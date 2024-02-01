花蓮景點推薦這家汪woof cafe，會知道汪woof cafe是在IG上看到的，店狗互動區有十隻超萌巨型貴賓陪你玩，不僅超級親人又聽話，拍照還會配合你看鏡頭，一次被十隻毛絨絨的巨形貴賓包圍真的是可愛死了，而且還有專門為了毛小孩打造超舒適的遊憩區，歡迎大家帶自己的小狗狗來這邊玩唷！

汪woof cafe｜交通方式、停車資訊

汪woof cafe就在太平洋公園南濱段旁邊(原南濱公園)附近，直接google map『汪woof cafe』，就可以了，外觀是一個很大的鐵皮屋，旁邊有個很大的停車場可以利用，從門口進去還要走一段才會到餐廳

汪woof cafe｜用餐環境

走進汪woof cafe，空間非常寬敞舒適，屋頂上還掛了各國的國旗，聽說老闆為了開這間寵物餐廳，去很多國家考察其他寵物餐廳的經營模式，全開放式的空間非常乾淨，完全沒有狗味或是其他異味，餐廳還有佈置可愛的拍照裝置跟盪鞦韆可以給小朋友玩

這裡還有規劃了讓毛孩自由奔跑的大空地，地面上也鋪上了草皮，旁邊也有圍籬，空間也真的很大，讓毛孩可以在這安全的奔跑玩耍

別人的狗狗最好玩！老闆養了十隻可愛的巨型貴賓犬，毛茸茸的非常摸，而且來這裡都可以跟狗狗一起玩跟拍照，狗狗們也都不怕生，都可以摸或抱，而且很聰明也會服從店員們的指令，排排站拍照，平常不大可能會在家裡養這麼大的狗，來這邊就可以一圓跟大狗狗玩的夢想

狗狗們真的超級可愛，如果沒有人進來玩，狗狗都會在圍欄內排排站等客人進來跟他們一起玩，萌死人不償命吧，這個！

然後有可以抱狗狗，別看這巨型貴賓好像很大隻很重，其實只是毛澎而已，店員說大概是25公斤左右，男生可以很輕鬆抱，女生可能會稍微吃力一點

抱不動大的抱小隻的比熊也是可以啦，哈哈哈哈哈

汪woof cafe｜用餐環境

必須注意一點，要跟狗狗玩需要用餐，憑點餐券才可以進去跟狗狗玩，所以先到餐廳點餐吧，汪woof cafe的用餐環境也很乾淨，先找好座位拿菜單再到櫃檯點餐結帳

汪woof cafe｜菜單

汪woof cafe菜單，一個人低消是兩百元，可以用QR碼點餐，原本想說大概就是跟一般網美餐廳的價位差不多，其實還蠻便宜的，種類也多樣，還有專為毛小孩設計的餐點呢（如果帶狗狗來，狗狗的低消是100元）

汪woof cafe｜推薦餐點

我們點了兩杯飲料（拿鐵、火龍果牛奶）跟一個鴨胸菲力沙拉，沙拉份量真的多，一整個木盤堆得高高的，鴨胸吃起來非常軟嫩還帶有肉汁感，沙拉醬汁也很清爽，拿鐵也是很夠水準，但我印象比較深的是火龍果牛奶，可以喝的到火龍果的果泥感，非常讚

汪woof cafe真的是大人小孩都很適合來玩的好地方，巨型貴賓雖然看起來很大隻，但個性一整個就是超級溫柔可愛，不管怎麼摸怎麼抱都很配合，不過如果是小小孩來，還是要注意一下不要扯狗狗的毛唷，下回有機會來花蓮玩，絕對可以排汪woof cafe到行程裡，真的非常好玩啦

汪woof cafe

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段3號

營業時間：11:00-20:00

汪woof cafeFB

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