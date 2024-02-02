「稻谷餐盒事務所-新竹區」帶給您的不僅僅是一份便當，更是口感的極致享受！在竹科園區中，這裡的便當不僅受到新竹公司貴賓的熱烈追捧，更是許多雙薪家庭的最佳選擇，讓您回到家就能品味美味。

艾蛙首推的「手打漢堡排」，滿滿的肉汁，肉質的厚實口感帶給人滿滿的幸福感。搭配香濃起司和新鮮蔬菜，每一口都充滿層次感，讓您愛不釋手。

而配菜的當季柳橙和小番茄，帶來酸甜開胃的口感，讓整體餐點清爽又美味。特別推薦的爽脆芭樂，方便食用，更是小孩的最愛。

「稻谷餐盒事務所-新竹區」野餐盒賣相很好，看起來乾淨又衛生~~~

兒子喜愛的「私房可樂餅」搭配柔軟香甜的吐司，可樂餅的奶油風味在口中層次分明，是一道絕對不能錯過的經典美味。

而「豪邁照奢燒雞」的處理更是一絕，保有雞肉的肉汁，絕不乾澀，讓您愛不釋手。

「酥脆炸薯餅」三明治和「全熟太陽蛋」三明治則為愛好三明治的您帶來不同口感的享受，酥脆的薯餅和軟嫩的太陽蛋相互搭配，美味十足。

如果您是追求健康的人，「稻谷餐盒事務所-新竹區」絕對是您的健康首選。每日配菜都很新鮮，而且菜色豐富有變化。

「稻谷餐盒事務所-新竹區」不僅提供美味的便當，還可以搭配豐富的茶飲，真的是貼心至極。

平日中午，無論是在新竹市區、科學園區還是竹北，只要訂購滿10份即可享受外送服務，其他時間和距離歡迎洽詢。而平日晚上可提前電話訂購，為大家提供美味的便當服務。

「稻谷餐盒事務所-新竹區」帶給忙碌現代人美味又營養均衡的餐點。每一口都充滿著用心製作的新鮮味道，讓人感受到獨特的口感和滿足。不論是在公司的會議中，還是回家的路上，都能隨時享受到這份便利，為生活增添一份幸福。快來訂購「稻谷餐盒事務所-新竹區」，享受竹科第一名的預算便當！

=================

★平日中午-新竹市區、科學園區、竹北10份可外送

★其他時間、距離歡迎洽詢

★平日晚上歡迎訂購

=================

#黑米便當 #健康美味

#新竹便當外送

#新竹最強預算便當

#園區最搶手會議便當

#超好吃野餐盒

#絕佳下午茶選擇

=================

私訊索取菜單：

1. LINE：hcdaogu

2. 粉絲專頁：稻谷餐盒事務所-新竹區（園區外送/會議餐盒/預算餐/新竹便當外送/頭份便當外送/竹南便當外送）

歡迎詢問預算餐、客製化、特殊時段…等

0972-603-306

本文為合作撰稿

本文皆為本人親自食用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。人的生活經歷不同，實際口感依每人體驗為主。

*****************************************************************************************************************************