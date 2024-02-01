大黑松小倆口

官方網站： 大黑松小倆口 ‧ 牛軋糖創始名店

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官方IG： salico9420

商品連結： 小禮屋

博愛總店

門市地址：台北市中正區博愛路99號

聯絡電話：02-2331-2222

營業時間：每日 10:30-19:00

牛軋糖博物館

門市地址：南投縣埔里鎮中山路4段219號

聯絡電話：04-9291-8668

營業時間：平日 09:00-17:00 周末 09:00-17:30

一年一度的過年又要來囉，不知道大家的年節禮盒已經選定了嗎，

最近發現 大黑松小倆口 推出了一款很可愛的新年禮盒，迫不及待的想趕快跟大家分享，就是這個 小禮屋

你看~ 他設計成房子的樣子，還有白天和黑夜不同的面相，是不是超可愛的

如果家裡有小朋友，又有那種小人玩具，這個小房子還可以留下來當玩具屋一起玩呢~

每個 小禮屋 是可以自選三種組合搭配的三層禮盒~

很喜歡他的提把設計，可以輕鬆帶著走，又不用多一個紙袋，感覺好像製造了很多垃圾。

第一個 小禮屋 我選配的是南棗核桃糕+娃娃酥+花生奶油牛軋糖

從小吃到大的 大黑松小倆口 ，讓人念念不忘的牛軋糖，每年過年都要吃吃~

他們除了大黑松小倆口台灣牛軋糖有獲得2023年亞太年度十大伴手禮，

他們的鳳凰酥也獲得了2023年台灣百大糕餅伴手禮金質獎喔~

繽紛的配色很喜慶，就這樣直接擺開也很美呢

榮獲食品界米其林iTQi國際風味風味絕佳獎的花生奶油牛軋糖當然是一個必選的項目，

純手工揉製而成的軟硬適中，甜蜜度也剛剛好，長達68年，傳承三代的美好，

值得讓人一小口一小口細細品嘗，在口中慢慢的咀嚼出台灣本土花生與紐西蘭奶粉的異國戀曲有多香~

南棗核桃糕也是我的愛，嚴選高級黑棗，細火慢熬而成，吃起來一點也不會覺得甜膩，

穿插其中的核桃，恰到好處的增添口感的豐富度，是個傳統的好滋味。

小時候最愛的就是這個娃娃酥了，喜歡這輕輕一咬就酥化在口中的甜蜜，

脆開糖霜外皮後直擊的是充滿花生香氣的那顆濃郁的心~

另一個 小禮屋 我選配的是綜合牛軋糖+夏威夷果糕+嚴選餅乾的組合。

好喜歡嚴選餅乾的紙盒設計，上面的插畫實在是太美了

嚴選餅乾除了有杏仁條，還有我們這次入手的蝴蝶派可以選擇，喜歡吃西式小餅乾的朋友千萬別錯過了~

喜歡吃牛軋糖的朋友就可以選擇這個綜合牛軋糖，原味、綠茶和巧克力，三種口味一次滿足，

而且他還有獲得食品界米其林iTQi國際風味風味絕佳獎和中華民國優良廠商協會牛軋糖第一品牌評鑑喔~

可以一次品嘗到夏威夷果和杏仁的夏威夷果糕我也很喜歡吃，

以蔗糖氣息和果香為基底的軟彈口感，讓人忍不住一口接一口，軟綿在其中

還沒找到年節禮盒的朋友，可以帶這個 小禮屋 喔，有小朋友的話應該會很受歡迎呢~

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