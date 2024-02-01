◎鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔…

既然來了淺草，就不要錯過拜會我們的老朋友啦!!

先去淺草寺拜拜，這次從馬道通 散步 趕路過來。

路過的店家很吸睛，日本店面招牌都會花上很多心思。

好奇～ 外國人買日本彩券中了可以領獎嗎？

扛棒不是一直往路橫向突出，而是技巧有特色的展開，很好看的達到引人注目。

「名代宇奈とと」 平價的烤鰻魚飯，讓口袋不深的小資族也能享受美味。

好可愛的店DM ，也有賣鰻串↑方便帶走吃。

小小的桌位區、空間充分利用、熟悉溫馨的場景。

入口多了點餐機。店員親切可愛，主動來看我們會不會使用。

早上6點吃早餐、飛機餐9點出吃午餐，現在15點多就算下午茶了(哈)…

簡單點了鰻魚丼、鰻肝湯、赤味噌湯。

點完餐店員會送上冰麥茶。

來過好幾次(連結)，好想念ㄚ！

2018年4月嗑的套餐長醬↓。

2017年10月￥500円招牌うな丼/￥500↓，這一碗可是廣受媒體注目採訪報導唷!!

物價高漲，很佛心漲得不多(小祿口頌佛號)… 內用價格比外帶便宜。

紫蘇梅漬脆瓜軟脆爽口很喜歡，夾上一些讓鰻丼視覺味覺兼顧！

鰻魚丼￥550。

鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔。

米飯很好吃，算硬的大顆米粒，飯量多。

店內有中文介紹調味醬。

個人覺得撒上山椒粉口感最棒，類似芥末但多了香氣。

特製鰻魚醬汁甘味不過鹹。

赤出汁￥110，赤味噌湯口感稍鹹有海帶芽。

鰻肝湯￥160。

好喝營養的鰻肝湯，湯裡有香菜。記得要攪拌一下，喝來有檸檬的清香味。

鰻肝吃來好像有炸過般，口感像腸子QQ 的。

店內用餐難免帶走濃濃的燒烤味

但是

絕對令人回味！

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電 話：+81 03-3842-6969

地 址：〒111-0033 東京都台東区花川戸1丁目5-2

営業時間：11:00~22:00

公 休 日： 無

官方網站： 宇奈とと浅草店

小祿請各位叔叔杯杯姊姊ㄚ姨多多搭乘大眾運輸工具ㄛ~ 店家及交通相關資訊以官方最新公告為準 店家所提供菜單商品或服務內容及售價以消費或體驗當下為主，未來可能有所異動！ 文章內容僅代表Lung 當時當次當下品嘗的個人感受 ，不等於每個人所預期的期待嘿～

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