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宜蘭【小院子咖啡】位在員山鄉，獨棟民宅有小院子帶點家的感覺。室內空間都有不同的氣氛，布滿了店主人的畫作，很有自我特質，是一個慢步調、慵懶的咖啡廳。環境很清幽，很適合來放鬆的地方，低消一杯飲品，咖啡續杯半價。來這裡喝咖啡、品嚐手工甜點，並欣賞主人的精心畫作，度過舒適怡人的下午茶時間。
小院子咖啡 店家資訊
- 地址 : 宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號
- 營業時間 : 14:00-18:00 週二、六公休
- 電話 : 03 922 8416
- FB
小院子咖啡 停車交通
門前開了新路，可以連接員山與羅東、三星這一帶，交通往來更方便!!
- 【自行開車】Google導航輸入小院子咖啡即可到達
- 【停車場】可以路邊停車，開車來很方便
小院子咖啡 空間環境
門口用鐵做成的牌子很有質感，自然生成的鐵銹會隨著時間的不同而變化，真的愈陳愈香啊
2019初訪時整棟房子的設計滿有特色
小庭園，在宜蘭有這樣一方小天地真不錯!
院子裡的菜園跟雞舍，很貼近生活的日常
照片來源：小院子咖啡FB
後來增加了小花園及戶外座位區，也很美
一進入裏面，才感受到咖啡店自己的味道，主人其實可以算個藝術家吧，裏面有自我的創作及擺設，十分有趣
感覺沒客人時，就是主人自由創作的時間
照片來源：小院子咖啡FB
屋子裏有一些座位區，適合三五好友聊天
原來這裏主要的座位區是這棟加蓋的小空間，簡簡單單，帶有咖啡店主人的風格
每個空間都有不同的氣氛
整體是一個慢步調、慵懶的咖啡廳
窗邊的位子很不錯，感覺可以抱著電腦在這裏耗一整天
小院子咖啡 菜單價位
喜歡文青風格的MENU，有點心及飲料，低消一杯飲品，咖啡續杯半價，飲料算是中高價位
小院子咖啡 心得評價
小角落的氣氛挺不錯的，尤其是牆角好適合抱台筆電來這裏工作啊(根本就是工作狂)
拿鐵也很好喝!! 特別是用這種杯子喝起來也是別有一番風味
這裡適合想要真正享受藝術空間氣氛，喝咖啡，品嚐手做甜點，真材實料 好吃不馬虎，順便欣賞主人的精心畫作，是個舒適怡人的咖啡廳
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