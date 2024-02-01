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嘉義市【嘉義美食】三采田美味廚坊-有家的味道，以母親的溫暖料理優雅菜色，新鮮時令食材魅力鄉村餐，南洋蝦餅特色好伴手，嘉義必吃特色餐廳。近耐斯百貨、嘉基、嘉北車站。

2024-02-01 22:26:35 引線木偶 人氣：109
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：173篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三采田美味廚坊
phone05-2763785
place嘉義市台斗街217號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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有家的味道🏠
以母親的溫暖療癒，料理優雅菜色。
巷弄內的高人氣在地人私房餐廳🔥
每天新鮮採購的時令食材，
魅力鄉村餐結合家常菜創意
一起來感受味蕾舒展幸福感🥰

詳全文：https://kielkiel.com/%e4%b8%89%e9%87%87%e7%94%b0%e7%be%8e%e5%91%b3%e5%bb%9a%e5%9d%8a/

餐前點心免費送，單點菜色別緻佳。
🔅綜合炸物酥出一朵花的細膩。
🔅鹹香豬肉香料的盛宴Q彈脆。
🔅櫛瓜金黃外袍內部濕潤柔軟。

套餐份量很豪邁，八道餐點大放送。
🐓椒麻雞靈魂醬料，酸甜辣三位一體平衡，層次風味沉浸享受中。🌶️🌶️🌶️

🍲鍋物湯頭回甘縈繞綿長🍲
菜盤種類十幾種，厚切原肉嫩多汁。
王者牛奶鍋， 兩片起司大方給🥛🧀🥛
微火輕煎出奶脂香，義式香料清新甜。

🦐特色南洋古法蝦餅🦐
🧧過年限定紅包款，
🧧平價美味好伴手，
🧧初一初二有營業。

==============

三采田美味廚坊
地址：600台灣嘉義市東區台斗街217號
電話：05 276 3785
營業時間 ：星期一~二: 休息,星期三~日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

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