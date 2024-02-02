#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ• 台中
\\花好月圓招牌鮮奶茶升級囉//
在成語的解讀中，花好月圓即”花正盛開、月正圓潤之際”，比喻「人事美好圓滿」，而臺中人氣手搖飲 #花好月圓飲料店 創立初衷亦是如此，以情感為訴求來做「有愛有溫度」的生意，希望可以用心作出杯杯特色、顏值與美味度雙雙兼顧的飲品，喝了感受到人生圓滿、愜意美好的心情!
花好月圓以桶裝水果茶和手煮茶飲最為知名，近期推出黃金1:1紅茶歐蕾系列飲品，無論用料、包裝都可以看出店家的用心，對於有些許強迫症的人真的會很喜歡，有時候事物對稱平衡也可以達到一種和諧舒適的狀態
【環境】絕美莫蘭迪紅與懷舊花磚的完美融合
-店外-
位於精誠路與精誠七街的黃金轉角處，招牌四處可見，無論店面上方、側牆區，甚至連前方的禁停告示牌都有設置「花好月圓」的LOGO；再加上凸顯不刺眼的莫蘭迪紅配色，無論從哪條路經過都會被吸引住!!
這次的新品布條設計得非常有巧思，既結合1:1的色澤比例，代表紅茶的選色上也與店內整體環境契合，而非亮紅顯得俗氣突兀，整體視覺舒適。
騎樓側柱上有提供菜單，不需要帶著購買壓力走到櫃台查看品項價位；飲品價格落在$30-$75之間，以現今手搖飲的價位區間來說算中等，再加入店家嚴選茶業、鮮乳等原物料條件下，$50-60一杯我個人認為挺合裡的!!
-店內-
點餐區以半透明櫥窗做設計，色系一樣以舒適的莫蘭迪紅色來做搭配，白天的自然光也可以透入店內，不會顯得昏暗雜亂。
這樣的半櫥窗規劃，既可以讓店內有私人調製區域，又可讓客人看見每杯飲品的製程，整潔舒適的環境也會使人對這裡的食安衛生更加放心!
用餐區提供三組四人座位區，選用現代感的灰色牆面、芥末黃沙發椅以及大理石金邊桌，融入懷舊感十足的花磚窗格、花草植栽與可愛代表物小兔，新舊融合呈現出一種衝突美感；與點餐區之間的牆板有挖空一處作為出餐區，不用繞出店外再取餐；閒暇之餘可以到此內用，不需急匆匆的點餐外帶，在此稍坐片刻、喝杯飲料喘口氣愜意又自在
【菜單MENU】
設計的很用心，規劃以下六種飲品方向：
1.喜歡純粹(細品茶葉香氣的特等純茶系列)
2.需要能量(補充維他命C的水果茶飲系列)
3.顏值擔當(適合打卡拍照的顏值飲料系列)
4.療癒我吧(主打小農鮮乳的香濃歐蕾系列)
5.我不管了(幸福感與熱量並存的奶茶系列)
6.全家一起喝(零咖啡因的安全飲品系列)
我發現「2.需要能量」和「7.全家一起喝」這兩款分類，在他牌飲料店確實比較少注重到這區塊，顧及客人健康與能量補充等需求是個加分的貼心舉動!
【招牌】一比一黃金比例與品質，好喝又好拍!
這次主打新品「一比一系列」，打破了鮮奶茶界的天花板! 紅茶與鮮奶雙雙成為主角，互相襯托不搶戲，並加入兩款精緻配料推出三款歐蕾飲品!
以榮獲食品界米其林-iTQi國際評鑑「風味絕佳二星獎」殊榮的斯里蘭卡 #桐葉紅茶 作為茶飲基底，採用心且耗時的手煮工法沖出原茶香氣；搭配鮮乳坊的特A級鮮乳- #嘉明鮮乳，一比一份量呈現出完美漸層!
若無事先攪拌、吸管插入底，喝到的滋味以鮮乳香先行搶佔味蕾，隨著紅茶的融入，茶葉香氣才逐漸散發出來；若把整杯飲品搖勻，就可同時享受紅茶清新與鮮乳香濃的美好；桐葉紅茶無任何茶澀感，即使有鮮乳的搭配也不會蓋掉紅茶的回甘滋味；鮮乳也可以讓整杯的口感更為溫和順口!
手煮桐葉紅歐蕾多了黑白珍珠的加入，杯底成了有趣可愛的熊貓配色；珍珠中心煮透、口感偏有嚼勁，跟我一樣喜歡咀嚼的別錯過熊貓歐蕾
珍珠本身就有甜味，所以怕過於甜膩的人可以跟我一樣點微糖(無糖喝起來茶感會比較重，稍微可惜了鮮乳香氣)
與前者差異在於配料轉為店家自煮仙草凍，口感滑順彈嫩；起初吸入嘴裡時沒什麼味道，但在咀嚼之後可以細品出仙草的清香與甘甜
甜味相比之下，我覺得比熊貓歐蕾更清新爽口一些，但是配料在杯中的鮮明度是不輸熊貓歐蕾的喲!
