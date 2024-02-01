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【豐年靈芝菇類生態農場】是南投埔里超好玩的玩樂景點！網路熱賣的菇菇太空包就是來自這裏。【豐年農場】不但免門票好停車，甚至有機會還可以享用免費導覽，園區內也有不少菇菇相關美食及DIY活動，真的超適合全家大小或團體活動。如果有時間至少要安排半天的時間好好徹底了解菇菇世界。埔里附近景點有金鋼六號驛站、桃米親水公園、葉子祕境、李仔哥爌肉飯、妮娜巧克力夢想城堡、炎術果汁、胡國雄古早麵、地母廟，可以安排個一日遊沒問題，住宿推薦葉子祕境。

延伸閱讀 ▼南投這樣玩－懶人包 南投三日遊行程｜竹山鹿谷二日遊 ▼南投優惠票券▼ 【套票】

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【美食】

【行程】

豐年農場 景點資訊

豐年農場 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入豐年農場即可到達

Google導航輸入豐年農場即可到達 【停車場】豐年農場附設免費停車場，開車來很方便

我們開車來這裏，園區挺大的。當然不用擔心停車位，現場就有附設免費停車場

停好車後，沿著步道就可以看到不少可愛的菇菇看版，寓教於樂非常有趣，而最後抵達到後方的遊客展售中心

豐年農場 戶外園區 雞母蟲體驗區

原來豐年靈芝菇類生態農場經營超過50年，是台灣食用菌最大的供應商，現在轉型生態教育型態的菇蕈農場

除了生產各式菇類外，也結合了觀光休閒等功能

沿路都有不少有菇類解說牌，以及可愛的裝置藝術

好大的蕨類植物。應該是鹿角蕨吧

雞母蟲其實是入園後一旁就會見到的區域。只是當天時間不多，沒有好好的挖一下

園區內有不少與菇相關的知識解說牌，除了賞景拍片外，也能了解到少數菇類的知識。

這可是真的段木香菇啊

原來被視為保健食品的巴西蘑菇的本尊長這樣

遊客展售中心前還有一小塊廣場，裏面也有農民市集之類的

建築物旁也有可愛的菇菇彩繪藝術

豐年農場 菇寮參觀

前方就是遊客展售中心與菇寮了。來豐年農場的遊玩的重心就在這裏

如果要體驗採菇行程，要先到展售中心櫃台購買體驗套票，如果沒有要採菇，園區同樣非常大方的免門票參觀。

假日的有定時導覽場次比較多，從早上9:00~下午15:30共有10場，如有機會可以參加導覽，相信一定更可以了解菇菇的世界

這裏菇寮非常多間，每間種植的菇種都不一樣，指示牌會寫著裡頭菇類品種

其實光是走馬看花，就令我們大開眼界了

現場也可以憑採菇券採香菇1斤，1斤差不多是賣場提供的黃色籃子裝一半，除了靈芝是按朵計算，菇類都能混搭，超過可以額外補費用，非常划算！

豐年農場 服務中心 DIY 活動

展示中心有許多菇類商品，非常值得一買哦

像是靈芝錠、黑木耳乾拌麵、乾香菇、香菇粉、黑木耳、香菇酥、香菇禮盒、等~~真的像菇菇專業百貨公司呢

自產自銷的周邊商品

如果想簡單買個賣靈芝茶葉蛋和香菇流沙包當點心也很不錯

這裏有豐富的DIY 活動，如果時間許可的話，也可以好好的來玩一下

也可以選擇南投埔里》豐年靈芝菇類生態農場 免門票好停車，菇菇太空包必買、菇類生態DIY香菇披薩、吃香菇火鍋，超好玩親子景點

A套裝行程550元。菇菇PIZZA DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇彩繪DIY、菇菇太空包、產品折抵券50元

B套裝行程330元。菇菇PIZZA DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇太空包

C套裝行程330元。菇菇彩繪DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇太空包

寓教於樂適合親子同遊！

豐年農場 菇菇太空包

電視牆下方有陳列各式各樣菇菇太空包DIY

因為真的不貴，我們也買了一些回家種植，而且方法非常簡單，幾天後滿滿的都是菇，非常有成就感

一個才50元，不買太可惜了。後來回家後得知，原來這些都是網路熱銷的產品啦

很棒的香菇農場，可以購買太空包回家種植

除了靈芝太空包只能種一次外，其餘太空包如認真照料均可以種植多次

最推薦選擇：獨家的玫瑰菇、金黃色的珊瑚菇以及秀珍菇，這三樣都是1星級的，基本不要忘記澆水都能活，很適合新手養殖

我們買珊瑚菇太好養了，第一次收成就拿來炒菜

滿滿一盤

玫瑰菇真的有淡淡的粉色，下水煮火鍋就打回原形變白色，哈哈哈

連小榛果都能種出心得，太好玩了!

豐年農場 心得評價

【豐年農場】免門票、好停車，空間寬敞舒適，是一個親子都能玩得很開心的地方。有免費的導覽解說各種香菇！

推薦參加採菇行程，非常適合教育孩子，另有雞母蟲可以體驗、家有男童的孩子會非常喜歡。季節對了，還有大鍬形蟲跟獨角仙可以拍美照，真的很適合全家大小一起來玩

豐年農場 附近景點美食

每一次來南投埔里旅遊，就會想起這裡的美好，附近景點、美食小吃、可以安排個一日遊沒問題!







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