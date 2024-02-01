花蓮景點推薦這家汪woof cafe，會知道汪woof cafe是在IG上看到的，店狗互動區有十隻超萌巨型貴賓陪你玩，不僅超級親人又聽話，拍照還會配合你看鏡頭，一次被十隻毛絨絨的巨形貴賓包圍真的是可愛死了，而且還有專門為了毛小孩打造超舒適的遊憩區，歡迎大家帶自己的小狗狗來這邊玩唷！
汪woof cafe｜交通方式、停車資訊
汪woof cafe就在太平洋公園南濱段旁邊(原南濱公園)附近，直接google map『汪woof cafe』，就可以了，外觀是一個很大的鐵皮屋，旁邊有個很大的停車場可以利用，從門口進去還要走一段才會到餐廳
汪woof cafe｜用餐環境
走進汪woof cafe，空間非常寬敞舒適，屋頂上還掛了各國的國旗，聽說老闆為了開這間寵物餐廳，去很多國家考察其他寵物餐廳的經營模式，全開放式的空間非常乾淨，完全沒有狗味或是其他異味，餐廳還有佈置可愛的拍照裝置跟盪鞦韆可以給小朋友玩
這裡還有規劃了讓毛孩自由奔跑的大空地，地面上也鋪上了草皮，旁邊也有圍籬，空間也真的很大，讓毛孩可以在這安全的奔跑玩耍
別人的狗狗最好玩！老闆養了十隻可愛的巨型貴賓犬，毛茸茸的非常摸，而且來這裡都可以跟狗狗一起玩跟拍照，狗狗們也都不怕生，都可以摸或抱，而且很聰明也會服從店員們的指令，排排站拍照，平常不大可能會在家裡養這麼大的狗，來這邊就可以一圓跟大狗狗玩的夢想
狗狗們真的超級可愛，如果沒有人進來玩，狗狗都會在圍欄內排排站等客人進來跟他們一起玩，萌死人不償命吧，這個！
然後有可以抱狗狗，別看這巨型貴賓好像很大隻很重，其實只是毛澎而已，店員說大概是25公斤左右，男生可以很輕鬆抱，女生可能會稍微吃力一點
抱不動大的抱小隻的比熊也是可以啦，哈哈哈哈哈
汪woof cafe｜用餐環境
必須注意一點，要跟狗狗玩需要用餐，憑點餐券才可以進去跟狗狗玩，所以先到餐廳點餐吧，汪woof cafe的用餐環境也很乾淨，先找好座位拿菜單再到櫃檯點餐結帳
汪woof cafe｜菜單
汪woof cafe菜單，一個人低消是兩百元，可以用QR碼點餐，原本想說大概就是跟一般網美餐廳的價位差不多，其實還蠻便宜的，種類也多樣，還有專為毛小孩設計的餐點呢（如果帶狗狗來，狗狗的低消是100元）
汪woof cafe｜推薦餐點
我們點了兩杯飲料（拿鐵、火龍果牛奶）跟一個鴨胸菲力沙拉，沙拉份量真的多，一整個木盤堆得高高的，鴨胸吃起來非常軟嫩還帶有肉汁感，沙拉醬汁也很清爽，拿鐵也是很夠水準，但我印象比較深的是火龍果牛奶，可以喝的到火龍果的果泥感，非常讚
汪woof cafe真的是大人小孩都很適合來玩的好地方，巨型貴賓雖然看起來很大隻，但個性一整個就是超級溫柔可愛，不管怎麼摸怎麼抱都很配合，不過如果是小小孩來，還是要注意一下不要扯狗狗的毛唷，下回有機會來花蓮玩，絕對可以排汪woof cafe到行程裡，真的非常好玩啦
汪woof cafe
地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段3號
營業時間：11:00-20:00
延伸閱讀
- 吃肉肉燒肉専門店｜比飛日本吃還划算！日本A5和牛燒肉吃到飽巔峰之作
- 肉鮮生韓式烤肉吃到飽(中壢店)｜天天客滿不意外！數十種烤肉、炸雞韓式料理料理吃到飽只要369元
- 松匠板前料理｜整套11道竟然不到500元！豐盛精緻如懷石料理的板前日本料理店
- 泰泰太夯泰式料理吃到飽｜超美渡假風泰式料理吃到飽，現點現做無限量供應
- 時辣苑和牛-麻辣鍋｜史上最狂麻辣鍋吃到飽，日本A5和牛、生食級大干貝、廣島大牡蠣無限量吃到飽
- 漫嚼MANGIA義式餐廳｜一吃成主顧！藏身大樓內氣氛超棒義大利料理餐廳
- 正牌白糖粿｜開攤前半小時就有人來排隊！60年古早味白糖粿只要銅板價
- 村民食堂廚窗港點｜座無虛席大爆滿！媲美單點等級，近乎零負評超猛港點吃到飽