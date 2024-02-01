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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 南投縣埔里鎮南投埔里》豐年靈芝菇類生態農場 免門票好停車，菇菇太空包必買、菇類生態DIY香菇披薩、吃香菇火鍋，超好玩

南投縣埔里鎮南投埔里》豐年靈芝菇類生態農場 免門票好停車，菇菇太空包必買、菇類生態DIY香菇披薩、吃香菇火鍋，超好玩

2024-02-01 16:25:06 紫色微笑 人氣：108
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紫色微笑

發表篇數：1327篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮


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豐年靈芝菇類生態農場是南投埔里超好玩的玩樂景點！網路熱賣的菇菇太空包就是來自這裏。豐年農場不但免門票好停車，甚至有機會還可以享用免費導覽，園區內也有不少菇菇相關美食及DIY活動，真的超適合全家大小或團體活動。如果有時間至少要安排半天的時間好好徹底了解菇菇世界。埔里附近景點金鋼六號驛站桃米親水公園葉子祕境李仔哥爌肉飯妮娜巧克力夢想城堡炎術果汁胡國雄古早麵、地母廟，可以安排個一日遊沒問題，住宿推薦葉子祕境

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豐年農場 景點資訊

  • 地址：南投縣埔里鎮水頭里東潤路58號
  • 營業時間：08:30 ~ 17:00
  • 電話：049-2926959
  • FB官網

豐年農場 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入豐年農場即可到達
  • 【停車場】豐年農場附設免費停車場，開車來很方便

我們開車來這裏，園區挺大的。當然不用擔心停車位，現場就有附設免費停車場
停好車後，沿著步道就可以看到不少可愛的菇菇看版，寓教於樂非常有趣，而最後抵達到後方的遊客展售中心

豐年農場 戶外園區 雞母蟲體驗區

原來豐年靈芝菇類生態農場經營超過50年，是台灣食用菌最大的供應商，現在轉型生態教育型態的菇蕈農場
除了生產各式菇類外，也結合了觀光休閒等功能

沿路都有不少有菇類解說牌，以及可愛的裝置藝術

好大的蕨類植物。應該是鹿角蕨吧

雞母蟲其實是入園後一旁就會見到的區域。只是當天時間不多，沒有好好的挖一下

園區內有不少與菇相關的知識解說牌，除了賞景拍片外，也能了解到少數菇類的知識。

這可是真的段木香菇啊

原來被視為保健食品的巴西蘑菇的本尊長這樣

遊客展售中心前還有一小塊廣場，裏面也有農民市集之類的

建築物旁也有可愛的菇菇彩繪藝術

豐年農場 菇寮參觀

前方就是遊客展售中心與菇寮了。來豐年農場的遊玩的重心就在這裏

如果要體驗採菇行程，要先到展售中心櫃台購買體驗套票，如果沒有要採菇，園區同樣非常大方的免門票參觀。

假日的有定時導覽場次比較多，從早上9:00~下午15:30共有10場，如有機會可以參加導覽，相信一定更可以了解菇菇的世界

這裏菇寮非常多間，每間種植的菇種都不一樣，指示牌會寫著裡頭菇類品種
其實光是走馬看花，就令我們大開眼界了

現場也可以憑採菇券採香菇1斤，1斤差不多是賣場提供的黃色籃子裝一半，除了靈芝是按朵計算，菇類都能混搭，超過可以額外補費用，非常划算！

豐年農場 服務中心 DIY 活動

展示中心有許多菇類商品，非常值得一買哦
像是靈芝錠、黑木耳乾拌麵、乾香菇、香菇粉、黑木耳、香菇酥、香菇禮盒、等~~真的像菇菇專業百貨公司呢

自產自銷的周邊商品

如果想簡單買個賣靈芝茶葉蛋和香菇流沙包當點心也很不錯

這裏有豐富的DIY 活動，如果時間許可的話，也可以好好的來玩一下

也可以選擇南投埔里》豐年靈芝菇類生態農場 免門票好停車，菇菇太空包必買、菇類生態DIY香菇披薩、吃香菇火鍋，超好玩親子景點

  • A套裝行程550元。菇菇PIZZA DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇彩繪DIY、菇菇太空包、產品折抵券50元
  • B套裝行程330元。菇菇PIZZA DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇太空包
  • C套裝行程330元。菇菇彩繪DIY、採菇體驗（1斤）、菇菇太空包

寓教於樂適合親子同遊！

豐年農場 菇菇太空包

電視牆下方有陳列各式各樣菇菇太空包DIY

因為真的不貴，我們也買了一些回家種植，而且方法非常簡單，幾天後滿滿的都是菇，非常有成就感

一個才50元，不買太可惜了。後來回家後得知，原來這些都是網路熱銷的產品啦

很棒的香菇農場，可以購買太空包回家種植
除了靈芝太空包只能種一次外，其餘太空包如認真照料均可以種植多次

最推薦選擇：獨家的玫瑰菇、金黃色的珊瑚菇以及秀珍菇，這三樣都是1星級的，基本不要忘記澆水都能活，很適合新手養殖

我們買珊瑚菇太好養了，第一次收成就拿來炒菜

滿滿一盤

玫瑰菇真的有淡淡的粉色，下水煮火鍋就打回原形變白色，哈哈哈

連小榛果都能種出心得，太好玩了!

豐年農場 心得評價

豐年農場】免門票、好停車，空間寬敞舒適，是一個親子都能玩得很開心的地方。有免費的導覽解說各種香菇！
推薦參加採菇行程，非常適合教育孩子，另有雞母蟲可以體驗、家有男童的孩子會非常喜歡。季節對了，還有大鍬形蟲跟獨角仙可以拍美照，真的很適合全家大小一起來玩

豐年農場 附近景點美食

每一次來南投埔里旅遊，就會想起這裡的美好，附近景點、美食小吃、可以安排個一日遊沒問題!


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