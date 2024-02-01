為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 淺 草 / 宇奈とと數訪 / 備長碳現烤鰻魚飯只要￥550円 / 價格佛心口味依舊!!!

淺 草 / 宇奈とと數訪 / 備長碳現烤鰻魚飯只要￥550円 / 價格佛心口味依舊!!!

2024-02-01 14:03:00 小 祿 人氣：121
share
窩客好文

小 祿

發表篇數：609篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

◎鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔…

宇奈とと (15).JPG

 

 

 

  既然來了淺草，就不要錯過拜會我們的老朋友啦!!

  先去淺草寺拜拜，這次從馬道通   散步   趕路過來。

宇奈とと (1).jpg

  路過的店家很吸睛，日本店面招牌都會花上很多心思。

宇奈とと (26).jpg

  好奇～ 外國人買日本彩券中了可以領獎嗎？

宇奈とと (2).jpg

  扛棒不是一直往路橫向突出，而是技巧有特色的展開，很好看的達到引人注目。

宇奈とと (27).jpg

  「名代宇奈とと」 平價的烤鰻魚飯，讓口袋不深的小資族也能享受美味。

宇奈とと (3).jpg

  好可愛的店DM ，也有賣鰻串↑方便帶走吃。

宇奈とと (4).jpg

宇奈とと (5).jpg

  小小的桌位區、空間充分利用、熟悉溫馨的場景。

宇奈とと (6).JPG

宇奈とと (7).jpg

  入口多了點餐機。店員親切可愛，主動來看我們會不會使用。

宇奈とと (9).JPG

  早上6點吃早餐、飛機餐9點出吃午餐，現在15點多就算下午茶了(哈)…   淺 草 / 宇奈とと數訪 / 備長碳現烤鰻魚飯只要￥550円

  簡單點了鰻魚丼、鰻肝湯、赤味噌湯。

宇奈とと (10).JPG

  點完餐店員會送上冰麥茶。

宇奈とと (11).jpg

  來過好幾次(連結)，好想念ㄚ！

   2018年4月嗑的套餐長醬↓。

宇奈とと (8).jpg

  2017年10月￥500円招牌うな丼/￥500↓，這一碗可是廣受媒體注目採訪報導唷!!

宇奈多多 (30).JPG

  物價高漲，很佛心漲得不多(小祿口頌佛號)… 內用價格比外帶便宜。

宇奈とと (12).JPG

宇奈とと (13).jpg

  紫蘇梅漬脆瓜軟脆爽口很喜歡，夾上一些讓鰻丼視覺味覺兼顧！

宇奈とと (14).JPG

  鰻魚丼￥550。

  鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔。

宇奈とと (15).JPG

  米飯很好吃，算硬的大顆米粒，飯量多。

宇奈とと (16).jpg

  店內有中文介紹調味醬。

  個人覺得撒上山椒粉口感最棒，類似芥末但多了香氣。

宇奈とと (17).JPG

  特製鰻魚醬汁甘味不過鹹。

宇奈とと (18).JPG

  赤出汁￥110，赤味噌湯口感稍鹹有海帶芽。

宇奈とと (19).JPG

  鰻肝湯￥160。

  好喝營養的鰻肝湯，湯裡有香菜。記得要攪拌一下，喝來有檸檬的清香味。

宇奈とと (20).JPG

  鰻肝吃來好像有炸過般，口感像腸子QQ 的。

宇奈とと (21).JPG

  店內用餐難免帶走濃濃的燒烤味

  但是

  絕對令人回味！

相關文章宇奈とと / 淺草 / 現烤鰻魚飯只要500円 / 價格驚喜口味驚艷!!!

宇奈とと (22).JPG

宇奈とと (23).JPG

宇奈とと (25).JPG

宇奈とと (28).jpg

電           話：+81 03-3842-6969
地           址：〒111-0033 東京都台東区花川戸1丁目5-2
営業時間：11:00~22:00
公 休 日：   無
官方網站：宇奈とと浅草店
官方臉書：名代 宇奈とと(Japanese food)
最低消費：依店家規定
用餐限制：無特別規定；未禁煙
外加服務費- 無；刷卡- 無；WI-FI- 無；停車場- 無
大眾運輸：
東京メトロ銀座線、東武線、都営淺草線等浅草駅/東武正面改札口/距離90公尺/徒歩1分
小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~
店家及交通相關資訊以官方最新公告為準
店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！
文章內容僅代表Lung當時當次當下品嘗的個人感受，不等於每個人所預期的期待嘿～

                                                                                                               

小祿ㄟ小食記 / 同記安平豆花 / 高雄熱河店 / 沁心消暑

回主頁面

文章標籤
小祿 小祿出國趣 東京 淺草 宇奈とと 鰻魚飯 平價 鰻魚丼 鰻肝湯 赤出汁
 
創作者 Lung 的頭像
Lung

小 祿




檢舉
share
chevron_left

小祿ㄟ小食記/山東麵館/三信家商對街/饕客注意!
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
西澳必遊Port Gregory 絕美粉紅湖Hutt Lagoon赫特潟湖驚艷登場
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up