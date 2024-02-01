有家的味道🏠

以母親的溫暖療癒，料理優雅菜色。

巷弄內的高人氣在地人私房餐廳🔥

每天新鮮採購的時令食材，

魅力鄉村餐結合家常菜創意

一起來感受味蕾舒展幸福感🥰

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餐前點心免費送，單點菜色別緻佳。

🔅綜合炸物酥出一朵花的細膩。

🔅鹹香豬肉香料的盛宴Q彈脆。

🔅櫛瓜金黃外袍內部濕潤柔軟。

套餐份量很豪邁，八道餐點大放送。

🐓椒麻雞靈魂醬料，酸甜辣三位一體平衡，層次風味沉浸享受中。🌶️🌶️🌶️

🍲鍋物湯頭回甘縈繞綿長🍲

菜盤種類十幾種，厚切原肉嫩多汁。

王者牛奶鍋， 兩片起司大方給🥛🧀🥛

微火輕煎出奶脂香，義式香料清新甜。

🦐特色南洋古法蝦餅🦐

🧧過年限定紅包款，

🧧平價美味好伴手，

🧧初一初二有營業。

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三采田美味廚坊

地址：600台灣嘉義市東區台斗街217號

電話：05 276 3785

營業時間 ：星期一~二: 休息,星期三~日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

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