這間蒔敘咖啡前身是Poffee Light，現在換人經營了，延續了原先的裝潢風格，韓風簡約純白色系，搭配上暖木桌椅，簡約卻很舒適，菜單有咖哩飯、鹹食、沙拉、甜點、茶、咖啡、飲品等，價位落在$110~$280左右，沒有低消限制，也沒有限制用餐時間，還是間寵物友善咖啡廳

蒔敘咖啡 在哪？

蒔敘咖啡位於桃園國際路一段，距離廣豐新天地開車大約五分鐘的距離，位置相當好找，開車的話路邊有停車格，周邊也有收費停車場，交通相當方便，整個外觀以白色系質感搭配上木門窗，相當有質感又顯眼

店內空間

店內空間不大，裝潢以純白色系為主，搭配有溫度的木質桌椅，整體看起來清新又好看，最喜歡靠窗有陽光的座位區，給人一種愜意舒適的寧靜氛圍，不過剛好有客人在就沒拍了，店內位置不多，大約可以容納20人左右，沒有訂位服務唷！！

菜單MENU

菜單有咖哩飯、鹹食、沙拉、甜點、茶、咖啡、飲品等，價位落在$110~$280左右，甜點以每日櫃檯提供的為主，沒有低消限制，也沒有限制用餐時間，還是間寵物友善咖啡廳

餐點

冰球抹茶

抹茶冰球太特別了，冰球融化可以喝出不同濃度的抹茶香氣，不過抹茶味偏淡些，不管融化多久都還是偏淡，沒有特別的突出

冰球拿鐵

朋友點的冰球拿鐵，友人說拿鐵也是一般般

風味磅蛋糕

抹茶磅蛋糕有點失望，磅蛋糕相當扎實，不過口感有點乾不夠濕潤，抹茶味也不夠濃郁～

整體來說甜點飲品個人覺得普普，不過環境氣氛相當幽靜，不限時也沒有低消限制，也許他們家的鹹食咖哩飯不錯吃唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：蒔敘咖啡

所在地址：330臺灣桃園市桃園區國際路一段52號

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

✔寵物友善空間

✔免收服務費 Google即時導航

交通資訊

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