在台中南屯區的黎明新村裡，藏匿著一家溫馨小巧的老宅甜點店。

剛踏入店內就聞得到淡淡的烘培香氣，內用的位置不算多，但小而精緻，簡單的木質家具搭配溫暖柔和的燈

光，這樣的環境讓人不禁感受到一種悠閒寧靜的氛圍，適合與朋友、家人共度悠閒的午後時光。

櫥櫃上有各種司康、磅蛋糕、手工餅乾及無油戚風蛋糕可以外帶。當天也有不少事先預訂自取的顧客，可見這個熱銷的程度~

「小麥菓子」戚風蛋糕，吃過的人一致好評!每一片蛋糕都經過師傅巧手製作，使用新鮮、天然的食材，店家使用的雞蛋來源也是拒絕「格子籠」、「還給產蛋母雞展翅自由」的友善飼養環境下所產的雞蛋，這麼挺永續環境的店家絕對需要支持的!

推薦必點的「宇治抹茶小戚風」，蛋糕本體輕盈的質地，上面的淋醬更是一大驚喜!淋醬絲絨般的在舌尖緩緩融化，沒有一般抹茶醬的厚重感，上頭有附一小團紅豆泥，紅豆泥的甜度也剛好中和了抹茶的微苦，感受清新的茶香充滿層次感，難怪是店內的明星商品餒~~

鬆軟香甜的司康也是一大亮點，金黃色外皮有外層的酥脆，鬆鬆軟軟的內層散發出淡淡奶香的溫和香氣。再搭配旁邊的葡萄與藍莓，利用微酸的水果帶出司康的甜味，而奶油則讓整體口感更加滑順，一口咬下真的是幸福感湧現啊~

每日口味都會有所變動哦，店家會在粉絲專頁上分享當天的菜單。

不僅有精緻的蛋糕「小麥菓子」，還提供大家超可愛的手工餅乾禮盒。無論是當喜餅當彌月禮，或是單純送禮，相信收到這樣好吃又好看禮盒的朋友們，絕對會很開心的~

【小麥菓子】

台中市南屯區懷德街59巷6號

電話號碼：04-22552933

營業時間：12:00-19:00(週二休息)

IG:小麥菓子 komugi

FB:小麥菓子 komugi 日式焼菓子專賣

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