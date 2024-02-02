師大分部臭豆腐永和開店面了！位於師大附近的「師大分部臭豆腐」發財車是人稱史上最難訂的神之臭豆腐，也有人說是台北最頂的臭豆腐推薦，原本只在夜晚神出鬼沒的攤車，只有熟客能透過Line群知道營業時間跟預訂，其他人只能現場碰碰運氣。

神之臭豆腐本來就很難買到，在藝人賈永婕打卡後更是聲名大噪，也大幅提高難買的程度。

最近師大分部臭豆腐新北永和店開幕，有實體店面後，營業時間也從一個禮拜兩天的時間，增加至週一到週五，雖然每人限制購買三份，但想吃到的難度降低許多，師大分部臭豆腐永和還有幾張座位可以內用喔！

師大分部臭豆腐新北永和店 神之臭豆腐 地址

師大分部臭豆腐永和店下午兩點才剛營業就有人在排隊，地址位在新北市永和區的樂華夜市附近，離台北捷運頂溪站走路大約10分鐘，旁邊就是永和樂華停車場，騎機車可以停在路邊停車格。

師大分部臭豆腐 新北永和店

地址：新北市永和區福和路352號

電話：無

營業時間：週一～週五 14:00~賣完為止

食記：【永和美食】師大分部臭豆腐永和店，網稱神之臭豆腐店面營業囉！

師大分部神之臭豆腐永和店的營業時間，下午兩點到賣完為止。

師大分部臭豆腐新北永和店 內用、外帶

師大分部臭豆腐永和店有提供內用和外帶，但內用座位不多，如果客滿也可以拿到外面吃。

餐具自取，提供辣椒跟蒜泥也可以自己加。

師大分部臭豆腐永和店的生意非常好

隔著透明拉簾可以看到油鍋裡的臭豆腐數量相當密集

（因為隔著拉簾拍，所以上面照片是糊的）

之前就看到很愛吃臭豆腐的朋友常常加入群組訂購

這間本來半夜才能吃到的臭豆腐

臭豆腐味道非常濃郁，又臭又香真的讚

看新聞提到這是使用蔬菜經過長時間自然發酵才達到的境界

聞起來超臭的臭豆腐，經過兩次的油炸過程

第一次油炸讓臭豆腐熟透，第二次則是將臭豆腐切成小塊，用更高的溫度來讓外皮酥脆。

自製的台式泡菜是臭豆腐最好的搭檔，不過份量不多，有點意猶未盡。

師大分部臭豆腐新北永和店 菜單價錢

師大分部臭豆腐永和店價格是每份80元，每人限購3份

臭豆腐和醬油、泡菜要分開裝需再另外酌收10元

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

神之臭豆腐($80)

又臭又香、外酥內軟的臭豆腐，吃起來香又帶勁

搭配口感清爽帶點脆度的酸甜泡菜，剛好平衡了臭豆腐濃郁的氣味，加了蒜泥跟辣椒醬更正點。

看這一碗臭豆腐份量要80元可能覺得略高，但生意好到限制購買數量和排隊就真的厲害。

這臭豆腐會讓人一口接著一口吃，外酥內軟，咬在口中還能聞到好臭的香氣，脆度也不會過硬，真的好吃呢！

看到好幾篇新聞都在報導這間師大分部神之臭豆腐，這天來永和晚餐剛好路過，排隊隊伍還不算長，很快就買到臭豆腐。

實際吃完覺得臭豆腐的水準相當不錯，環境乾淨、服務人員也親切，難怪會大受歡迎！

師大分部臭豆腐 新北永和店

地址：新北市永和區福和路352號

電話：無

營業時間：週一～週五 14:00~賣完為止

食記：【永和美食】師大分部臭豆腐永和店，網稱神之臭豆腐店面營業囉！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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本篇食記自費

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