藏在寶山街巷弄超隱密早午餐！真的要導航才找的到！早午餐拼盤138元起還附飲料，也能折抵換飲料，黑咖啡只要加25元，真的很划算，雙倍薯泥乳酪蛋餅50元、主廚漢堡68元、塔塔海陸堡不用100元…WOW!全都好平價～

丄青初食(桃園店) 在哪？

丄青初食桃園店在桃園市寶山街巷弄，因為巷弄跳號關係不太好找，建議可直接導航地址，或參考下方照片說明喔！騎車來比較方便可停放對面，開車可找附近停車場～

地址：桃園市桃園區民富十一街39號

聯絡電話：03-3564415

營業時間：8:00~15:00

公休：星期二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

低消：75元/人

服務費：無

在寶山街看到民有五街(7-11與咖啡館中間巷子)，進去第一條巷子左轉就是民富十一街！

下方照片(下紅色箭頭)這間就是囉～

丄青初食真的很低調！連招牌扛棒也是小小一個！店招牌LOGO「丄」字，更是讓人印象深刻，還特地上網搜尋這字怎麼唸？原來「丄」注音也唸上ㄕㄤˋ，今天又上了一課～

外面黑板都是丄青初食招牌！像是泰泰豬寶寶、英式深海魚排、芋見肉鬆蛋餅..看起來都不錯！冬天還有限定版玉米濃湯～

店內比想像中寬敞！桌與桌之間有一定距離，吃飯不會太擁擠，座位幾乎都是2～4人坐位，靠玻璃窗有四張吧台椅，客滿用餐限制60分鐘，內用不收服務費，餐點都是現點現做，遇到人多或訂單多，需等約15~20分鐘～

店內好幾處都有乾燥花擺飾！營造出自然輕鬆氛圍～

櫃檯吧台上有好多裝飾物！還看到這台機會命運扭蛋機～

後方還有一小區也是用餐區，有一座懸掛空中騰吊椅，小女生最喜歡躺坐在上面拍照～

店內採自助點餐，自己找好位置、畫單，最後櫃檯結帳，回位置等餐～

丄青初食(桃園店) 菜單

以目前物價來講！這價格很吸引，最便宜一杯紅茶、綠茶才25元，早午餐拼盤138元起、雙倍薯泥乳酪蛋餅50元、主廚漢堡68元…都好平價，想要吃豐富一點還能加料，早午餐一起吃真的挺省～

店內低消75元/人

用餐時間限制60分鐘

詳細菜單內容可點我

自助區有醬料、刀叉餐具、水杯與兒童餐具。

這一桌約3~4人份！吃飯就是要來點儀式感！有擺盤早午餐特別有立體感，讓人更有食慾，這桌有蔬菜、水果、蛋白質與碳水化合物，再來杯熱咖啡或熱濃湯，花小錢就能有滿足感～

番茄羅勒墨西哥酥餅

這盤墨西哥酥餅119元！有番茄羅勒墨西哥酥餅、薯條、莎莎醬與紅或綠茶，這價格好有優勢，月底荷包空空來這吃就對了，不想喝紅茶或綠茶，也能換飲料可折抵25元，等於黑咖啡一杯只要25元～

墨西哥餅皮夾入特調羅勒醬、新鮮番茄，加上大量安佳起司，趁熱夾起來都是牽絲起司，餅皮烤到金黃香酥，羅勒青醬搭配番茄片就是對味～

墨西哥餅皮裡已經夾入起司餡！還附上一小碟特製莎莎醬，清爽醬料加到餅皮上，吃起來更有異國風味。

芋見肉鬆酥皮蛋餅

台式經典早餐少不了蛋餅！丄青初食酥皮蛋餅人氣很高！蛋餅煎到層層酥脆，抹上大甲芋泥、肉鬆與煉乳，一份切六塊，這排蛋餅吃完我就很飽了～

外皮酥脆煎的很香！加入香濃大甲芋泥與肉鬆，濕潤芋泥讓肉鬆不乾口，鹹甜交織搭配的滿好吃，這一大塊我要分三口才能吃完～

塔塔海陸堡

這一份塔塔海陸堡！結合海陸一個漢堡100元有找！麵包夾入酥炸魚排、特製手打豬肉排、新鮮生菜、切片番茄與特製塔塔醬，堆疊起來挺有震撼力，魚排比我的漢堡還寬啦～

這漢堡排是自己手打！⁡沒參入任何粉類調和，吃的到豬肉漢堡原汁原味，簡單黑胡椒調味，漢堡肉很自然有點鬆散口感，魚排炸到香酥內嫩，真的太大沒辦法一口塞入，以99元來講吃起來很過癮～

泰泰豬寶盒

這道豬寶盒以重量級炸豬排為主角！附上一小碟泰式甜辣醬，旁邊還有美式炒蛋、麵包、炸薯條與生菜沙拉，餐點同樣附紅茶或綠茶，也能換飲料可折抵25元～

生菜沙拉有豐富膳食纖維！生菜、小番茄、玉米粒與葡糖乾，很台式的沙拉組合！沙拉醬以柳橙為基底，口感帶點酸甜開胃，沙拉吃起來特別有味道～

半熟歐姆蛋半熟很滑嫩，還能搭配香軟餐包一起吃～

主角是這塊重量級炸豬排！選用豬里脊自己醃製，依照日式豬排作法，沾裹上蛋汁、麵粉與麵包粉，炸到金黃酥脆，以平價早午餐來講，炸豬排真的很有厚度～

一切下就能感受到豬排酥脆度！外層咔茲很酥脆，肉質香Ｑ又扎實，單吃原味就很香，這一盤219元還附飲料覺得好划算～

有厚度豬排咀嚼起來特別爽！沾點泰式酸辣醬很開胃！酸辣醬有點像泰式甜雞醬，香辣中帶點甜味～

黑咖啡．黑糖拿鐵

吃早午餐就是要搭配咖啡！黑咖啡只要加價25元！另一杯黑糖拿鐵，是以咖啡牛奶加入黑糖調和，香甜苦味結合溫潤黑糖，覺得不夠甜還能加黑糖，熱熱黑糖拿鐵很適合女生喝～

捕夢網與吊椅特別有唯美感！捕夢網在北美印第安人文化中，是一種精神信仰也代表著好運！

丄青初食真的很平價，連學生都消費得起，算是高CP值的早午餐，有儀式感還能吃得飽，下次還要來～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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丄青初食 （桃園店）資訊

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