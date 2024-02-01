才剛迎接2024年的到來，馬上就有好消息！嘉義最新景點【咩咩上樹萌寵樂園】在2023/12/30開始試營運囉！嘉義親子景點再加1！

在試營運期間推出超值門票優惠，讓大家可以攜家帶眷、揪上三五好友一起來咩咩上樹萌寵樂園體驗好玩刺激的魔法冒險森林樂園，還有讓你超驚豔的萌寵動物樂園。

你有看過會爬上樹的羊咩咩嗎？快一起來看看這結合樂園與萌寵動物的森林系樂園，絕對會是你來到嘉義旅遊的好去處、超優質的嘉義親子景點！

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嘉義Holopark羊角藝術村

營業資訊

由光禹文旅投資14億元打造「嘉義Holopark羊角藝術村」，首期「咩咩上樹萌寵樂園」已於2023/12/30試營運囉！首批引進多樣國外可愛萌寵動物們，包括梅花鹿、羊駝、瓦萊黑鼻羊、水豚、紅頸袋鼠、山羊(奴比亞、波爾、安哥拉山羊、撒能、阿爾拜因)、南丘娃娃羊、侏儒山羊等萌寵們。

全台最豪 FUN ⼾外野趣 No.1 新據點， 故宮南院旁距嘉義⾼鐵站只要5分鐘 ！「 咩咩上樹萌寵樂園 」連動嘉義阿⾥長⼭綿延綠景，位於東側⽔圳及故宮⼤道所界定的⾦三⾓⾼⼤喬⽊林區。

！「 」連動嘉義阿⾥長⼭綿延綠景，位於東側⽔圳及故宮⼤道所界定的⾦三⾓⾼⼤喬⽊林區。 樂園內分為2⼤主題區：芬多精「魔法森林冒險樂園」還有超級萌超可愛的「萌寵動物樂園」。

嘉義一日遊推薦 咩咩上樹萌寵樂園→故宮南院 嘉義二日遊推薦 咩咩上樹萌寵樂園→故宮南院→蒜頭糖廠五分車→棒棒積木飯店 蒜頭糖廠文化園區→新港板陶窯

咩咩上樹萌寵樂園【門票優惠】

試營運限定優惠

咩咩上樹萌寵樂園在試營運期間推出了超值的門票優惠，採用線上購票限定優惠！

【2023/12/30-2024/1/31限定優惠】

網路雙人票贈送的咖啡包，每天限量唷！

網路購票享優惠，還可以快速掃code入場

網路購票優惠

常態門票優惠

提醒：因部分設施有預約名額限制，建議前一天先在網路上完成購票預約，才不會到了現場發現名額已額滿，無法體驗！ 現場售票 現場售票只有到16:00，園區開放到17:00，建議早點來，不然1小時玩不完唷！ 也可以臨櫃購買，優惠只有網路購票才有 咩咩上樹萌寵樂園【交通方式】 咩咩上樹萌寵樂園就在嘉義長榮文苑酒店對面、嘉義故宮南院旁邊而已，交通十分便利，看你是要開車前往、搭乘大眾交通工具，或是搭高鐵轉乘計程車，都是非常方便！光是交通便利這點就大大加分！ 停車資訊 園區有提供大型停車區域，腹地很廣大，但目前周末人潮較多，建議早點來！請直接導航咩咩上樹萌寵樂園，抵達後即可看見指標前行即可。 停車場很大，機車汽車都有 開車前往 請導航：咩咩上樹萌寵樂園 (點我可直接導航) 大眾運輸 嘉義高鐵站或嘉義火車站：皆可轉乘【106台灣好行故宮南院線】至故宮南院下車後，再步行約5分鐘即可抵達 咩咩上樹萌寵樂園 。

