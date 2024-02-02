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台糖勝利號 國寶級內燃動力客車 懷舊體驗

2024-02-02 10:03:53 夫子 人氣：349
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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 新營區

台糖「勝利號」編號 538號，藍底白線的木造車體結構，設置長條木椅，車廂塗佈 Tiffany Blue (蒂芬妮藍)，鮮明亮眼洋溢滿滿的幸福感。「勝利號」假日固定班次行駛糖鐵中興車站與新營車站之間，是目前台糖公司唯一僅存可動態行駛的國寶級內燃動力客車。好消息！2024新春期間「勝利號」將新增中興車站與火燒店站固定班次，懷舊體驗一定不可錯過。
台糖勝利號 國寶級內燃動力客車 懷舊體驗

「勝利號」編號 538號，是台糖於 1949年 (民國 38年) 為執行客運業務，自日本引進之汽油客車之一。
台糖勝利號 國寶級內燃動力客車 懷舊體驗

「勝利號」藍底白線的車體，造型有如放大版的模型火車，非常可愛又好拍，有新營糖廠「藍皮列車」之稱。
台糖勝利號 國寶級內燃動力客車 懷舊體驗

「勝利號」木造車體結構，設置長條木椅，車廂塗佈 Tiffany Blue (蒂芬妮藍)，鮮明亮眼洋溢滿滿的幸福感。
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「勝利號」日本日立製作所製造，車輪軌距 762mm (糖廠小火車軌距)，目前的驅動裝置是腳踩式離合器和手動五段排檔，重量 13.9公噸。
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「勝利號」車頭兩端各設一個駕駛室，司機員配合前進方向，將操縱桿安裝於離合器上進行駕駛任務。
台糖勝利號 國寶級內燃動力客車 懷舊體驗

