豺狼影音介紹 https://youtube.com/shorts/Ijyj07Spv5s

今天我想要反過來跟大家介紹一下...我們在吃到飽餐廳的用餐順序跟重點秘技

我們選的方案是直上$986通通吃到飽,又選擇了鴛鴦鍋唷!(每鍋只要加50元就可以享受兩種口味)

第一輪我們就選擇了最愛的牛舌.M9和牛.東石生蠔.天使紅蝦.泰國蝦.墨魚香腸.美國prime牛....

沒有錯秘技就是先把你最愛的高檔食材來一輪...當然自助吧!也不錯過我會挑選喜歡的蔬菜和幾種比較愛的丸類.餃類.但大概都會放在第二輪,通常我比較不吃飯麵類(因為小幫手食量太小)

但今天我被那咖哩雞肉開蓋的香氣給吸引到了所以也吃了半碗唷~



主菜的第二輪我又選了最喜歡口味的各種肉唷~~經典牛橫膈膜.嫩烤松阪豬.雪花豬頸肉.M9和牛再來一盤.特選雞腿肉...大家都知道豺狼是肉肉小孩..今天他是肉肉大滿足唷~(這些肉品有很多是一將二將都吃的到唷!)

(肉品海鮮口味介紹我留在最後面的食記再來分享唷!)

伍將餐廳簡介

南崁店雖然剛開幕但其實伍將是來自中壢的燒烤團隊擁有5年以上的日式燒肉火鍋經驗，伍將日式燒肉鍋物放題-南崁店位於桃園蘆竹區,這裡交通非常方便,距離南崁交流道約8分鐘車程，附近蠻多路邊停車還有停車場，停車還算方便只要Google導航就很好找,而且他的招牌超級醒目的啦!我很遠就看到不用找地址唷!

伍將消費方式及價位介紹

伍將日式燒肉鍋物用餐方式是以燒肉、鍋物吃到飽為用餐方式,依照不同的食材等級分三種價位NT$698、NT$869以及NT$986 ，火鍋湯底有麻辣藥膳跟昆布三種可以選,如果想吃不同口味只要加$50就可以選擇兩種不同口味喔!

我們今天選擇的是三將$986我個人超級推薦的~~



每一桌都提供一台蘋果平板點餐系統，上面寫得非常清楚操作非常簡單還可以看到實物照片唷~~

他們上餐的速度迅速確實，用餐限時120分鐘絕對可以吃好吃滿吃到飽,有需要服務人員平板上也有服務鈴唷!且他們的服務非常快速

哈哈雖然上面寫10~15鐘但我覺得每次不到五分鐘就上菜了

現場自助吧台區還有各種飲料.蛋糕.丸類.餃類.蔬菜.麵食.炸物...百樣食材讓你可以吃好吃滿吃到飽滿足百分百！不論選擇哪種價位Bar beer都讓你喝好喝滿踩罐！

伍將用餐環境介紹

他們的用餐環境超級大的座位組合變化也相當靈活,如果要辦大型活動或聚餐100人包場都沒問題唷~

乾淨明亮舒適的百坪燒烤餐廳，空間寬敞是您聚餐小酌的好選擇,座位旁邊是一大片玻璃用餐還可以欣賞外面街道景觀及綠色行道樹唷!

餐廳內部掛上伍將很有氛圍的燈籠,還有伍將專屬啤酒杯我很喜歡覺得很溫暖

我覺得還有一個很棒很酷的區域,就是兒童遊戲區,這裡超讚!小孩通常吃飯坐不了太久所以常常爸媽要照顧也不能好好吃飯

但他們規劃了一個很安全的兒童休憩區,裡面有玩具.圖書孩子想要畫畫也沒問題唷!我很喜歡這個區域這樣爸媽就可以好好享受一下外出用餐的悠閒

食記心得

今天吃得真是超級大滿足,所有愛吃的品項只要吃得下都可以點唷~(服務人員很親切一直問我們要不要再點甚麼?他感覺我們吃的不多~哈哈)

天使紅蝦及泰國蝦,這蝦超級新鮮又大,連蝦頭裡面都是肉唷!吸一口我可以吸到新鮮的海味

法式羊排:這羊排超級讚的一點羊騷味都沒有而且那口感真的軟嫩帶Q度好讚!這個在家比較少買來吃所以必點!!

東石生蠔:超大顆烤好大大口一吸超滿足的,可以吸到滿滿的海味跟鮮味

蛤蜊:這雖然不是超級大顆但是用烤的不太會縮而且可以喝到蛤蜊湯汁的精華搭上薑絲及蔥花我覺得很解膩

墨魚&鮭魚卵香腸:這個品質超讚的,裡面的墨魚還有鮭魚卵都是滿滿的,還可以吃到墨魚的脆度及鮭魚卵咬下爆開的口感~必點!!

牛舌:這道是豺狼跟小幫手的最愛...所以直接給他兩大盤,牛舌不會太油膩又帶脆度的口感上面還撒了芝麻...哇!這不點絕對後悔

老實說伍將日式燒肉他們自助吧區提供的火鍋料.蔬菜.餃類種類非常多,但是我們食量有限加上偏愛肉品及海鮮所以我個人都是以線上點餐為主也挑自己愛的肉品食材,

我覺得直接選$986真的非常超值,肉品海鮮真的都是最高等級的食材和品質,而且最讚的是不論你選哪個等級價位都可以啤酒喝到飽,這我真的很少看到唷!

除了啤酒現場還有多種口味的水果甜點蛋糕跟冰淇淋,通通都是不浪費就可以吃到飽吃到爽唷!~~還有還有別忘了有壽星專屬優惠唷!

當月壽星只要提前兩天訂位,當日出示證件就可以享有壽星好禮唷!

消費一將可以從二將菜單選一種品項,消費二將可以從三將菜單選一種品項,ㄚ~消費三將的壽星禮?

沒有錯!!消費三將可以從下面A5和牛.白蝦.超級大扇貝可以三選一唷!



總結:我們都覺得伍將日式燒肉鍋物放題-南崁店,真的很值得推薦唷!不管肉品海鮮品質都非常好,自助吧品項超級齊全的,

而且用餐環境寬敞明亮乾淨,120分鐘的用餐時間真的很足夠可以慢慢品嘗選擇自己喜愛的口味喔!

推薦給大家不論家庭聚餐.同學聚會.各種大食客.小鳥胃都很適合唷!

伍將餐廳地址及相關資訊

伍將日式燒肉鍋物放題-南崁店

地址:桃園市蘆竹區中正路85號2樓

電話:03-2227752

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=61553743265331&mibextid=LQQJ4d

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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