。 嘉義高鐵站：搭乘7235至故宮南院下車後，再步行約5分鐘即可抵達 咩咩上樹萌寵樂園 。

。 以上兩者皆轉搭乘大眾交通工具加步行，15非鐘左右即可抵達咩咩上樹萌寵樂園。 咩咩上樹萌寵樂園【導覽地圖】 咩咩上樹萌寵樂園 一共分為2大主題，3區域。

進去第一區為【魔法森林冒險樂園】，共有兩項設施可以親自體驗，記得需要先購票才能上場體驗唷！

一共分為2大主題，3區域。 進去第一區為【魔法森林冒險樂園】，共有兩項設施可以親自體驗，記得需要先購票才能上場體驗唷！ 第二區域是餐飲區，這餐飲區域非常舒服，有種在大自然森林中享用美食的感受，非常舒壓！

第三區是小編認為最有趣的【萌寵動物樂園】，裡面的萌寵動物們超級親人，馬上飛撲過來，熱情到讓我很害羞！ 咩咩上樹萌寵樂園【魔法森林冒險樂園】 進入園區的第一區就是魔法森林冒險，左側是超聳高的極限大擺盪，右側被隱藏在樹林裡的是層層關卡的森林高空冒險，老實說你沒有親自登上去，你會看不出來他是什麼關卡，讓人充滿好奇與想像。 極限大擺盪 極限大擺盪有4層樓高、近180度擺盪弧度，可以單人也可以雙人一起HIGH。 體驗限制：身高120-185公分，體重25公斤以上的限制，雙人體重誤差要在30公斤內，總承載重量180公斤。

極限大擺盪顧名思義就是讓你從高處藉由重量瞬間往下衝刺擺盪！

這個超級好玩，雖然一開始感覺好像還好，就是類似海盜船之類的，但實際自己上場後，腿真的是軟到不要不要，尤其是當你被掛上去，高度漸漸往上拉的那過程，媽啊！完全不敢往下看！而且，到達高度後，你要自己拉繩子把自己放掉，這個真的是手軟，完全不敢啦，最後交給旁邊的夥伴處理，我完全不敢面對。 將綠繩拉下去的一瞬間，你的身體整個就會被擺盪出去。

哇！這一下真的是讓我忍不住叫了出來，超級刺激，不過就只有盪下來這瞬間比較可怕，後面的來回擺盪其實蠻舒服的，涼涼的蠻舒服的~最後反而有點捨不得他停下來了！ 好真心推薦你們來到咩咩上樹萌寵樂園一定要體驗看看，雖然刺激但非常安全，從頭到尾工作人員都會幫你們穿戴安全裝置也會仔細解說，還會幫你做好心理建設，讚讚的！

喔~對了，女生記得要帶髮圈把頭髮綁起來，這樣會更安全！ 森林高空冒險 森林高空冒險共設計了10道關卡，全程需費時約20分鐘，在闖關冒險之前要先聽解說影片，實際挑戰冒險時也會有專人一路帶領。 體驗限制：身高185公分以下，體重40-100公斤，須穿著包覆性運動鞋款，腳趾與腳跟外露者不得體驗。 全台首個在都會區的zipline，最長的260米高空滑索，讓你在台灣就能體驗當森林泰山的樂趣！

其實跟極限大擺盪比起來，我覺得森林高空冒險的刺激程度比較高，因為當你將扣環扣上繩索的那一刻，就沒有回頭路了，而且是一連10關都必須要一關一關挑戰！

森林高空冒險一共有10個關卡，其中包含：飛機滑索、滑板滑索、球型滑索、蔓藤路等刺激好玩的關卡。 在穿戴完安全裝備後，會先進行一段行前衛教，透過影音實際說明，提醒你過程中需要注意的事項，讓你可以對於過程有更高的信任感與信心，而且在過程中，都會有教練帶著一起挑戰每一項關卡；最後在出發前，隨行的教練還會先來一段信心喊話，讓你鼓起勇氣冒險去吧！！ 行前安全觧說影片 出發前，精神喊話！ 這10關的挑戰，除了要在260米高空中進行，同時還要考驗你的平衡感與反應力，看似簡單，實際上場後發現一點都不簡單，最後一關最好玩！讓你從第9關的關卡藉由吊掛掉在鋼索上一路盪回第一關，沿途經過整個森林步道，很美很療育，很完美的ENDING！ 讓我們意外的是，最後竟然頒發了證書！熱騰騰的證書加上工作人員的配音，超級有趣也很有榮譽感耶！超級值得紀念了~喜歡挑戰的朋友們，推薦你若來到咩咩上樹萌寵樂園一定要體驗森林高空冒險，被森林綠意包圍的高空挑戰。 挑戰證書 咩咩上樹萌寵樂園【萌寵動物樂園】 萌寵動物樂園我覺得是咩咩上樹萌寵樂園的重頭戲，已經去過各大可愛動物休閒農場的小編們，原也抱持著應該差不多的想法來參觀看看，但實際進去後，完全會讓你瞬間被療癒，這裡的動物們真的太萌了拉！ 電子票券，手機核銷可以快速入場 入園須知 手部消毒→影片觀看→領取牧草 進入萌寵動物樂園時，會先進行手部的消毒，然後進行一段衛教影片，讓你留意稍等與動物們近距離接觸時應該留意等事項，這些步驟絕對不可忽略！觀看完影片後，會發給每人一份牧草，正式打開進去萌寵動物區的大門。

