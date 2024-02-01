少女心噴發！台中七彩乳酪蛋糕一次吃得到7種口味，還有招牌小爆漿乳酪蛋糕、聯名利記年節禮盒，這麼美麗的甜點絕對讓你送禮體面！！

還在傷腦筋過年到親戚家裡該帶啥伴手禮嗎？小凉推薦台中必買年節禮盒”杏屋乳酪蛋糕“，除了原本各式乳酪蛋糕之外，杏屋又推出了七彩乳酪蛋糕、招牌小爆漿乳酪蛋糕，更是在節慶禮盒上與百年餅店-利記來做聯名販售，推出了”杏福年節禮盒及金黃禮盒“

杏屋乳酪蛋糕黎明店位在黎明路與朝馬二街交叉路口，黃色的外觀超級吸睛，尤其那大塊的乳酪加上小老鼠超級可愛，且黎明店臨近朝馬轉運站，就算到台中遊玩的旅客，在回程時要挑選伴手禮，直接來杏屋外帶台中最夯的乳酪蛋糕再過去搭車回家嘟嘟好呢～～～

走進店內宛如來到日式童趣屋，充滿了貓咪喵與老鼠小杏，每一處都好可愛！

且每一隻公仔都做得栩栩如生與伴手禮一起陪襯。

台中乳酪蛋糕非杏屋不可，從一開始的單一口味到現在的多口味變化，也將杏屋打造出台中知名打卡地標及必買甜點伴手禮店。

除了各式熱銷商品以外，更因應時節推出草莓季一系列商品呢

有人跟小涼一樣每次一買到甜點，就想要立馬先吃幾口才過癮嗎？杏屋門口後方也有提供小歇片刻的森林系空間唷！！

接下來就來開箱２０２４最夯的伴手禮＂七彩乳酪蛋糕＂有著精美的外盒包裝，需冷凍保存！要吃時可以冷藏回溫一小時，有點像似冰淇淋的口感唷～

就算宅配運送也不用擔憂，店家都會做好防護措施，讓你收到的七彩乳酪蛋糕打開後，就是如此的繽紛誘人唷！！但還是建議外縣市的大家要提早預訂，避免越靠近年節宅配越塞車，台中的朋友直接來杏屋購買即可，大量訂購還是建議先打電話預訂或問問現場是否有貨唷！

七彩乳酪蛋糕口味有經典原味、京都抹茶、人氣藍莓、熱戀草莓、香醇可可、甜心焦糖、酸甜檸檬。每一口味上都還有片可愛的老鼠小杏唷（那是可以吃的，以白巧克力製作）！！

每一口味乳酪蛋糕都有用塑膠板子隔開，味道不會互竄，且很完整的呈現單一口味！

經典原味是使用北海道雙倍乳酪製成的生乳酪慕斯蛋糕，這口味可說是店內的人氣代表，不只是有著自然發酵的乳酪香氣，吃起來口感輕盈滑順，加上底層餅乾的鹹香帶酥，既清爽又不甜膩、每一口都有著幸福的好滋味呢

人氣藍莓，香醇濃郁的生乳酪慕斯遇上酸酸甜甜的藍莓果粒真的是絕配阿！挖上一大塊藍莓乳酪蛋糕入嘴，在口中交織出細膩感，酸甜酸甜的風味，讓人不禁一口接著一口，當碰撞到底層的手工餅乾，那酥香多層次的滋味，更令人著迷～

甜心焦糖以北海道雙倍乳酪製成的生乳酪慕斯蛋糕加入主廚私房海鹽焦糖醬，入嘴帶著濃厚滑順的口感在口中慢慢化掉，且那海鹽焦糖的味道充滿在嘴內，加上乳酪的濃郁香氣，整體吃起來完全不膩，鹹鹹甜甜的風味讓人一點都不想要停口。偷偷說我覺得有點像似在北海道買的海鹽口味牛奶糖呢ＸＤＤ

抹茶控注意！採用靜岡抹茶來製作的乳酪蛋糕，有著濃郁的茶香及清新的乳香，入嘴帶點抹茶獨特的微苦甘澀味、層層堆疊出淡雅回甘的感覺，這風味總是擄獲著許多人的心啊～～

但不得不說每一款的乳酪蛋糕底層的手工餅乾帶點鹹味兒，有著加分的效益呢

香醇可可，嚴選72%比利時巧克力融合入內，可以完整感受到巧克力的原始香味，淡淡的乳酪香氣給人清爽又不甜膩的風味，感覺一整天的疲勞慢慢地消失，心情也會變得甜滋滋～～

草莓控必吃必買必炫耀的熱戀草莓乳酪蛋糕就在這！有著夢幻粉色的外觀、加上可愛小杏的立牌，光看就好療癒，更別說那入嘴的酸甜酸甜草莓滋味及散出的乳酪香氣，那大塊入嘴在嘴巴內慢慢融化的瞬間，直讓人驚豔啊！！這美麗的甜點我真的無法抗拒啊！！

