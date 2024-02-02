首爾自由行、韓國自由行怎麼安排 ? 哪些首爾景點美食在首爾自由行行程規劃時絕對不能錯過 !?

「明洞」、「弘大」商圈服飾、平價韓系美妝保養品超好買；站在街邊「布帳馬車」吃辣炒年糕、炸物、黑糖餅，精彩的K-pop舞蹈路演、歌唱表演等街頭表演超熱鬧，季節對了還可以賞櫻、賞楓、滑雪！

這篇首爾自由行攻略紀錄了我的行前準備、首爾交通住宿、首爾景點美食以及預估花費，希望能夠幫助第一次準備去韓國首爾的你。

1. 首爾自由行行程規劃

只是待在首爾市區5天4夜就足夠了，如果要連近郊都去或是有安排滑雪建議把時間拉長到7天6夜，想要用最短時間、最少交通費去各大景點，把同一區的行程安排在同一天很重要 !

一日行程盡量以「同區域」去安排，除了能省下許多交通時間，也可以省下交通費，以下我的行程建議就是以同一區的景點來安排一天的行程：

⚠️一定要下載Naver Map IOS / Naver Map Android 才能導航以下的行程

7天6夜首爾自由行行程規劃

Day 1 【東大門美食逛街一日遊】

早餐 廣藏市場 (9點開始營業)

景點 益善洞

午餐 橋村炸雞

購物逛街 (DOOTA/新平和時尚城/光熙市場/HelloApm)

晚餐 陳玉華一隻雞

晚上 東大門設計廣場

Day 2【韓國必去傳統文化一日遊】

早餐 土俗村蔘雞湯 (10點開始營業)

體驗 Hanboknam韓服體驗 ｜

景點 景福宮

景點 北村韓屋

景點 三清洞

午餐 三清洞摩西

景點 仁寺洞

景點 愛來魔相4D藝術館 ｜

Day 3【明洞與首爾景點一日遊】

早餐 南大門市場｜韓順子奶奶刀削麵

景點 首爾塔｜

午餐 明洞餃子

看秀 亂打秀 (下午5點)｜

晚上 明洞商圈

晚餐 BHC炸雞

Day 4【江南/梨大/弘大一日遊】可以分成兩天

早餐 倫敦貝果博物館 在狎鷗亭

逛街 狎鷗亭

景點 星空圖書館 (CoEX mall裡)

午餐 No Brand Burger (CoEX mall裡)

景點 COEX水族館 (CoEX mall裡)｜

景點 樂天世界塔｜

樂園 樂天世界樂園｜

景點 梨花女子大學

景點 新村商圈

晚上 弘大商圈

晚餐 小豬存錢筒烤肉店 / 豬腳小姐 / 荒謬的生肉

Day 6【南怡島郊遊踏青一日遊】

Day 7 【愛寶樂園一日遊】/【DMZ 非軍事區之旅】

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Day 8【維瓦爾第度假村滑雪場一日遊】

2. 首爾自由行花費預算

以下是我的7天6夜韓國首爾自由行總花費20,850 台幣，還包含了南怡島一日遊，太值得了！住宿方面我選擇了平價飯店，把多一點的預算放在玩和吃，每天晚餐不是烤肉就是一隻雞，覺得去到韓國就是要玩和吃，不然等於白來！

項目 花費

來回機票 5,000

住宿 3,500

交通 1,500

伙食 6,000

景點入門票 1,500

600

2,000

750

總花費 20,850

3. 簽證

台灣除了可以免簽外，2024年12/31前還免申請K-ETA旅遊許可，直接省下₩10,000 ! 持「有效日期6個月以上的護照」、「機票」、「入境卡」就可以順利通關 !

因為疫情的緣故入境韓國都需填寫「Q-CODE健康狀態調查表」最方便的方式是在出發前48小時內上「Q-CODE官方網站」填寫資料，完成後將生成的QR-CODE儲存至手機相簿內，在入境韓國海關時出示即可。

Q-CODE教學

忘記申請在飛機上也可以向空服員索取黃色的紙本健康狀態調查表，不過紙本通關的時間會比較久，相比起來電子版的Q-CODE入關速度就會快上許多 !

4. 交通卡 + 上網卡

首爾自由行必備「T-Money」類似台灣悠遊卡、日本西瓜卡SUICA，現金儲值後就可以直接刷卡搭地鐵、公車，甚至連超商、超市、餐廳、咖啡廳都能使用，不再需要因為揹著一堆零錢覺得很煩躁，卡片取代現金超方便 !

韓國行動上網我最推「KT網卡」它是韓國最大的電信公司之一，網路非常穩定有保障、不怕掉線，Klook上還有提供「T-Money&KT網卡套票」可以在「仁川機場」第一航廈、第二航廈、「KT漫遊中心」、「金浦機場」櫃檯領取。

*必備

5. 機票

想省機票錢就要避開旺季，首爾旅遊旺季是7-8月、12-1月這時票價最貴 ! 最便宜通常在5、6、9月。

一般航空來回票價落在NT$15,000-20,000、廉航約NT$3,500-NT$9,000。除了常見的虎航、樂桃等等，現在很多「韓系廉航」價格比台灣廉航更甜，還附15公斤的行李額度，夏天行李少的話很適合 !

機票越接近出發日越貴，一定要提前半年看機票，最晚在3個月前購買。我最常使用「Skyscanner」比價，APP還能設定票價通知，價格有漲有跌都會發送通知，選好班機後再到該航空公司的官網比價哪個較便宜。