕文化 !

Naver導航 新世界Spa Land汗蒸幕

6. 海雲台 X The Sky

開幕不到4年，可以到位於100樓的觀景台，用無敵視野欣賞海雲台的海岸線&市景、廣安里橋、一望無際的大海。還可以挑戰踏上「透明高空步道」透過腳下的玻璃廊道能直接看到海雲台的沙灘。

除了欣賞風景外，這裡還有個特別的亮點可以打卡，那就是「全世界最高的星巴克」在99樓進駐了知名連鎖咖啡廳，大家可以在這喝杯咖啡、吃下午茶，一邊欣賞釜山海景。

Naver導航 海雲台X The Sky

7. The Bay 101

被稱為「釜山終極夜景」距離海雲台走路約15分鐘，推薦大家可以傍晚時一邊賞夕陽一邊散步過去，剛好到目的地欣賞夜景。

The Bay 101是一座複合式的商場，對岸就是釜山高級住宅區，所以晚上可以欣賞到媲美香港維多莉亞港氛圍的夜景，是近幾年最夯的釜山必去打卡景點之一。最佳的地點在後方停車場，大家可以帶瓶水倒在地板上，找好角度就能拍出有如天空之鏡效果般的水中倒影美照。

我也很推薦在這裡吃個晚餐，特別是設有露天風景座位的「Fingers & Chat」他們的炸魚薯條(Fish&Chips)吃起來軟嫩多汁，再配上一杯冰涼的啤酒超過癮 !

Naver導航 The Bay 101