為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南投縣草屯鎮每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀

南投縣草屯鎮每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀

2024-02-01 22:17:20 果果愛Fruitlove 人氣：104
share
窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：563篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：清境牧場門市
phone097-2624962
place南投縣草屯鎮中正路557-12號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

清境牧場門市-南投草屯美食|南投草屯牧場直營的鮮羊乳、羊奶冰棒、羊肉爐，每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀 @果果愛Fruitlove

南投草屯羊奶推薦，位於南投草屯南開科技大學附近，牧場直營的清境牧場門市，有香醇順口的羊乳、當天新鮮現做的純羊奶手工銅鑼燒、羊奶冰棒和羊肉爐，看得見的乳源來源，乾淨的飼養空間，開放散客免費預約牧場參觀小導覽，可以帶來孩子來看看羊，認識羊咩咩。

清境牧場門市-店家環境

清境牧場門市-南投草屯美食|南投草屯牧場直營的鮮羊乳、羊奶冰棒、羊肉爐，每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀 @果果愛Fruitlove

關注這家有一段時間了，是因為想要找羊奶才發現到的，然後看到這家也有喜歡的銅鑼燒，就選了一天來門市看看，一直以為是清境農場直營的門市，到了之後才知道他們彼此是合作關係，有合法登記，在搜尋的時候可以用清境畜牧場這個名稱就找得到，開車來的話可以臨停在店家門口，或是旁邊全聯的前面有不少個免費停車格，但建議要跟全聯買個東西再停會比較好

清境牧場門市-南投草屯美食|南投草屯牧場直營的鮮羊乳、羊奶冰棒、羊肉爐，每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀 @果果愛Fruitlove

營業時間從早上11點15分到下午6點，每天一大早是工作人員固定配送羊奶的時間，目前只有提供草屯地區，如果其它地點也想要配送，可以致電詢問店家，星期六、日固定為公休日，平日沒有時間的朋友，也可以跟店家預約假日取貨

有時候營業時間鐵門拉下來不是沒有開，可能是帶客人到牧場去很快就會回來，牧場裡有另外的工作人員負責。

清境牧場門市-南投草屯美食|南投草屯牧場直營的鮮羊乳、羊奶冰棒、羊肉爐，每日現做的純羊奶銅鑼燒，開放散客免費預約牧場參觀 @果果愛Fruitlove

裡面就是販售的門市，有擺放不少可愛的玩偶，看起來是一位收藏家，有喜歡的都可以來這裡跟老闆娘交流......( 繼續閱讀文章 )

#銅鑼燒
morechevron_right
文章關鍵字
銅鑼燒 羊乳 羊奶 羊奶冰棒 more
檢舉
share
chevron_left

南投縣竹山鎮排隊美食便當•菜色多樣，口味清淡
延伸閱讀
南投美食|讓人好滿足的軟骨飯，味道好吃且不油膩
 果果愛Fruitlove
南投美食 柴窯五十三 草屯 田野間的pizza店
 嘎慧耍廢生活
南投清境小遊，無毛羊兒一樣可愛
 qrlllgf626d
【高雄、鳳山】我家帶皮羊肉爐、冬天最佳美食補品♡
 高雄旅遊王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up