這台方人也Mochi Lab攤車每到一個地方總是會大排長龍，不過真的太過於神出鬼沒，要遇到它真的要看緣分，近期滿常出現在桃園市立圖書館，剛好遇到真的是很幸運，趁著一開攤人少趕緊買一份回家

攤車只要每次一出現就吸引長長的人潮排隊，在蘆洲、樹林、新莊、中壢、桃園、龜山、天母、台北、桃園、內壢、平鎮、新竹、台中等北台灣都會有它的蹤跡，建議想要買直接看店家粉專會公告出沒地點與時間唷！！

最受歡迎的莫過於軟Q不黏牙的鮮奶麻糬，與一般的麻糬不同，尤其是招牌麻糬怕買不到真的要提前預訂，不然現場真的是限量很難買到，每次一出沒很快就掃空，當成下午茶點心也很不錯

方人也Mochi Lab 小攤車

方人也Mochi Lab以小攤車的經營模式，每回一週前就會公布出攤地點與時間，想當然爾選擇離家近的時候再去買，建議一開店就去排隊，不然會像我上次一樣很多都已完售，也有提供事先預訂鮮奶麻糬，包餡部分只能現場購買，很幸運我當天逛逛總圖市集，剛好看到鮮奶麻糬的攤車來，馬上跟朋友們一人買一盒回家當點心，沒想到一轉身後面就大排長龍了，真的是很夯～

上次是傍晚來買，結果很多口味都買不到啦！！不過攤車裝潢相當文青，簡約又乾淨～

主要販售鮮奶麻糬、包餡麻糬等，包餡麻糬都是現點現做，整個攤車就有三個員工，還好動作還算俐落快速，很快就拿到了我的麻糬

現場也有販售花生，非常適合買回家配酒～

菜單MENU

菜單有原味DIY鮮奶麻糬、包餡麻糬、花生等等，價位落在$110~$170之間，不少人都是衝著原味DIY鮮奶麻糬而來，可以提前2天預訂或者一開攤就來買比較容易買到唷！！

麻糬

招牌麻糬

鮮奶麻糬分成片狀片狀的，這家鮮奶麻糬主要是以鮮奶取代水製作，所以口感別有不同，招牌與包餡的更不同，招牌的奶香味更濃郁些，口感綿密軟糯還帶點奶香，沾上花生粉簡單就很美味，難怪沒有預訂一開賣很快就會完售

經典包餡麻糬

包餡的麻糬總共有六種口味，有花生、芝麻、紅豆、抹茶、巧克力、椰香，一盒裡面有8顆，可以選四種口味混搭，可以一次吃到不同的包餡麻糬

包餡麻糬都是現點現包才能保持麻糬最佳口感，不過相對的受潮速度也較快些，所以當天就要吃完唷！！

紅豆

上回沒吃到紅豆口味，紅豆真的是限量，紅豆口感相當綿密細緻，甜度也很適中，難怪賣得超快～

抹茶

抹茶口味帶點抹茶清香，不過不是我愛的甘苦抹茶香

芝麻

芝麻香氣濃郁，口感吃起來不甜膩，很濃郁的芝麻味

花生

花生依舊是我心中的愛啊！！使用的是帶有顆粒感的花生粉，吃起來有不同層次的口感，花生香氣相當涮嘴，相當不錯

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