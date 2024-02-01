南投草屯羊奶推薦，位於南投草屯南開科技大學附近，牧場直營的清境牧場門市，有香醇順口的羊乳、當天新鮮現做的純羊奶手工銅鑼燒、羊奶冰棒和羊肉爐，看得見的乳源來源，乾淨的飼養空間，開放散客免費預約牧場參觀小導覽，可以帶來孩子來看看羊，認識羊咩咩。

清境牧場門市-店家環境

關注這家有一段時間了，是因為想要找羊奶才發現到的，然後看到這家也有喜歡的銅鑼燒，就選了一天來門市看看，一直以為是清境農場直營的門市，到了之後才知道他們彼此是合作關係，有合法登記，在搜尋的時候可以用清境畜牧場這個名稱就找得到，開車來的話可以臨停在店家門口，或是旁邊全聯的前面有不少個免費停車格，但建議要跟全聯買個東西再停會比較好。

營業時間從早上11點15分到下午6點，每天一大早是工作人員固定配送羊奶的時間，目前只有提供草屯地區，如果其它地點也想要配送，可以致電詢問店家，星期六、日固定為公休日，平日沒有時間的朋友，也可以跟店家預約假日取貨。

有時候營業時間鐵門拉下來不是沒有開，可能是帶客人到牧場去很快就會回來，牧場裡有另外的工作人員負責。

裡面就是販售的門市，有擺放不少可愛的玩偶，看起來是一位收藏家，有喜歡的都可以來這裡跟老闆娘交流......( 繼續閱讀文章 )