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【新竹食記】頂廂園 - 內用免費享用豆漿、豆花和小米粥，牛肉麵和一窩絲也是必吃

2024-02-02 13:05:07 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：104
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：639篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：頂廂園
phone-03-558-4833
place新竹縣竹北市縣政二路470-1號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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【新竹食記】頂廂園

 

不知道從什麼時候開始，吃牛肉麵配豆花已經變成一種很特別的飲食潮流，從早期的老牛皮牛肉麵到比較近期的大鼎夏荷牛肉麵都有這種搭配，這間位在竹北的頂廂園不但有免費豆花，還有免費豆漿、小米粥讓顧客食用，他們的牛肉麵、一窩絲和蒸餃捲餅也很厲害，用餐可以吃超飽。

開車前往可停路邊停車格或光明一路停車場。

 

【新竹食記】頂廂園

【新竹食記】頂廂園

▲頂廂園用餐空間極為寬闊，完全沒有壅擠感，有六人座圓桌和四人座方桌，上方的紅燈籠增添了許多中式氛圍。

 

【新竹食記】頂廂園

 

【新竹食記】頂廂園

▲醬料台上有多種醬料和酸菜、打包袋子可自行取用。

 

【新竹食記】頂廂園

▲頂廂園菜單：有麵條類、捲餅類、燴餅類、蒸餃類、湯類和羹湯類，其中黃色元寶符號為店內招牌。

 

【新竹食記】頂廂園

▲玻璃櫥窗內有多種小菜，結帳時可告知服務人員想要哪一種。

 

【新竹食記】頂廂園

【新竹食記】頂廂園

【新竹食記】頂廂園

▲店內的免費豆花為限量供應，一大盆自己舀再加上薑糖水，當飯後甜點超讚！

 

【新竹食記】頂廂園

▲小米粥也是免費自取，但口感較稀感覺像是在喝湯水。可惜的是當天豆漿已經沒有了，下次要早點來才有機會都吃到。

 

【新竹食記】頂廂園

▲小菜 45元：我們點了麻油豬肝和龍鬚菜，豬肝肉質軟嫩有濃濃麻油香氣，龍鬚菜使用薑絲和紅蘿蔔絲拌炒吃起來很清爽。

 

【新竹食記】頂廂園

紅燒牛肉麵(細麵) 150元：牛肉麵可選細麵或寬麵，湯頭稍微偏油有微微的辣度，紅燒湯底蠻夠味的。

 

【新竹食記】頂廂園

【新竹食記】頂廂園

▲牛肉使用帶筋的腱子肉，肉質細嫩有嚼勁，滷得也蠻夠味的。

 

【新竹食記】頂廂園

▲麵條份量適中，軟硬度也剛好，麵條充分的吸附湯頭香氣蠻夠味的。

 

【新竹食記】頂廂園

塔香鮮肉蒸餃 100元：蒸餃一籠有八顆，外皮桿得相當厚實，內餡鮮甜咬一口有滿滿的湯汁。

 

【新竹食記】頂廂園

 

【新竹食記】頂廂園

▲鮮肉幾乎都是瘦肉，看不到什麼肥肉或軟骨，鮮甜的湯汁鎖在裡面非常誘人！

 

【新竹食記】頂廂園

 

【新竹食記】頂廂園

一窩絲 70元：這道是最讓我感到驚艷的，餅皮極為酥脆蓬鬆，完全不油膩，嚼在嘴中有濃濃的麵粉和胡椒香氣，吃了一口就上癮了。

 

【新竹食記】頂廂園

 

【新竹食記】頂廂園

香薰雞肉捲餅 145元：捲餅外皮煎得酥酥的，內有超豐滿的餡料：九層塔、雞肉絲、高麗菜等等，本身味道就很足夠不沾醬也很好吃！

 

 

 

雞蛋糕短評：內用小米粥、豆花和豆漿免費享用，但有低消限制，牛肉麵湯頭微辣肉質軟嫩，一窩絲讓人非常驚豔超級酥，蒸餃和捲餅也很有水準，餐點整體來說都很滿意！


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★★


頂廂園美食資訊：

地址：新竹縣竹北市縣政二路470-1號
電話：035584833
官網：頂廂園
營業時間：11:30–14:00、17:00–20:30 (周一、周二公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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