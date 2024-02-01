沖繩親子飯店推薦住哪好？哪些沖繩飯店可以讓孩子免費免加床入住？本篇推薦15間沖繩親子住宿，住宿地點包括在那霸國際通、美國村、恩納村和沖繩北部。除了可以免費入住，還提供豐富的親子遊樂設施讓小孩放電，父母也可以好好的輕鬆渡假。

沖繩親子飯店推薦

交通 ：步行5分鐘到達美榮橋站，付費停車場 JPY 1,500

：步行5分鐘到達美榮橋站，付費停車場 JPY 1,500 房價參考： 雙人房淡季NT$3,300

雙人房淡季NT$3,300 親子備品： 設有暖氣、嬰兒床、嬰兒沐浴盆

設有暖氣、嬰兒床、嬰兒沐浴盆 大人設施： 養生會館，按摩

養生會館，按摩 0-5歲（含）在不加床之情況下可免費與大人同住

地理位置佳，出門立刻抵達國際通商圈

設有浴缸、浴室空間寬大

本飯店位於那霸機能絕佳之處，步行一分鐘即可抵達商店街，搭乘火車30分鐘則可抵達那霸機場。從大門一左轉，立刻抵達國際通商圈，可以看到唐吉軻德和知名拉麵店，各式餐館、藥妝店、速食店、沖繩麵、冰店等等琳瑯滿目，機能絕佳，是適合親子旅客入住的便利沖繩親子住宿。

這裡的客房拉開窗簾是大片落地窗，可以看見整個市景街容，有較大的浴室可以供小孩洗浴和活動，出入完全不侷促，不僅馬桶、淋浴和浴缸都是分開配置，浴缸規格也比常見旅館較長一點，很適合一家人一起溫馨泡湯。

房間內攤開24吋的行李箱後，都還有行走的空間，以親子旅客而言，空間上算是相當充裕。

部分樓層設有飲料和零食販賣機，也提供免費熨褲機和充足的洗衣設備，可以清洗海灘玩水後的髒衣服。訂房時，可備註是否需要嬰兒床或床圍，抵達後便會發現飯店已備好寶寶床鋪並鋪好軟墊，相當貼心。

那霸花開JR九州酒店 → BOOKING訂房 |

交通 ：步行8分鐘到美榮橋站、付費停車場 JPY 1,500

：步行8分鐘到美榮橋站、付費停車場 JPY 1,500 房價參考： 雙人房淡季NT$2,100

雙人房淡季NT$2,100 親子設施： 兒童遊戲區、書籍、玩具、兒童自助餐

兒童遊戲區、書籍、玩具、兒童自助餐 大人設施： 按摩，泳池

按摩，泳池 0-5歲（含）在不加床之情況下可免費與大人同住

設有戶外游泳池

頂樓欣賞那霸市景與海灣景致

這間沖繩親子酒店位於相對清幽的主宅區，周遭環境安靜又安全、有很多餐廳和商店。由於本飯店，距離國際通則約10分鐘，距離那霸機場15分鐘車程，對開車族較為便利的親子住宿。住客在頂樓空間可以欣賞那霸市景與海灣景致，此外，頂樓的戶外游泳池、酒吧和座位休憩區也是不容錯過的設施，非常有氣氛！

這裡有24小時的接待櫃檯，可提供行李寄存及其他基本服務，櫃台旁有圍欄式的兒童遊戲區，備有書籍和玩具，可讓孩子短暫遊戲，讓爸媽放心地完成入住手續。

這裡的客房空間寬敞，雙人房由兩張大單人床組成，窗戶旁還有一座不小的沙發床，因此也特別適合親子旅客入住，孩子們無論遊戲或休息都很舒適。「Club Lounge」是24小時開放的公共空間。

有多種沖繩當地酒類和甜點可以盡情享用，針對孩子們則準備了無酒精飲品和玩具，是相當貼心、可以照顧好一家人的住宿點！

Hotel Aqua Citta Naha → BOOKING訂房 |

交通 ：距離沖繩兒童王國15分鐘、公共停車設施

：距離沖繩兒童王國15分鐘、公共停車設施 房價參考： 雙人房淡季NT$3,000

雙人房淡季NT$3,000 親子備品： 嬰兒床

嬰兒床 親子設施： 兒童室內泳池、水上活動、兒童俱樂部

兒童室內泳池、水上活動、兒童俱樂部 大人設施： SPA，按摩，浴池，桑拿

SPA，按摩，浴池，桑拿 0-5 歲（含）在不加床之情況下可免費與大人同住

有機會從酒店遠眺海上的鯨豚

海景第一排

CP值很高

是頗具歷史的沖繩親子酒店，可直接出入「麗山沙灘」，在知名的潛水勝地真榮田岬與萬座毛之間，可便利地往北或往南移動，加上周邊是許多知名餐廳的集中地帶，是非常便利、又能享有豐富設施的海邊飯店，幸運的話，還有機會從飯店遠眺海上的鯨豚，相當夢幻。

旅客辦理入住時，可在24小時的服務櫃檯拿到許多免費使用券，例如早餐券、酒吧飲料兌換券、泳池毛巾券以及遊戲室的免費代幣等。比起多數酒店，這裡的設施特別豐富，光是海上活動就有超過十種選擇，成人或兒童都有適合的活動可以選擇，例如浮淺、衝浪、香蕉船等應有盡有，同時，也為孩子們備有安全泳圈及造型玩具，各年齡層的旅客都能好好的享受沖繩的海！

飯店內有數家商店，販售來自沖繩各地的紀念品、伴手禮，品項一應俱全，針對兒童，飯店則安排有可以製作手工DIY紀念品的貝殼工作室。此外，飯店還與知名遊樂場品牌合作，讓各式各樣的電動遊樂機進駐酒店，入住時領取的免費代幣可以在遊樂場使用，總是讓孩子流連忘返。到了夜間，響板和樂器聲音在大廳響起，沖繩傳統舞蹈與太鼓表演就此登場，場面非常熱鬧，提供給旅人美好的夜晚風情。

利山海洋公園飯店谷茶灣 → BOOKING訂房 |

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