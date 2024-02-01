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韓國【TOP7釜山景點推薦2024】釜山必去旅遊打卡景點!

2024-02-01 10:12:52 馬克旅行 人氣：98
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窩客好文

馬克旅行

發表篇數：3篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

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釜山景點有哪些一定要去 ? 最新釜山必去景點攻略文章一次讓你掌握 ! 札嘎其市場吃爆海鮮大餐、光復路逛街血拼超熱鬧、海雲台看海、跑咖啡廳拍照，親子旅遊必去釜山水族館，這篇文章中的釜山景點，都是我大力推薦覺得有趣又好玩的必去韓國景點，跟著我的建議與介紹，懶人也能輕鬆安排釜山五日遊的行程 !

想在釜山玩好玩滿，我建議遵循「同一區行程安排在一日」的原則，既省時、省體力又能省下不少交通費，以下的行程規劃建議就是將同區的景點安排在同日中。

 

釜山景點行程規劃

到韓國旅遊必備的交通卡就是「」，就像台灣悠遊卡、日本西瓜卡一樣，地鐵、巴士、機場巴士、輕軌都能使用，不僅比較便宜還不用排隊，甚至超商、超市、餐廳及一些景點的門票都能直接刷卡付費。

⚠️一定要下載Naver Map IOS / Naver Map Android 才能導航以下的行程

 

Day 1 【釜山南浦洞美食、逛街一日遊

景點 BIFF廣場

午餐 札嘎其市場

景點 影島大橋 下午2點 [開橋秀]

逛街 南浦樂天百貨

景點 釜山塔

晚餐 Lee Jae Mo 披薩

景點 光復路時尚街

景點 南浦洞地下街

 

Day 2【甘川洞郊遊踏青一日遊

景點 甘川洞文化村

景點 富平罐頭市場

景點 松島天空步道&海上纜車

逛街 西面地下街

甜品 Kitten Coffee

咖啡 33 Gate

晚餐 味贊王鹽烤肉 / 松亭三代豬肉湯飯

 

Day 3【海雲台海景療癒一日遊

景點 太宗台

美食 태종대조개구이촌 (Cheese烤貝）

景點 五六島天空步道

小吃 古來思魚糕

午餐 密陽血腸豬肉湯飯

小吃 海雲台傳統市場

景點 海雲台海水浴場

體驗 新世界Spa Land汗蒸幕

景點 SEA LIFE 釜山水族館

晚餐 伍班長烤肉

 

Day 4【 海東龍寺打卡拍照一日遊

景點 海雲台X The Sky

景點 海雲台天空膠囊列車上網預約

景點 海景咖啡店

景點 海東龍宮寺

樂園 釜山樂天世界

夜景 The Bay 101

 

Day 5【 釜山近郊慢旅一日遊

 

Day 6【 釜山近郊慢旅一日遊

 

釜山景點

1. 札嘎其市場

全韓國最大的海鮮市場，各式各樣的海鮮海港直送超新鮮 ! 不管是松葉蟹、帝王蟹、生章魚、生蠔..等等，甚至連鯨魚肉都有 ! 在一樓攤位選好食材現撈現煮，選完直接上二樓等待好料上桌，邊看海景邊吃海鮮大餐。

來到傳統市場大家千萬不要害羞，一定要記得殺價 ! 且札嘎其市場還有一大優點就是「價格透明公開」不會有宰殺觀光客的狀況發生，而且釜山人都非常熱情，常常半買半相送，選好食材還會多送生魚片、生蠔等等，絕對是海鮮控的必去的釜山景點 !

Naver導航 札嘎其市場

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2. BIFF廣場

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就在地鐵札嘎其站7號出口、光復路時尚街旁，過去曾經是聞名世界「釜山國際電影節」的舉辦地，在這裡可以看見像好萊塢大道的大街，有許多知名導演、演員的手印，像是鼎鼎大名的張藝謀、侯孝賢、吳宇森等等。

雖然活動已經移到海雲台，但熱鬧度仍不減 ! 廣場已經變成庶民小吃的集散地，在這裡有許多道地的韓國小吃攤，其中必吃的人氣美食就是「元祖黑糖餅」外皮酥脆、內層Q彈，除了黑糖淡淡的甜香味外，還可以嚐到堅果的香氣非常美味 ! 