進入萌寵動物樂園前，衛教影片宣導

注意：萌寵動物樂園每天都有固定的休息時間(萌寵動物樂園休息時間：中午12:00-12:30)，園區非常在意動物們的休息時間，每個動物都是他們的寶貝！所以，請務必留意時間避免到訪時他們剛好在休息，讓你撲空心情不美麗！

療癒萌寵區

進入萌寵動物樂園後，映入眼簾的第一區是療癒萌寵區，這一區有瓦來黑鼻羊、羊駝、梅花鹿。

因為手上拿著牧草的關係，你會看到可愛但動作緩慢的黑鼻羊朝你慢慢走來，他看起來很胖，但實際上它只是毛很澎，摸到她瞬間手就陷入毛中，超級有趣！

一旁的梅花鹿會一直用尖叫來吸引你的注意，但他很害羞不敢主動靠過來，你要主動一點慢慢地靠近牠、餵食牠。

羊駝超級可愛，牠完全不會對你吐口水，之前在其他農場看到羊駝都會對人吐口水攻擊不然就是流口水，但這裡的羊駝好溫馴好可愛！差點叫要趴在她身上了！

露天風呂區

參觀完萌寵區，會再經過一道木門，要提醒大家，這兩道門要錯開開啟唷！避免可愛動物們誤闖禁區，當天小編們就失誤，看到飼養員追著羊跑實在很不好意思！露天風呂區主要有水豚君、小袋鼠，還有可愛的小羊們！

一進到露天風呂區，可愛的小羊們全都鋪過來了，差點以為他們是小狗狗，因為他會站起來撲你，超級可愛又療癒的，會讓你不自覺坐下來陪伴牠們，牠們就會像寵物一樣窩在你盤腿的腳上，跟你撒嬌，小編還差點被強吻了！恩，這裡的小羊們比較洋派一些，果然是海外引進的，哈哈哈！

水豚君也來惹，圓滾滾的體型緩慢走來，而且他也不怕生，會主動靠近你腳邊磨蹭，吃牧場也很溫馴，你蹲下來他還會主動把臉靠過來，也是非常熱情的水豚君！原本想挑戰拿假橘子幫牠拍照，可惜牠抗拒，我們不勉強唷！

我們到訪這天小袋鼠有點怕生！我們遠遠觀看著牠就好，不要太熱情太主動，會嚇壞這些新朋友們。

咩咩上樹區

咩咩上樹區分為前後兩區域，前面是開放空間，可以自在與羊兒們互動，後方則是展演區，只有固定檔期時間才會有小羊們演出唷！其他時間他們可是需要休息的！咩咩上樹區萌寵們有南丘娃娃羊、侏儒山羊、波爾羊。

開放式的空間有許多小羊，他們一點都不怕生，也很喜歡跟你互動，如果你有牧草在手，他會更對你窮追不捨。對了，如果入口贈送的牧草沒了，在咩咩上樹區這裡可以購買唷！一份是50元，請珍惜牧草的使用，園區也避免遊客餵食太多，所以希望大家不要狂餵牧草。

