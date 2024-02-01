溜溜酸菜魚終於展店到北高雄啦（灑花），而且還是首家街邊店，身為北高住民真的是再興奮不過了，立刻約了好友一起來大吃特吃

而且富民店還開到深夜11點半，真的是造福許多晚食族呀

店名：溜溜酸菜魚專賣店－富民店

地址：高雄市左營區富民路351號

電話：07-5562911

營業時間：11:30-23:30

官網：https://www.hilai-foods.com/brand-content/37

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Hilai.LiuLiu

IG：https://www.instagram.com/hilai_liuliufish/

線上訂位

溜溜酸菜魚富民店位於非常醒目的三角窗，夾帶著巨蛋商圈、瑞豐商圈的高人氣，不論是平假日用餐都是人潮滿滿，建議大家可以先訂位確保座位

消費方式非常的親民，每桌低消達490元(不含10%服務費)即可

不論是小家庭用餐、朋友聚餐都很合適

也能夠外帶回家慢慢與家人、朋友們盡情享用！

窗口都有分開，不混亂！

溜溜酸菜魚專賣店由擁有多年經驗的川粵滬菜系五星主廚團隊研發，除了在挑選食材上精心挑選，更是加入了獨家秘製配方，讓酸菜魚成為白飯殺手！

不確定菜單會不會進行更換，不過先提供給大家參考（富民店菜單）

也有提供平日套餐內容，都非常的經濟實惠

富民店有一二樓的座位，主要集中於二樓用餐區

這天到訪人潮超滿，簡單不影響人家用餐下快速拍照

不過從裝潢布置上看來，非常的典雅且高質感，從地磚到燈光都是精心挑選，打造一種半隱密式的用餐環境

隨機更換的三碟小菜是可以無限續用

魯的鹹甜又爆汁的豆干一向都是小花生的最愛，對他而言白飯殺手就是這一盤豆干

脆口的雲耳我非常推薦！非常清爽

招牌酸菜魚（3-4人份）＋特選美國牛五花＋油條。

所有配料食材都需在第一次點餐的時候就點好點滿，因為不是持續加熱的鍋具，而是以溜溜酸菜魚特別打造的瓷盤上桌，所以想吃什麼一次滿足吧

溜溜酸菜魚專賣店非常貼心，辣度可以調整到不辣，讓許多帶小孩的人也可以放心食用

如果是喜歡吃更麻更辣的，也可以加麻加辣

原味的話基本上就是小麻小辣，對我來說恰恰好的滋味

使用的魚肉為烏鱧魚，以我個人平常幾乎不太吃魚的人來說，溜溜酸菜魚的烏鱧魚是我少數喜歡吃、並且熱愛吃的魚

它的肉質吃起來細緻且帶Q，魚皮的部分帶膠質，吸附著湯汁格外提味

內含非常多的料蔬菜、菇類、以及豆皮都能在其中吃到

以雲林農家自種自醃的客家酸菜搭配上小米泡椒、朝天椒、高粱釀造的６%天然醋一起熬煮

不僅帶有酸度、同時麻與辣更是兼具

很多酸菜魚的湯會顯得油膩或是過辣而無法食用，不過溜溜酸菜魚的湯則是可以拌飯、單喝都很OK的喔

另外加了美國特選牛五花，肉吃起來很鮮甜嫩口

比吃麻辣鍋還涮嘴好吃

油條真的是必點必加的好物

由於酸菜魚本身沒有再持續加溫，所以說它的油條儘管放在其中也不會過於軟爛

吃的到油條酥脆的口感，也能吃到浸泡湯之後咬下去的爆汁感

香辣吮指骨。190元

這真的吃幾次就愛它幾次

排骨炸的外酥內嫩而不會過乾，那色澤亮眼動人的讓人愛上

最喜歡它將帶有辣度的醃料鎖在排骨之中，咬下去那香氣散發的風味，唇齒留香而不膩口

川椒雙味催淚蛋。190元

這道也能稱它為白飯殺手之一！悄悄來襲的辣度，先將蛋香呈現出來之後，再影響著我的味蕾

更種層次的椒香呈現出來，真的是一絕

而且蛋本身的蛋黃也不會過乾，揮別過去我很少吃熟蛋的經驗！

脆皮鮮蝦捲。190元

只有最脆，沒有更脆！

薄薄的皮層非但不油膩，反而酥脆的讓人迷戀

Q彈扎實又帶香甜的內餡，香滑的讓人喜歡

紅糖軟糍。170元

Q彈不黏牙的麻薯外皮，撒上花生粉與紅糖，帶有著香氣而不甜膩

包裹著紅豆內餡，層次風味十足

冰糖燉梨。70元(碗)

別的地方我不知道，但是溜溜酸菜魚的冰糖燉梨料多且實在

滿滿的白木耳與可以吃的到脆度與水嫩感的梨肉，喝起來恰好的甜味、恰恰好的滿足

飲料的話在溜溜酸菜魚是採用外帶杯的模式

讓大家可以喝不完直接帶走

溜溜水果茶也是料多不會太甜膩的一個好選項，我個人覺得那是一杯CP值很爆表的水果茶

另外也有無糖綠茶與特色王老吉可以挑選

溜溜酸菜魚專賣店富民店可以說是非常貼心的存在

不僅沒有中午休息時間，晚上還開到深夜11點半，讓人消夜想吃酸菜魚都沒問題

採用鮮美的魚肉來做搭配，再加點豬肉片、牛肉片，說真的就是最棒的海陸饗宴了！同時真的是要小心，白飯真的會狂扒好幾碗呢

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