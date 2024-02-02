2024年的日本必買商品清單來啦～不容錯過的20款日本伴手禮，包含超人氣日本美妝、必買藥妝，還有日本限定的泡麵零食一次推薦給你！無論是買給自己還是送禮，這些精選商品都將是你旅行採購的完美選擇。快來看看這些美味、實用又別致的必買商品，記得在啟程前將它們加入你的伴手禮清單中！
日本必買伴手禮 - 零食＆泡麵
1. 白色戀人夾心餅乾
說到日本必買零食，這款餅乾絕對是最熱門的日本伴手禮代表！貓舌餅乾 Saqu LANGUE DE CHAT 共有六種口味：抹茶奶油、北海道起司、北海道紅酒等，製作時選用全北海道產的小麥粉和砂糖等原料，外層酥脆可口，而滑順的內餡更帶有砂糖的微顆粒口感，讓每一口都充滿層次與風味。這款日本零食在 ISHIYA G 新宿、東京車站、羽田機場等分店均有販售，推薦大家旅日時親身前往，可以入手當季限定商品，購得特別的鐵盒包裝喔～
日本必買伴手禮 - 美妝
2. Cezanne 臥蠶筆
這款經典開架的臥蠶筆，是目前日本 IG 超紅的眼妝神器！CEZANNE 和 KATE 的「巧飾雙眼皮造型筆」的效果相似，都是主打可以同時突顯雙眼皮和打造迷人臥蠶陰影。如果你是經常流汗或出油的人，絕對不能錯過這款必買商品！它擁有特殊的耐汗防油特性，即使看完感人電影流淚或下雨天，也不怕暈妝讓臥蠶消失～雖然這是近年來才推出的新品，但在日本口碑備受好評。
日本必買伴手禮 - 必備藥品
3. 參天極滴潤睛眼藥水 Sante Medical 12
這款日本伴手禮特別適合送給長輩和同事們，隨著年齡增長，眼睛功能逐漸減弱，淚液分泌減少，可能導致眼睛問題增加，而這款眼藥水含有最高濃度的維生素A，有助促進淚液分泌，保持淚液的穩定。同時，添加了最高濃度的軟骨素硫酸鈉，有助於保護眼表並增強保濕，可以暫時緩解眼睛模糊、疲勞和發癢...等問題，特別推薦給熟齡族，享有舒適的視覺保健。
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