牧草購買$50/份

小羊們都很親近人，即使我手上沒有牧草了，他們還是一直黏我，最後開始吃起我的褲子，我的褲子差點被咬破了，還好即時拉回，不然我就現場搞笑了！

最後就是我們重頭戲啦！你有看過小羊爬高高嗎？你知道小羊也會跳上背討背背嗎？要不是親眼所見，我才不相信！ 當天演出的3為主角分別是：小小白、小雞、小花。

他們很熱情在節目一開始會馬上跳上平台上，並且積極的配合飼養員的指令，一連串流暢且舒服的表演，會讓你靜下來觀看跟用力地鼓掌，然後嘴巴在碎念著「好可愛~好可愛~」。 演出後，小羊們還會加碼演出，一直衝撞飼育員的腳，想跟他玩，然後也會走到柵欄邊跟大家互動，真的好喜歡這裡！雖然表演時間很短暫，但很精采，而且從進入萌寵動物樂園一直到看完咩咩上樹的演出，你會深刻感受到，這裡的飼育員是真的很用心陪伴每個小動物們，他們對飼育員很親暱很依賴，不時撒嬌，畫面看起來備感窩心！

咩咩上樹有固定的展演時間，請留意遇到他們剛好在休息的時間，你就看不到這麼療癒的畫面了！

咩咩上樹萌寵樂園【餐飲美食】(附菜單)

咩咩上樹萌寵樂園裡當然也少不了餐飲美食囉！不過有別於其他萌寵樂園，咩咩上樹萌寵樂園的餐飲採用美式餐車，讓你來到這裡享受大自然的空間，一切都非常的Chill！美式風格的餐飲區域，可以邊享用美食邊欣賞他人體驗設施的樂趣，四周充滿綠意的環境會讓你來到這裡非常放鬆自在。

餐飲區採用開放自助式，可以直接到櫃檯點餐，也可以透過桌面上的QRcode掃碼點餐，十分貼心又便利的服務。

咩咩上樹萌寵樂園 美食菜單

焱焱煙燻直火燒烤

來到咩咩上樹萌寵樂園，不光是設施好玩、萌寵們可愛逗趣，絕對要推薦你品嘗他們特色直火燒烤料理，每一道都恰到好處的軟嫩，多樣化餐點內容讓大家吃得好過癮，有機會再來嘉義，我可能會特地為了品嘗美食再次到訪咩咩上樹萌寵樂園。

這麼多特色料理中，推薦你可以點BBQ家庭拼盤，手撕豬跟碳烤牛胸肉完全讓人驚艷，一點都不輸美式餐廳；Pizza大約只有4吋，但裡面的料蠻多的，適合兩個人一起吃。來到咩咩上樹萌寵樂園別忘記到餐飲區休息坐坐，好好品嘗料理休憩一下。

但還是建議你，不要吃飽去玩極限大擺盪唷！我怕胃會太沉，哈！

開放式的燒烤區

咩咩上樹萌寵樂園【常見問題】

Q1：請問可以只進入萌寵動物樂園嗎？ A：可以唷！可以單購買萌寵動物樂園門票。魔法冒險森林公園也有體驗限制，無法參與也可以在森林裡走走，環境非常舒服唷！

Q2：咩咩上樹萌寵樂園可以攜帶寵物入園(寵物友善)嗎？ A：咩咩上樹萌寵樂園是寵物友善園區，但是萌寵動物樂園進入攜帶寵物入內，所以這裡有規劃寵物寄放區，提供飼主將寵物們暫時放置。不過有攜帶寵物來的飼主們，因為園區許多草皮，一定要愛護環境與自行清潔毛孩們的產物唷！

Q3：請問萌寵動物樂園及麻法森林冒險樂園是否有年齡限制？ A：麻法冒險森林樂園開放空間沒有年齡限制，但設施體驗有相關身高與體重規範，詳細可往上看各設施的規範再購票；萌寵動物樂園規範120公分以下小朋友，家長需要牽手陪同，禁止孩童獨自行走。

Q4：門票哪裡買比較划算？ A：建議是前一天klook上先購買，會比現場划算，而且還可以透過手機直接入場，蠻方便的。

【寵物友善區】如果要進入萌寵動物樂園，需要將寵物寄放於此

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