【特色】下午茶飲配甜點乃人生一大享受
花好月圓的人氣甜點- #朵朵雞蛋糕 ，也是許多網友&部落客推薦來店必點的品項! 原先只是以飲料配角誕生的朵朵雞蛋糕，沒想到人氣高漲直逼主商品，甚至被網路上譽為「被飲料店耽誤的雞蛋糕」
店家也隨著人氣聲量將雞蛋糕事業用心栽培，訂製專屬模具、嚴選口味與配料，成為店內第二大主力商品!
這也是內用區設置的原因之一，讓客人來到花好月圓可以像在甜點店一樣悠閒地吃喝，現點現做感受雞蛋糕剛出爐的香氣與溫度，不需要拿著邊走邊吃這樣急促麻煩~~
當天甜口味我們品嚐牛奶卡士達與熔岩巧克力這兩款，牛奶卡士達是店內熱銷與我心中的第一名，卡士達濃郁滑順，用料剛好不會過多顯得膩口；雞蛋糕本身的奶香氣因卡士達而完美昇華；熔岩巧克力即卡士達與台灣在地巧克力粉融合製成，口感上更為濃稠、遇熱融化的口感相當絲滑美味，現吃真的會爆漿要小心沾上衣物~~
莫札瑞拉起司是彈性且柔順的質地，店家放的用料非常實在，一口下去真的濃郁絲滑，剛出爐時還可拉出至少20公分的牽絲，所以真的建議現點內用!
雞蛋糕的麵糊本身就偏甜，如果想要更鹹口的可以選擇德式香腸佐芝士，香腸Q彈脆口、吃起來蠻有飽足感，兩個品項價格一樣，真的可以嘗試德式香腸的~
如果選擇外帶，建議吃之前放入烤箱或氣炸鍋稍微加熱一下，餡料會更貼和雞蛋糕的外皮；如果起司類口味有切開氣炸，還可以吃到微微焗烤的口感，大家都可以嘗試看看~~
【活動】冬季熱情推出的限量試喝與加贈優惠!
1. 各門市免費試喝活動－到2024/02/14截止
2. 1+1>2加碼贈活動－2024/02/15～2024/02/29(數量有限，送完為止)
到各門市點購1:1紅茶歐蕾系列(手煮桐葉紅歐蕾、熊貓歐蕾、仙草凍桐葉紅歐蕾)，任選其中2杯即贈送「舒壓小兔兔」乙個
🔍店家資訊
【花好月圓-茶飲專賣】
官網
☞ https://www.perfectlife-teashop.com/
-中南部門市-
（1）【精誠旗艦總店】
營業時間
☞︎ 10:00–21:30
電話
☞︎ 04 2328 0179
地址
☞︎ 台中市西區精誠路21號
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（2）【北屯環太店】
營業時間
☞︎ 10:00–21:00
電話
☞︎ 04 2393 2935
地址
☞︎ 台中市北屯區環太東路509號
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（3）【台中松竹店】
營業時間
☞︎ 10:00–21:00 (週日休)
電話
☞︎ 04 2247 2173
地址
☞︎ 台中市北屯區松竹路二段207號
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（4）【台中豐原店】
營業時間
☞︎ //整修中
電話
☞︎ 04 2522 8825
地址
☞︎ 台中市豐原區復興路29號
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（5）【沙鹿靜宜店】
營業時間
☞︎ 週一-五 17:00–01:40
☞︎ 週六-日 11:00–01:40
電話
☞︎ 04 2632 0002
地址
☞︎ 台中市沙鹿區英才路22-1號
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（6）【嘉義東區店】
營業時間
☞︎ //即將開幕//
地址
☞︎ 嘉義市東區興美六路96號
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（7）【台南新營店】
營業時間
☞︎ 09:00–21:00
電話
☞︎ 06 632 1862
地址
☞︎ 台南市新營區中正路33-7號
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-北部門市-
（8）【新竹湖口店】
營業時間
☞︎ 10:00–21:30
電話
☞︎ 03 599 3277
地址
☞︎ 新竹縣湖口鄉中山路一段575號
IG
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（9）【中壢過嶺店】
營業時間
☞︎ 週一-五 10:00–20:00
☞︎ 週六-日 11:00–20:00
電話
☞︎ 03 420 2717
地址
☞︎ 桃園市中壢區松信路18號
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（10）【三重自強店】
營業時間
☞︎ 11:00–20:00
電話
☞︎ 02 2980 0399
地址
☞︎ 新北市三重區自強路一段95號
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（11）【淡水新市鎮店】
營業時間
☞︎ 10:30–19:30(週四休)
電話
☞︎ 02 2805 0661
地址
☞︎ 新北市淡水區崁頂三路85號
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