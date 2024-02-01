📍台北 #太平雞捲

#吃貨哥推薦的美食餐桌🍷

“有多少年輕人願意走入傳統市場，

有多少人願意接下家中攤販家業，

有多少人願意為了傳承長輩心血，將古早味與現代口感做創新？

我相信能在“太平雞捲”中找到答案。”

清晨五點多，窗外仍處在黑夜之中，在許多人還在夢鄉中的時刻，我早已起床梳洗，等等騎車前往豐原車站搭乘06:41的新自強，拜訪位在台北太平市場的店家 － 太平雞捲 。

八年級生的老闆從父親手中接下、傳承四、五十年歷史的古早味手藝。

“真材實料、溫暖厚實”，是我在與他們相處間所感受到的。

他們堅持現場手作、現炸、現切，就為了讓客人品嘗到最好的味道🥰

🔊現在店家也有推出Uber eats 外送啦！！～ 🛵🛵

還有大台北地區訂單滿500元，店家親自外送的服務哦！！～🔥🔥

🌟餐點介紹:

🔹️雞捲（招牌商品❗❗）

看著老闆媽媽從食材的準備、處理、包料，到下炸、等待8分鐘後的起鍋、冷卻。

剛起鍋的雞捲，紅燒肉條的軟嫩、洋蔥的清甜香氣、豆皮的酥軟口感，是家鄉最純樸、溫暖的想念。

🔹️炸牛蒡天婦羅

由牛蒡、魚漿所製成的餅。

以往對牛蒡的印象，是適合拿來煮湯的食材。

當初咬一口，牛蒡的脆口瞬間在嘴中散開，帶給我前所未有的感受與體驗🥰

🔹️排骨酥

老闆家的排骨酥不論是剛起鍋還是放涼後的口感仍保留其美味的酥脆感。

彷彿吃一口酥脆，得到全世界的快樂🤤🤤

重點！！ 裡頭大多是無骨的，對於討厭花時間挑骨的懶人如我來說真的是太讚了😍🥰

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🏠太平雞捲

🚇台北市大同區延平北路二段255之13號（靠近大橋頭捷運站1號出口）

☎️02-2553-2834 、 0958-400-488

⏰二～六 07:00～12:00 （週一公休）