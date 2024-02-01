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宜蘭【小院子咖啡】位在員山鄉，獨棟民宅有小院子帶點家的感覺。室內空間都有不同的氣氛，布滿了店主人的畫作，很有自我特質，是一個慢步調、慵懶的咖啡廳。環境很清幽，很適合來放鬆的地方，低消一杯飲品，咖啡續杯半價。來這裡喝咖啡、品嚐手工甜點，並欣賞主人的精心畫作，度過舒適怡人的下午茶時間。

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地址 : 宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

營業時間 : 14:00-18:00 週二、六公休

電話 : 03 922 8416

FB 小院子咖啡 停車交通

門前開了新路，可以連接員山與羅東、三星這一帶，交通往來更方便!!

【自行開車】 Google導航輸入 小院子咖啡

Google導航輸入 【停車場】可以路邊停車，開車來很方便

小院子咖啡 空間環境

門口用鐵做成的牌子很有質感，自然生成的鐵銹會隨著時間的不同而變化，真的愈陳愈香啊



2019初訪時整棟房子的設計滿有特色

小庭園，在宜蘭有這樣一方小天地真不錯!

院子裡的菜園跟雞舍，很貼近生活的日常

照片來源：小院子咖啡FB

後來增加了小花園及戶外座位區，也很美



一進入裏面，才感受到咖啡店自己的味道，主人其實可以算個藝術家吧，裏面有自我的創作及擺設，十分有趣



一種濃濃的藝術家的風格

感覺沒客人時，就是主人自由創作的時間

照片來源：小院子咖啡FB



屋子裏有一些座位區，適合三五好友聊天



看到這些抱枕感覺就很想躺下來



原來這裏主要的座位區是這棟加蓋的小空間，簡簡單單，帶有咖啡店主人的風格

每個空間都有不同的氣氛

整體是一個慢步調、慵懶的咖啡廳



窗邊的位子很不錯，感覺可以抱著電腦在這裏耗一整天

小院子咖啡 菜單價位

喜歡文青風格的MENU，有點心及飲料，低消一杯飲品，咖啡續杯半價，飲料算是中高價位

小院子咖啡 心得評價



鹹派，這塊派還滿好吃的 ，濃濃的起司味，口感鬆軟可口





蘋果茶也風味十足，十足的濃醇香啊



焦糖布蕾布丁香甜好吃



小角落的氣氛挺不錯的，尤其是牆角好適合抱台筆電來這裏工作啊(根本就是工作狂)



拿鐵也很好喝!! 特別是用這種杯子喝起來也是別有一番風味

這裡適合想要真正享受藝術空間氣氛，喝咖啡，品嚐手做甜點，真材實料 好吃不馬虎，順便欣賞主人的精心畫作，是個舒適怡人的咖啡廳

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