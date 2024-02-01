《桃園燒肉》推薦，聚餐想吃燒肉或燒烤，燒肉店的串燒、烤肉、烤物、烤魚或者燒烤吃到飽餐廳一次滿足，桃園有什麼燒肉推薦呢？想大口吃肉的大胃王，選擇自己想要的食材都會想到燒烤吃到飽，這篇食記推薦桃園燒烤吃到飽參考。

（食記提供燒肉吃到飽價錢、地址等資訊，如有更改請依店家為主）

桃園燒烤吃到飽 Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店

桃園燒烤吃到飽推薦「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」，地址位在中壢區延平路，菜單消費吃到飽價錢費用有超值饗宴599元、頂級饗宴699元和豪華海陸饗宴899元，一千元有找就可以享用燒烤吃到飽，食材新鮮超值受到桃園中壢許多在地人推薦，也是評價高的炭火燒烤吃到飽餐廳。

醬料也是燒肉的靈魂，自助區提供多種酌料

辣味噌醬、芥末燒肉醬、和風果醋醬和蔥鹽都是我喜歡的搭配

豪華海陸限定多了好幾樣我的愛，有喜歡吃海鮮的一定要選這價位

酒燒大蛤

澳洲M9和牛

黃金松阪豬

特選嫩肩牛

特選櫻桃鴨胸

天使紅蝦

特選霜降牛

蒜蓉鮑魚

金鑽大蝦

豪華海陸饗宴的食材真的很優，才第一輪就覺得超值，兩個人消費兩千有找，真的可以把這間Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店列為桃園CP值高的吃到飽燒烤店。

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話： 03 427 0199

營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00

粉絲團：Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

食記：【桃園吃到飽】Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店，桃園燒烤吃到飽推薦

桃園燒烤吃到飽 三柒燒肉專門店

桃園「三柒燒肉專門店」是中壢新開的炭火燒烤吃到飽餐廳，菜單吃到飽價格599元、798元和898元三種價位推薦，食材有醬燒牛五花、板腱牛、精選原味角切牛、牛背肩、雞腿肉、豬五花、特選牛舌、頂級熟成肋眼牛排、澳洲M9和牛、鮮蝦、秋刀魚、天使紅蝦、藍鑽石蝦和阿根廷大魷魚等超多種肉品、海鮮和蔬菜吃到飽。

「三柒燒肉專門店」營業時間至凌晨，最後收客時間是晚上11點，在找桃園中壢宵夜餐廳推薦可參考。

以高背沙發座椅和鄰桌區隔，位置寬敞不擁擠，舒適感很棒的吃到飽餐廳。

「三柒燒肉專門店」燒烤吃到飽提供自助吧還有單點吃到飽的用餐方式。

自助吧蔬菜有生菜、香菇、帶殼玉米筍、青椒、四季豆、玉米和杏鮑菇等，另外也有幾樣醃漬小菜可以當開胃菜。

點了好幾樣不同肉品，發現這裡真的不怕客人吃，肉片幾乎都沒有透光，有點厚度，很有口感，重點是肉質都不會很差。

「三柒燒肉專門店」評價好吃嗎？

最平價是599元加上服務費就能享有近50多種食材吃到飽，最高價位898元更多選擇，第一輪就是先把特選牛舌、頂級熟成肋眼牛排和澳洲M9和牛這三種吃到飽。



這吃到飽價位很值得，雖說不是最好、最頂級的肉，但這價位對的起這些食材了！加上環境舒適好坐，很推薦當成中壢聚餐餐廳參考。

三柒燒肉專門店

地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

營業時間：

週一至週三17:30–01:00

週四至週五11:00–01:00

電話：03 427 7000

線上訂位：三柒燒肉專門店 中美店

粉絲團：三柒燒肉專門店

食記：【桃園燒肉餐廳】三柒燒肉專門店，中壢燒烤吃到飽推薦

桃園燒烤吃到飽 吃肉肉燒肉専門店

桃園超夯的燒烤「吃肉肉燒肉専門店」，菜單吃到飽價格有799、929和988元三種選擇，愛吃肉和海鮮的建議直接選988元吃到飽，食材超過70種還有金牌啤酒和百威啤酒喝到飽暢飲，另外還有超優惠的兩吃方式，＋169元就可以多一大鍋麻辣烤魚或酸菜烤魚。

「吃肉肉燒肉専門店」是桃園很熱門的燒肉吃到飽，平日來也是客滿，真的一定要訂位！有好幾組沒訂位就在旁邊排隊等待。

這季節吃烤鮮蚵最讚啦！我拿了好幾盤，超新鮮！

旁邊還有海螺也是必拿，海鮮控的最愛～

一定要試試看吃肉肉提供的冰棒，超多日本品牌的冰品，單買一個都不便宜，只能說老闆真的太敢啦！我朋友就拿了六個，我們大概吃了價值五百元的冰品。

和朋友一致認同「吃肉肉燒肉専門店」可以開一間手搖飲料了！這天點了好幾杯都無雷，無糖茶飲也很推薦，吃燒肉還可以無限暢飲手搖飲，真的超特別。

桃園燒肉推薦「吃肉肉燒肉専門店」，網路評價高的桃園燒烤推薦，初次來吃就對這評價很高，難怪生意這麼好，附近停車場多也很方便，這價位、食材真的非常可以！但記得一定要先訂位～推薦冬天來這可以點燒肉＋烤魚享受兩吃的方式！

吃肉肉燒肉專門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03-3567766

營業時間：

週一至週四 11:30~15:30、17:30~22:30 (週五至凌晨0:00)，

週六 11:00~凌晨0:00 (週日至23:30)

粉絲團：吃肉肉燒肉專門店

線上訂位：吃肉肉線上訂位

食記：【桃園燒烤】吃肉肉燒肉専門店，桃園燒肉吃到飽推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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