1954年 (民國 43年) 台糖將「勝利號」原本的汽油引擎 (內燃機) 改裝為柴油引擎，配屬於龍岩糖廠 (雲林縣) 擔任客運業務，1968年 (民國 57年) 龍岩糖廠關閉後，「勝利號」轉移至新營糖廠  (臺南市) 和編號 508、509、539、540、541等車繼續共同執行客運業務，主要行駛於布袋線與學甲線，為當地居民工作、通學之重要交通工具，直至 1982年台糖鐵路停止客運業務以後，所有汽油客車 (都已改換為柴油引擎) 隨之停用。
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2023年 (民國 112年) 4月份，停用多年的「勝利號」由大肚的仕佳興業翻新完畢後，陸運至新營糖廠試車，並於同年 6月 10日開始做為觀光列車 ，假日行駛中興車站與新營車站之間 (平日接受團體預約)，是目前台糖公司唯一僅存可動態行駛的國寶級內燃動力客車。
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「勝利號」的購票站，目前設置在「新營鐵道文化園區」內的糖鐵中興站，一旁設有「台糖冰品」販賣部，招牌的冰品為鮮奶冰，使用在地八翁酪農區的鮮奶，以純開水、純糖製作，相較於一般坊間使用奶粉製作的牛奶冰淇淋，多了一份厚實的濃醇味感與奶香。
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牛奶夾心冰淇淋
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中興站販賣部，除了銷售台糖冰品外，也販售台糖肉品、保健食品以及當地農特產品，規模媲美一個小型超市。
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糖鐵中興站原為台糖新營總廠秤量所暨檢驗室，2002年 (民國 91年) 7月台糖新營總廠結束製糖業務後閒置停用，2003年 (民國 92年) 12月配合台糖新營廠開闢八翁線觀光鐵道改為車站。
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雲天陸橋位於「台糖冰品」販賣部旁，橫跨中興路平交道，當年為顧及交通安全而建造，於 1974年 (民國 63年) 11月開始使用，是全新營市的第一座行人陸橋。當年雲天陸橋下方橫跨的糖鐵路線至少有 16條，包含：布袋線、新案三線、溝內線，糖廠開工期間蔗車進場往來十分壯觀。
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站在雲天陸橋上，可直接眺望「勝利號」進出月台行駛鐵道景象，是鐵道迷最佳拍照場地。
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「勝利號」目前假日固定班次行駛於「糖鐵中興站」與新營鐵道地景公園「糖鐵新營站」之間，全長約 1公里，車行時間約 10分鐘，平日接受團體預約 (三日前預約)。
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「勝利號」由「糖鐵中興站」向北緣新進路，以緩慢的車速一路行進，通過多座平交道到達位於新營鐵道地景公園的「糖鐵新營站」。
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新營鐵道地景公園位於新營火車站旁，設有「糖鐵新營站」，「勝利號」提供免費回程服務乙次，到站後乘客可原車返回「糖鐵中興站」或下車走逛新營鐵道地景公園，或前往新營其他景點後，再搭其他班次返回「糖鐵中興站」。
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台鐵新營站很特別，是個糖鐵、鹽鐵與台鐵三鐵共構的車站，除了提供台鐵規格車廂行駛的 1067mm軌距雙軌鐵道外，還可以看見串接新營糖廠的三軌鐵道，最外側兩條鋼軌形成內軌距 1067mm為台鐵軌距，中央鋼軌與外側鋼軌形成內軌距 762mm為糖鐵、鹽鐵五分車軌距，供小火車行駛。
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好消息！2024新春期間「勝利號」將新增新營「中興站」與柳營「火燒店站」固定班次 (平日接受團體預約，需三日前預約)，全長約 2.3公里，車行時間約 18分鐘，待主管機關核准後開始營運。
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「中興站－火燒店站」路線，由「糖鐵中興站」向南行駛，沿途可見大片玉米田，並跨過急水溪。
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急水溪
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「勝利號」通過平交道是鐵道迷必拍場景。
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火燒店，台南市柳營區的一個聚落，地名由來據說是昔日在此有一間很受歡迎的碗粿店，由於生意很好而被稱為「好銷店」，後來音轉成「火燒店」。亦有說火燒是形容其生意好得像火燒一樣，或說是因為碗粿店的碗粿口味很好而稱「好吃店」，後來訛傳成「火燒店」。
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「火燒店站」鄰近「吳晉淮音樂紀念館」可順遊，下車後走界和路 300公尺到達。在眾多的吳晉淮作品中，以「關仔嶺之戀」最為膾炙人口，1957年3月吳晉淮與友人同遊關仔嶺，旅館的年輕女服務生對吳晉淮特別照顧，讓他心生「阿娘啊對阮有情意」的浪漫情懷，於是譜下這首「關仔嶺之戀」的曲子。
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吳晉淮音樂紀念館
地址：台南市柳營區界和路158號
電話：06 622 3291
開放參觀時間：10:00 – 17:00 (星期一、二 公休)  

糖鐵中興車站 (新營鐵道文化園區 / 糖廠冰品)
地址：台南市新營區中興路42號
電話：06 632 4570
營業時間：每日早上9:00至下午16:30

「勝利號」乘坐資訊，糖鐵中興站至糖鐵新營站：
1. 星期一至星期五 (平常日)：接受團體預約 (20人以上)，請於三天前預約。
2. 星期六、日及國定假日，中興車站開車時間：09:10、10:10、11:10、13:10、14:10、15:10、16:10，共 7班。
勝利號 TimeTable.jpg

3. 票價：全票 $80元。兒童票 $40元 (身高滿115公分，未滿150公分，或身高滿150公分，而年齡未滿十二歲，有證件證明者)，兒童未滿115公分免費。優待票 $40元 (滿 65歲以上之旅客與持身心障礙證明之國民，需出示證件證明)。
勝利號 Ticket.jpg

2024新春期間，勝利號加開「中興站」與「火燒店站」固定班次，票價全票 $150元，另「火燒店站」到「新營車站」班次，票價全票 $200元。
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有關詳細「勝利號」乘坐資訊，請關注「新營鐵道文化園區」FB 專頁，FB 搜尋：新營鐵道文化園區

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