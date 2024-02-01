玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店營業時間公佈就吸引許多台北人朝聖，花蓮有名的玉里橋頭臭豆腐之前在宜蘭礁溪開店就去朝聖，不用跑花蓮這麼遠，現在台北快閃也能吃到，地點就在台北中山區。

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店營業時間粉絲團有公告會特休，記得看一下粉絲團再前往

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店 地址

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店地址在台北市中山區中山北路一段105巷6號，上面還有掛著益香雞排，小招牌上面寫著玉里橋頭臭豆腐目前有玉里創始店、花蓮店、宜蘭礁溪店和桃園大觀店。

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店

地址：台北市中山區中山北路一段105巷6號1F A室

電話： 0986 525 970

快閃期間：2024/1/8-2024/2/7 只有外帶沒有內用，賣完為止

營業時間：16:00–20:00（週五、週日休息）

粉絲團：玉里橋頭臭豆腐

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店 菜單價錢

臭豆腐每份3片70元 素食可

可能原物料有限，每人限購5份

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店 評價

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店下午四點營業就開始大排隊，不用跑到外地朝聖真的很方便，不過只有外帶喔！

玉里橋頭臭豆腐使用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，再以天然酵母發酵，方方正正有點整齊的可愛。和別間臭豆腐不一樣，玉里橋頭臭豆腐的特色就是：豪邁的蘿蔔絲、台式泡菜和九層塔。

臭豆腐外衣炸的酥脆，咬下去還聽到卡滋聲響，內裡孔洞柔嫩，可以說是外酥內軟，相當多汁！粉橘色的辣椒醬也是小主角，辣度在口中慢慢散開，清爽中又帶辛香。

之前在宜蘭礁溪吃過，下次有機會真的要到花蓮總店吃看看。

玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店

地址：台北市中山區中山北路一段105巷6號1F A室

電話： 0986 525 970

快閃期間：2024/1/8-2024/2/7 只有外帶沒有內用，賣完為止

營業時間：16:00–20:00（週五、週日休息）

粉絲團：玉里橋頭臭豆腐

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