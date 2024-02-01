今天來開箱全聯新品「大成青花椒鹽酥雞」，嚴選優質雞腿肉丁先醃後炸，濃郁青花椒香氣搭配辣椒、八角、荳蔻等香料調和，再搭配特製粉漿，完整保留青花椒香氣，簡單氣炸就非常美味，香酥香麻帶勁不嗆辣！

這款是完全去骨的鹽酥雞，平時冷凍保存，不管是宵夜嘴饞或是家常備菜，都是適合懶人、可快速出餐的一道美味佳餚！

包裝背後有建議料理方式，可油炸、烤箱、氣炸鍋等，我選擇氣炸鍋，8-10分鐘就可出爐~可以快速炸的酥脆又能逼出原本的油脂！讓整體更酥脆！

麵衣也不會太厚，薄薄的就能吃到酥脆口感

一口咬下，裡頭肉嫩多汁，而且帶有滿滿青花椒香氣，重點也不會嗆辣，是非常溫和舒服的麻度、辣度！

整體來說，是可以無限回購的！真的夠香夠麻~而且全聯就可以買到~超級方便！

【 大成食品 】

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