杏屋家的酸甜檸檬乳酪蛋糕口感蠻滑順且那個酸很自然，不會是那種會讓你酸到牙齒不舒服的，且檸檬的酸香清爽不膩更是把乳酪的濃醇度提升不少，入口滿嘴得檸檬香，很清新的感覺，會讓人不知不覺一口接一口呢！

在來分享杏屋X利記聯合推出的杏福年節禮盒、金黃禮盒。每一禮盒均會附上暖色系提袋。

禮盒打開還有杏屋Ｘ利記的品牌故事唷！

杏福年節禮盒 499元 (鳳凰酥5入、金沙月2入、蛋黃酥2入)

單一包裝不只是衛生便利食用，運送過程中也不用擔心餅碎了的問題，就算攜帶放入小包內帶去公司當午茶也很方便！

我家老爺總會說鳳凰酥就是鳳梨酥的進化升級版，不只是口感更加濕潤好吞嚥，且多了鹹蛋黃的結合，鹹甜鹹甜得更涮嘴呢

咬下一口！蛋黃綿密細緻撲鼻而來的蛋香，搭配清甜不膩的鳳梨內餡，絕對是你送禮的最佳選擇！

每一顆蛋黃酥均有內盒保護著，且小凉覺得這蛋黃酥比一般店販售的還要飽滿誘人~~

內餡以黃金比例調和並使用紅土秘製鴨蛋黃，再對切後更能看到蛋黃的油脂以及不帶腥味ㄟ風味。香酥的外皮、包覆著整顆鴨蛋黃以及香甜綿密的整顆蜜紅豆餡，鹹甜交織而不膩的風味、更是讓人回味無窮，要不是因為蛋黃酥本身的熱量不低，小涼一次可以吃上３顆><

一打開金沙月單包裝就被那金黃色外皮上灑入的北海道乳酪粉香氣給迷住，一整個打中起司控的味蕾。一切開濕潤的流沙鹹蛋黃緩緩流出超吸睛，加上外層的奶黃餡、麻糬皮層層由著香酥的金黃外皮裹住，這金沙月不只是視覺讓人滿足，味覺更是會讓人上癮！

細緻的奶黃餡與鹹蛋黃流沙的獨特鹹甜滋味，交織於Ｑ彈的麻糬，綿中帶細膩讓人一口接著一口，絕對值得你嘗試，且這外面少有的口味，更是送禮的首選！

金黃禮盒 599元 （金沙月4入、蛋黃酥4入)

每個蛋黃酥；金沙月都是單一包裝，不用擔心收到整盒吃不完受潮影響口感呢

不喜歡鳳凰酥的朋友直接選金黃禮盒就對了！！

招牌小爆漿乳酪蛋糕就是要跟可愛的公仔一起合照才想帶去姊妹家當下午茶！

禮盒很經典的溫暖色系～～

招牌小爆漿乳酪蛋糕的周圍還用了塑膠硬板給圈了起來，就算是運送的過程中大力搖晃也不用擔心變形，讓人處處看的到杏屋對自家甜點的用心，難怪杏屋更是大家選擇宅配年節禮盒的第一名。

杏屋嚴選北海道乳酪與進口發酵奶油、殺菌蛋等經過多道工序製作而成，從外表看似簡單平凡，但那一入嘴的口感與風味，絕對讓你大吃一驚，跟一般的乳酪蛋糕完全天差地別啊！且可以有兩種吃法，亦可直接冷凍後冷藏回溫帶點冰淇淋的口感，亦可常溫回一小時左右，吃起來又帶點不一樣的濕潤又軟嫩的獨特口感唷！！

爆漿乳酪蛋糕的基底是薄博的海綿蛋糕，且有些許的葡萄乾提味，中間為嚴選的北海道奶油乳酪與進口發酵奶油所帶來的爆漿口感，這個迷你款剛好一人一個嘟嘟好。

爆漿乳酪蛋糕即有這種魔力，口感細緻綿細加上入口即化的口感，在舌尖上流連忘返，乳酪與奶香的濃郁著實讓人想起小時候那純粹的美好，嘗一口輕柔順口，就像在早晨被輕灑在被單上的陽光溫柔地喚醒!! 可惜小凉退冰不夠久，中間的爆漿並不明顯＞＜

小凉也很建議直接用湯匙挖來吃更美味，畢竟一挖到底濃厚的乳酪香更能盡情地表現出來，且軟嫩的風味，加上底層的葡萄乾讓口感更具層次，一次來上兩顆迷你爆漿乳酪蛋糕，一個冷藏回溫吃；一個常溫回溫吃，瞬間感覺我在天堂般的幸福～～～

杏屋乳酪蛋糕目前有針對企業最愛的送禮品項＂七彩乳酪＂、＂迷你爆漿小乳酪＂、＂杏屋聯名金黃禮盒＂等來做優惠唷！企業團體一定不能錯過這次的年節優惠（以上三種可拼湊）。

杏屋乳酪蛋糕－黎明店

電話：04-22588558

營業時間：12:00~21:00

地址：台中市西屯區黎明路二段889號

臉書粉絲頁：杏屋乳酪蛋糕

Instagram：杏屋乳酪蛋糕

杏屋－大甲店

電話：04-26885879

營業時間：12:00~21:00

地址：台中市大甲區鎮瀾街95號

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