南崁美食推薦這家老大秋牛肉麵，這家老大秋牛肉麵一直都在我的口袋名單，老大秋牛肉麵真的是很神奇，這家店真的完全就是賣身體健康的，這家一天只賣三小時的好吃牛肉麵，我覺得味道超級好，然後整體來說清燉、紅燒都很棒，如果是喜歡牛肉麵的朋友，一定會相當喜歡唷

老大秋牛肉麵｜交通方式&停車資訊

老大秋牛肉麵位置就在南崁路二段這邊，靠近南崁好市多，他們旁邊就有一個收費停車場的停車場，還蠻方便的，老大秋牛肉麵被前桃園市長朱立倫譽為桃園最好吃的牛肉麵，但看鄉民們網路評價好像有點不大妙….大多數的人都嫌它貴，吃看看才知道囉

老大秋牛肉麵｜用餐環境&營業時間

老大秋牛肉麵用餐環境就是濃濃的中式風格，都是用原木桌椅還有屏風隔間，而且他老大只賣中午是真的蠻秋的，一天就只賣三小時而已，週日一是公休日，別白跑囉

老大秋牛肉麵的小菜區，小菜自己拿，有很多手工製的小菜，有分大小中盤，但價位不是很便宜就是了，一字排開的小菜超壯觀！對了，如果拿了就不能放回去唷，下手前請謹慎，老大秋牛肉麵的湯頭都是沒加辣的，辣都在旁邊自己加，也請斟酌，這個狠辣

老大秋牛肉麵｜菜單

手寫的菜單還蠻酷的，以南崁平均牛肉麵均價來看老大秋牛肉麵真的有比較高價，但可能還是要取決於用料，還沒吃也沒辦法下評論他到底是不是貴，牛肉麵有紅燒、清燉、乾拌等多種，建議可以點紅燒跟清燉兩種比較看看

老大秋牛肉麵|紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、推薦小菜

老大秋牛肉麵雖然不便宜，但牛肉麵份量有對得起價格，有夠大碗啦，一個大男生應該也能吃飽，女生應該半碗就被擊沈了，小菜簡單拿個三種我比較感興趣的茄子釀、辣椒釀跟滷豆皮

清燉牛肉麵，香氣是挺濃郁的，同樣也是加了很多酸菜，湯色比一般清燉更濃，老實說也是沒有很讓我驚豔，尤其是加了很多酸菜，酸菜跟紅燒有合，但放在清燉感覺有點多餘….，但紅白蘿蔔滷的不錯，加了不少分數，另外牛肉表現也不錯，因為是清燉湯頭，更能吃到牛肉的香氣跟肉感

紅燒牛肉麵，真的有夠大碗，本身我是紅燒牛肉麵配的愛好者，對於紅燒湯底很要求，老大秋的紅燒牛肉麵沒有符合我的期….味道稍嫌清淡，而且紅燒湯頭的牛肉香氣也有點不足，好在牛肉有滷的入味也很軟，算是扳回一城，加點辣比較好吃，對了，他的酸菜還不錯，既有存在感又不會搶味

麵條是我喜歡的那種，不會太粗又保有彈性，而且也很容易吸附湯汁，吃起來很是順口

紅燒牛筋肉乾拌麵（附一碗牛肉清湯），今天的第一名我們給他，他真的強！牛筋帶肉給超多塊，配菜還有榨菜豆乾跟大量的酸菜，上桌前應該有先拌過了，有濃郁的紅燒老滷的香氣

牛筋吃起來非常Ｑ，但不是咬不動的那種，而且還有帶肉的，鹹香鹹香吃起來非常的爽，麵條因為是乾麵吃起來更Ｑ，而且牛肉老滷汁超夠味，濃香十足，但就是有點鹹，瑕不掩瑜，但一碗要價$200，好吃是好吃，荷包不允許常吃XD

配的牛肉清湯，感覺就是紅燒牛肉麵的湯底，單喝有點油

小菜點了很『豪華』的辣椒釀，辣度有辣，裡面的絞肉很夠味，用大辣椒可以吃到辣椒的爽脆口感，但它真的辣，小心點

茄子釀，冷冷的不予置評，茄子軟軟的加上扎實的肉餡，老實說吃不太到茄子的味道跟口感

滷豆皮，中規中矩，刀工倒是不錯，切的薄薄的，滷得也夠入味，算好吃的豆皮

好小杯的烏梅汁，這杯要30元，朋友財富自由沒在怕，我只能看他們喝

初訪老大秋牛肉麵，一天只開三小時一班上班族要吃真的有難度，整體吃下來，牛肉麵表現還算合格，就是貴了點，小菜選項也多，口味有些也不錯，有機會再來試試其他菜色吧

老大秋牛肉麵

地址：桃園市蘆竹區南崁路二段75號

電話： 03 322 8853

營業時間： 11:00–14:00（週日一公休）

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