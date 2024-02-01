超商美食|全家便利商店-超夠味南洋酸辣燙馬尚煮，期間限定任選4入再享88折優惠和飲料優惠!



全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」在去年11月就已經推出，

不過第一階段全台只有40間店吃得到，

現在台中有23間門市可以吃到喔!!

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全家 限店美食瘋 馬尚煮台中供應門市

我們這次到全家超商-太平新興中店看到馬尚煮的餐點，

透過全家便利商店APP中的「地圖趣」點「限店美食瘋」裡，

就可以選擇美食種類與地區，

目前台中地區查詢到有

全家太平勤利店、全家太平新興中店、全家太平金永億店、全家台中台鐵店、全家台中北屯店、全家台中中友店、全家台中建民店、全家大里立仁店、全家台中春水店、全家台中錦華店、全家台中五權一店、全家大里工業店、全家台中鼎安店、全家大里新光店、全家台中金南門店、全家台中署醫店、全家台中中興二店、全家台中金中清店、全家台中樂樂店、全家台中新大衛店、全家大里河堤店、全家台中家豐店、全家台中中清一店等23間門市提供。

(此為1/15查詢結果，詳細資訊以全家便利商店APP為主)



全家超商-太平新興中店也有草莓季的新品飲料，

門外的DM上有熱飲巧莓可可、草莓戀奶，

還有草莓酷奶昔三款喔!!





跟關東煮一樣的配置，

不過一靠近就能聞到酸辣開胃的味道。

全家 限店美食瘋 馬尚煮 餐點價位/優惠

以泰式冬蔭功湯為湯頭，

搭配各類魚板、竹輪、起司魚卵球、香菇、蛋、白蘿蔔等食材，

可讓大家自由搭配，

每款餐點的價位在$20～$25，

任選4入享88折優惠，

還可以加$10多一罐味丹青草茶喔!!

【湯頭】

泰式冬蔭功湯以濃郁香氣和酸辣滋味著稱，

口感有點偏辣微油，

個人是覺得屬於可以淺嚐，

但不要多喝的湯底。

覺得可以放一下春雨粉絲，

應該也很對味。

【+$10青草茶】

搭配清爽降火氣的青草茶也很不錯。

【魚板】

馬來西亞進口的魚板，

跟韓式料理中的魚板口感很近似，

搭配上酸爽的辣度，

味道蠻不錯的。

【起司海鮮魚板】

這愛心豆腐造型的起司海鮮魚板超可愛的。

整體有點厚度，

一口咬下有起司的爆漿感，

還吸附著點湯汁，

在起司的潤澤後，

會感覺到入口的辣度好像比較被緩和了。

【炸中丸】

炸中丸就是炸魚丸，

外層有炸過，

吃起來頗Q彈的。

【起司魚卵球】

外觀有點螺旋狀的是起司魚卵球，

蠻好辨認的。

口感比起司海鮮魚板來得扎實些，

起司爆漿的瞬間，

可以感受到魚卵的顆粒感，

喜歡魚卵的朋友真的不要錯過。

全家 限店美食瘋 馬尚煮 店家資訊

營業時間:24小時

電話:0437070043

地址:台中市太平區永平南路1號

粉絲團:全家FamilyMart

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、小人遠離**