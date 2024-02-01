◎鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔…
既然來了淺草，就不要錯過拜會我們的老朋友啦!!
先去淺草寺拜拜，這次從馬道通
散步 趕路過來。
路過的店家很吸睛，日本店面招牌都會花上很多心思。
好奇～ 外國人買日本彩券中了可以領獎嗎？
扛棒不是一直往路橫向突出，而是技巧有特色的展開，很好看的達到引人注目。
「名代宇奈とと」 平價的烤鰻魚飯，讓口袋不深的小資族也能享受美味。
好可愛的店DM ，也有賣鰻串↑方便帶走吃。
小小的桌位區、空間充分利用、熟悉溫馨的場景。
入口多了點餐機。店員親切可愛，主動來看我們會不會使用。
早上6點吃早餐、飛機餐9點出吃午餐，現在15點多就算下午茶了(哈)…
簡單點了鰻魚丼、鰻肝湯、赤味噌湯。
點完餐店員會送上冰麥茶。
來過好幾次(連結)，好想念ㄚ！
2018年4月嗑的套餐長醬↓。
2017年10月￥500円招牌うな丼/￥500↓，這一碗可是廣受媒體注目採訪報導唷!!
物價高漲，很佛心漲得不多(小祿口頌佛號)… 內用價格比外帶便宜。
紫蘇梅漬脆瓜軟脆爽口很喜歡，夾上一些讓鰻丼視覺味覺兼顧！
鰻魚丼￥550。
鰻魚好嫩還分切成片，撒上很多海苔。
米飯很好吃，算硬的大顆米粒，飯量多。
店內有中文介紹調味醬。
個人覺得撒上山椒粉口感最棒，類似芥末但多了香氣。
特製鰻魚醬汁甘味不過鹹。
赤出汁￥110，赤味噌湯口感稍鹹有海帶芽。
鰻肝湯￥160。
好喝營養的鰻肝湯，湯裡有香菜。記得要攪拌一下，喝來有檸檬的清香味。
鰻肝吃來好像有炸過般，口感像腸子QQ 的。
店內用餐難免帶走濃濃的燒烤味
但是
絕對令人回味！
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地 址：〒111-0033 東京都台東区花川戸1丁目5-2
公 休 日： 無
官方網站：宇奈とと浅草店
最低消費：依店家規定
用餐限制：無特別規定；未禁煙
外加服務費- 無；刷卡- 無；WI-FI- 無；停車場- 無
大眾運輸：
東京メトロ銀座線、東武線、都営淺草線等浅草駅/東武正面改札口/距離90公尺/徒歩1分