Naver導航 BIFF廣場

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3. 甘川洞文化村

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被譽為「韓國聖托里尼」的釜山必去拍照景點， 因為需要爬坡、爬樓梯，一定要穿好走的運動鞋，還可以先在遊客中心買地圖來攻略想去的拍照點。

最夯的「小王子&狐狸」造景，可以將文化村的彩色屋頂通通捕捉進畫面，主街道還有「穿梭像弄的魚」等造景，這些打卡點假日都需要排隊半小時起跳才能合影，建議大家可以平日前往。

我也很推薦在這裡租套韓服，換上夢幻的韓服穿梭在小巷內，拍照起來更有氛圍感 ! 需注意的是文化村內目前仍有居民，來訪時切記不要私闖民宅及大聲喧嘩喔 !

Naver導航 甘川洞文化村

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4. 五六島天空步道

這個浪漫的天空步道是許多韓綜最愛的取景地，是相當知名的韓國景點 ! 步道約35公尺高由強化玻璃打造而成，整體規模雖然不大但視野極佳，天氣好時還可以看到海雲台及釜山港口。腳下就是滔滔的海浪拍打在岩石上，白色的浪花非常美麗，彷彿漫步在海上一樣夢幻。

來這裡建議穿平底鞋、運動鞋，一方面是下車後需要走一小段路才能抵達步道，另一方面是走上步道需要套上鞋套，若是女生穿跟鞋建議脫掉鞋子套上鞋套。

Naver導航 五六島天空步道

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5. 新世界Spa Land汗蒸幕

韓國必去行程一定有汗蒸幕 ! 這家五星級汗蒸幕設備高級、環境乾淨，收費卻超級便宜 ! 交通與性能也超方便，就在地鐵「Centum City」站、全世界最大的百貨公司—「新世界百貨」內，很適合逛街逛到累後去休息充電。

採用地下天然溫泉水，有22種不同療效的溫泉池、13個不同溫度的熱療室與汗蒸幕，還有適合情侶、閨密的雙人池，館內幾乎隨處都有空間可以躺著耍廢發呆。

除了泡湯、三溫暖還可以額外加價體驗搓澡、SPA紓壓、美甲、按摩椅，甚至還有網咖可以打電動，餓了就到小賣部買韓劇同款水煮蛋、甜米釀，體驗最道地的汗蒸幕文化 !

Naver導航 新世界Spa Land汗蒸幕

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6. 海雲台 X The Sky

開幕不到4年，可以到位於100樓的觀景台，用無敵視野欣賞海雲台的海岸線&市景、廣安里橋、一望無際的大海。還可以挑戰踏上「透明高空步道」透過腳下的玻璃廊道能直接看到海雲台的沙灘。

除了欣賞風景外，這裡還有個特別的亮點可以打卡，那就是「全世界最高的星巴克」在99樓進駐了知名連鎖咖啡廳，大家可以在這喝杯咖啡、吃下午茶，一邊欣賞釜山海景。

Naver導航 海雲台X The Sky

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7. The Bay 101

被稱為「釜山終極夜景」距離海雲台走路約15分鐘，推薦大家可以傍晚時一邊賞夕陽一邊散步過去，剛好到目的地欣賞夜景。

The Bay 101是一座複合式的商場，對岸就是釜山高級住宅區，所以晚上可以欣賞到媲美香港維多莉亞港氛圍的夜景，是近幾年最夯的釜山必去打卡景點之一。最佳的地點在後方停車場，大家可以帶瓶水倒在地板上，找好角度就能拍出有如天空之鏡效果般的水中倒影美照。

我也很推薦在這裡吃個晚餐，特別是設有露天風景座位的「Fingers & Chat」他們的炸魚薯條(Fish&Chips)吃起來軟嫩多汁，再配上一杯冰涼的啤酒超過癮 !

Naver導航 The Bay 101

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