吳甜 WuSwee -漫畫博物館店( 位於第九宿舍之一) 另一半是茶館專賣店超美也很好拍，台中日式古蹟建築最新景點「國家漫畫博物館籌備處」，屬於臺中刑務所官舍群，NO.9 館是手作冰淇淋雞蛋糕啊!臺中刑務所官舍群走了一圈，真的會想吃點＂甜品＂

「吳甜 WuSweet｜漫畫博物館店｜第九宿舍之一」，採先點餐結帳，目前只接受現金付款。

吳甜 WuSweet｜漫畫博物館店

地址： 403台中市西區林森路33號

電話： 0900 172 058

營業時間: 10:30~19:00 ( 公休日:每週二公休 )

園區新開張「吳甜 WuSweet｜第九宿舍之一」，剛好就在這樣一片花樹底下，木造日式宿舍建築維持的原本的樣貌，原本的圍籬剩下這樣帶著過往的歲月，陽光灑落的美好時刻帶著甜蜜的香味。

吳甜的空間環境

純日空間設置，賣冰賣雞蛋糕，想喝點茶飲這裡也有，開放內用空間需要脫鞋才能入席，還好今天有穿襪，整個空間很簡單，冷氣開放中…沒想到這樣的冬季日常竟然走到會熱，所以我走進了這家冰店，吳甜的招牌設計也很可愛，粉嫩的顏色有冰溶化的味道，視覺設計上也很有日本味

當天有什麼口味的冰淇淋店員都會介紹，那天我遇見酪梨，／鐵觀音／貝里斯奶酒／紅咚咚的火龍果….

店員：試吃再決定吃些什麼!

吳甜 WuSweet｜菜單價格

浴缸盆裡的冰淇淋$140

我偏愛酸甜的滋味選了白色－甘蔗檸檬VS鐵觀音 (就是那個看起來很像巧克力）酸甜檸檬香氣遇上甜甜的甘蔗好好吃搭配鐵觀音略苦濃濃茶香在口中綻放尾韻其實蠻像焙茶的火候，兩者很合拍！

搭配兩個可愛的雞蛋糕（拇指般大小）這樣一組＄140

原本這裡只開放這一區 演武場 後半段的日式宿舍通通都是圍起起來的，直到最近重新開放後變成最熱門的台中古蹟打卡景點，整個空間很大建議穿好走的鞋子可以慢慢欣賞!!

這裡除了有賣冰品-吳甜，園區內還有一家拉麵店!!這裡距離台中火車站不算遠，周圍也有不少美食到台中玩可以把這裡列入逛逛走走的好去處!

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