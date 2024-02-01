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宜蘭縣員山鄉宜蘭員山餐廳》松叁雞，百大名廚甕缸雞一雞三吃汁多超值，二人套餐也有合菜，桌菜4000元起

2024-02-01 15:40:05 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1327篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

造訪商家：松叁雞
phone04-25222315
place宜蘭縣員山鄉湖西村隘界路111號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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員山鄉松叁雞甕缸雞料理為招牌菜色的餐廳，是曾入選台灣百大名廚的主廚回家鄉創業，用父母命名店名的好料理。有二人套餐、也有合菜，合菜4000元起，趁著到附近圳頭鴛鴦溪玩水一遊後經過此地，所以特地繞過來嚐嚐看。順便分享我們的員山戲水行程，搭配員山一日遊玩起來吧

松叁雞 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣員山鄉湖西村隘界一路111號
  • 營業時間：
    平日11:00~14:00 17:00~20:00 每週三、週四公休
    例假日11:00~20:00
  • 電話：03-9228223
  • 收現金無刷卡服務

松叁雞 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入松叁雞即可到達
  • 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

松叁雞 菜單價位

光看價位來說，似乎價錢比一般的平價熱炒店的價位來的高一些

還能吃到四千元合菜，真是佛心來著

松叁雞 環境介紹 

這家松叁雞位於員山靠近圳頭這附近，這裏附近比較明顯的地標要算大湖國小了

不過，員山也不大，如果到員山任一景點再開車過來其實也不會多花時間

這裏的停車空間也滿大的，很好停車

門口高掛甕缸雞的紅燈籠

廚師正在處理剛出爐的甕缸雞，美味隨之飄來!!

三吃!! 這裏是雞+ 菜+ 湯~~~好像有點怪怪的XD

不過這家店真的滿特別的。網路爬文看到，店家是自地興建

全部都是用木板、木柱搭成的

果真不假 !!有點像工寮般的設計!!

不過，這樣也可以大幅將建築成本降低，而且幾乎可以全回收，說它是綠建築好像也沒錯

但這樣的結構要先抵擋的住颱風的洗禮及考驗啊

松叁雞 二人組合餐

因為我們人少，所以就點二人組合餐+單點菜色

來囉，我們的主角甕缸烤土雞來囉!! 因為是二人份，所以是半雞!

烤的金黃酥脆的外皮，色澤迷人啊，令人食指大動啊

外皮焦香酥脆，雞油閃閃發亮

香味隨著熱氣飄散出來，真的流口水了

沾上一旁的雞油更美味，不過再沾點胡椒鹽更提味

鐵板豆腐!

一般熱炒店會有的菜色，這裏也做的很不錯。

豆腐鮮嫩入味，好吃

蔥油淋中卷，這道是加點的

我們點的是小份的，但份量也不錯

簡簡單單的蔥油香味!!

中卷鮮Q彈牙可口，也滿不錯的

櫻花蝦高麗菜

高麗菜清甜爽脆，帶有鑊氣的香味

雞油脆筍原湯

用了剩下的雞骨架及脆筍來熬湯，味道甘甜好喝還有點淡淡的清香，應該是荷葉吧

店家招待的小菜!!

自家醃漬的泡菜，還滿爽脆好吃的

炸地瓜!

這也是非常單純美好的味道啊

松叁雞 心得評價

松叁雞一雞三吃很好吃，雞本身調味不過度調味，吃得到原味。青菜都很嫩、食物也新鮮，湯本身的湯頭超讚，環境乾淨簡約、餐點平價好吃超推薦！

松叁雞 附近景點美食

這附近可以去燈嵩步道圳頭鴛鴦溪螃蟹冒泡，都可以規劃一起玩

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