中和美食推薦這家粵焱港式料理，以往想吃粵式、港式的熱炒大菜，基本上沒有花個2~3000元應該是吃不起來，因為做工繁複加上非常吃廚師的功力，所以想要吃基本上都要去有規模的港式酒樓，但日前看中和在地人分享這家粵焱港式料理，讓你不用花大錢就可以吃到媲美高檔港式餐廳的粵式熱炒料理，均價一個人大概3~400元就可以吃的精緻又很飽啦！

粵焱港式料理｜交通方式、停車資訊

粵焱港式料理位於南勢角興南夜市內，從捷運南勢角站4號出口步行大約需要4分鐘。如果是開車前往，可以停到興南路停車場或南勢角捷運站停車場，營業時間從晚上18:00延續到隔天凌晨1:30，算是中永和地區深夜美食的好選擇唷

粵焱港式料理用餐空間大多都是四人桌為主，桌數並沒有太多，有時候用餐尖峰時刻很容易客滿，不妨先訂位比較保險，不然就像我們今天過晚上八點的時段人比較少，裝潢算是比較簡潔，牆面上還有一些菜色的介紹，要提醒大家一下，店裡沒有廁所唷

粵焱港式料理｜菜單

粵焱港式料理菜單當然以港粵菜色為主，選擇性蠻多的，其中不乏粵式大菜，有道地港式點心、熱炒、煲仔飯、老火煲湯、港式飲料等等，上面有皇冠圖案的就是招牌菜，可以先從這裡入手，粵焱港式料理菜單也有提供2人與4-6人套餐，如果第一次來不知道怎麼點餐的，就直接套餐吧，內用白飯吃到飽唷

粵焱港式料理｜推薦粵式、港式料理

粵焱港式料理都是現點現做，廚房就在後方，點完餐就會聽到廚房開始動起來，然後還有炮爐轟轟作響的聲音，通常大火爆炒鑊氣都很讚，值得一提，粵焱港式料理的出餐速度都很快，不一會兒功夫菜都上齊了！

嘖嘖雞煲，粵焱港式料理必點招牌菜就是嘖嘖雞煲，砂鍋料理一上桌還在滾著，然後那個香氣一直出來，雞肉有加紹興酒，所以帶酒香，入口味道非常飽滿，鹹中帶有一點微甜，雞肉吃起來Ｑ中帶嫩，白飯殺手！

梨山蒜香牛肉佐捲餅皮，梨山蒜香牛肉佐捲餅皮這道也是相當厲害，牛肉處理得很嫩，熟度剛剛好入口非常好吃，調味是用鹹甜中帶鮮的梨山醬，然後配上脆口的洋蔥跟彩椒，甜味夠又有脆度，蒜味也是很剛好不會太重，單吃配飯就很棒

然後還有另一種吃法，就是捲餅皮一起吃，也是相當特別，嫩嫩的牛肉加上ＱＱ的餅皮，還能吃到松子的脆香很有層次感受

古法蒸魚雲，道地的粵菜做法，木耳、香菇切絲，搭配薑絲爽脆的口感，蒸魚醬汁微微的醬香鹹度更加襯托鯛魚片鮮嫩軟滑的口感，而且沒有刺，小朋友也可以輕鬆吃

鳳梨咕咾肉，榮獲我今天的第一名！跟一般用五花肉的咕咾肉不同的是，這裡是用梅花肉，過油炸過後加上特調的酸甜醬汁，帶有淡淡的梅子香，咕咾肉口感鮮嫩帶有清爽的油脂感外皮還有些許脆度，超好吃！

粵焱松露燒肉炒飯，炒飯鑊氣十足且粒粒分明，帶有清雅的松露香味，搭配著叉燒肉的甜鹹滋味及松子脆脆的口感，吃起來非常爽口，整盤吃完盤底不帶油，超級厲害的炒飯！

胡椒豬肚花膠煲湯，原盅煲湯系列也是必點！我很推薦這個胡椒豬肚花膠煲湯，白胡椒湯頭的味道清香，豬肚嫩中帶Ｑ，最讓我驚訝的是花膠，滑Ｑ像果凍般的口感，超特別的

冰火菠蘿油，冰火菠蘿油幾乎就是港式餐廳甜點代表，菠蘿包烤熱中間直接夾一片奶油，上桌的時候熱氣會讓奶油稍微融化，記得一定要趁熱吃，菠蘿吃起來還有些熱度不會太乾太硬，然後奶油真的很邪惡吃起來帶有鹹香

飲料我們點了凍檸茶跟絲襪奶茶，有夠大杯的啦！使用的是奶水調製成而香濃的絲襪奶茶，港式味立現，而且不會太甜，凍檸茶也很爽口，檸檬香氣相當突出，好喝！

粵焱港式料理提供令人驚喜的粵式美食，這裡的菜色多樣，幾乎每一道菜都是美味可口，而且價格合理，讓你能以平民的價格享受到高級粵菜的風味，而且粵焱港式料理的營業時間一直延續到凌晨一點半，這對於尋找夜宵的顧客來說，無疑是一大福音啊！

粵焱港式料理

地址： 新北市中和區信義街82號1樓

電話：0983-403-979

營業時間：18:00pm~01:30am

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